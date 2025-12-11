Полша: Правителството на Унгария е по-близко до Москва, отколкото до Брюксел

П олският министър на правосъдието Валдемар Журек обвини унгарския премиер Виктор Орбан, че поддържа по-близки отношения с Русия, отколкото с Европа, като разпали отново спора между двете държави, който Будапеща определя като неоснователна провокация, предаде Ройтерс.

Журек изрази разочарование от Будапеща в интервю с журналисти на Ройтерс, когато му бе зададен въпрос, отнасящ се до двама бивши представители на полското правителство, осъдени за злоупотреби със средства, които са защитавани от Унгария.

Скандал, Полша не покани Орбан и унгарския посланик

В разговора с журналистите министърът се позова на този случай, както и на преговорите на Орбан с руския президент Владимир Путин и блокирането на средствата за подкрепа на Украйна във войната ѝ срещу Русия.

"Струва ми се, че сегашните унгарски управляващи са по близки до тези в Москва, отколкото до лидерите на ЕС и казвам това едновременно с дълбока тъга и с голямо безпокойство", подчерта Журек. "За съжаление Орбан желае да разруши ЕС отвътре и неговите проруски политики са напълно неприемливи за мнозинството от гражданите в ЕС", добави той.

Орбан обвини Полша заради нейните несправедливи и провокативни изявления относно отношенията на Унгария с Москва, за които той твърди, че са в интерес на Будапеща. Унгарският премиер набляга на факта, че санкциите на ЕС срещу Русия заради войната ѝ в Украйна са саморазрушителни.

Бившият полски министър на правосъдието Збигнев Жобро, който е обвинен в извършването на 26 престъпления, включително и ръководенето на организирана престъпна група, се укрива в Унгария и може да потърси политическо убежище там по примера на бившия си заместник Марчин Романовски, който е обвинен в подобни престъпления. И двамата заявяват, че няма да се върнат в Полша, защото няма да бъдат съдени по справедлив начин, докато правителството на Доналд Туск е на власт. Правителството отхвърля тези обвинения, твърдейки, че съдебната система на страната е независима.

Туск разкритикува Унгария

Жобро се срещна с Орбан в Будапеща през октомври тази година и обвини Варшава в организирането на "политически лов на вещици." Полски съд ще реши в идните седмици дали да издаде европейска заповед за арест на Жобро.

"Европейската заповед за арест представлява споразумение между всички страни членки на ЕС, което свидетелства за зачитането и доверието в нашите собствени правосъдни системи. Днес сме изправени пред ситуация, в която Унгария казва, че дава убежище на г-н Романовски, което по мое мнение нарушава това европейско споразумение. Изглежда следващият въпрос ще бъде разглеждането на действията на унгарската държава и може би Полша ще бъде принудена да разкрие тази ненормална ситуация пред европейския форум, където Унгария нарушава правилата на заповедта за арест с предоставянето на убежище", разясни Валдемар Журек.