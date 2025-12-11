Свят

Полша: Правителството на Унгария е по-близко до Москва, отколкото до Брюксел

Журек изрази разочарование от Будапеща в интервю с журналисти на Ройтерс

11 декември 2025, 21:17
Полша: Правителството на Унгария е по-близко до Москва, отколкото до Брюксел
Източник: БТА

П олският министър на правосъдието Валдемар Журек обвини унгарския премиер Виктор Орбан, че поддържа по-близки отношения с Русия, отколкото с Европа, като разпали отново спора между двете държави, който Будапеща определя като неоснователна провокация, предаде Ройтерс.

Журек изрази разочарование от Будапеща в интервю с журналисти на Ройтерс, когато му бе зададен въпрос, отнасящ се до двама бивши представители на полското правителство, осъдени за злоупотреби със средства, които са защитавани от Унгария.

Скандал, Полша не покани Орбан и унгарския посланик

В разговора с журналистите министърът се позова на този случай, както и на преговорите на Орбан с руския президент Владимир Путин и блокирането на средствата за подкрепа на Украйна във войната ѝ срещу Русия.

"Струва ми се, че сегашните унгарски управляващи са по близки до тези в Москва, отколкото до лидерите на ЕС и казвам това едновременно с дълбока тъга и с голямо безпокойство", подчерта Журек. "За съжаление Орбан желае да разруши ЕС отвътре и неговите проруски политики са напълно неприемливи за мнозинството от гражданите в ЕС", добави той.

Орбан обвини Полша заради нейните несправедливи и провокативни изявления относно отношенията на Унгария с Москва, за които той твърди, че са в интерес на Будапеща. Унгарският премиер набляга на факта, че санкциите на ЕС срещу Русия заради войната ѝ в Украйна са саморазрушителни.

Бившият полски министър на правосъдието Збигнев Жобро, който е обвинен в извършването на 26 престъпления, включително и ръководенето на организирана престъпна група, се укрива в Унгария и може да потърси политическо убежище там по примера на бившия си заместник Марчин Романовски, който е обвинен в подобни престъпления. И двамата заявяват, че няма да се върнат в Полша, защото няма да бъдат съдени по справедлив начин, докато правителството на Доналд Туск е на власт. Правителството отхвърля тези обвинения, твърдейки, че съдебната система на страната е независима.

Туск разкритикува Унгария

Жобро се срещна с Орбан в Будапеща през октомври тази година и обвини Варшава в организирането на "политически лов на вещици." Полски съд ще реши в идните седмици дали да издаде европейска заповед за арест на Жобро.

"Европейската заповед за арест представлява споразумение между всички страни членки на ЕС, което свидетелства за зачитането и доверието в нашите собствени правосъдни системи. Днес сме изправени пред ситуация, в която Унгария казва, че дава убежище на г-н Романовски, което по мое мнение нарушава това европейско споразумение. Изглежда следващият въпрос ще бъде разглеждането на действията на унгарската държава и може би Полша ще бъде принудена да разкрие тази ненормална ситуация пред европейския форум, където Унгария нарушава правилата на заповедта за арест с предоставянето на убежище", разясни Валдемар Журек.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Полша Унгария спор Валдемар Журек Виктор Орбан Руско-унгарски отношения Блокиране на помощ за Украйна ЕС санкции срещу Русия Убежище за политици Европейска заповед за арест Проруска политика Разцепление в ЕС
Последвайте ни

По темата

Еврогрупата одобри присъединяването на България към Европейския стабилизационен механизъм

Еврогрупата одобри присъединяването на България към Европейския стабилизационен механизъм

Ужас в небето: Парашутист вися от самолет на 4 572 метра

Ужас в небето: Парашутист вися от самолет на 4 572 метра

Технически проблем спря газоподаването в 12 софийски квартала

Технически проблем спря газоподаването в 12 софийски квартала

България се оттегля от

България се оттегля от "Интерспутник"

Еврото спира онлайн банкирането за дните около Нова година

Еврото спира онлайн банкирането за дните около Нова година

pariteni.bg
Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кой ще управлява демилитаризираните зони в Украйна?</p>

САЩ предлагат създаване на "свободна икономическа зона" в Украйна

Свят Преди 12 минути

Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Свят Преди 52 минути

Северск е разположен на около 30 км източно от Краматорск и Славянск

<p>ЕС: Не е въпрос дали, а кога Украйна ще стане част от&nbsp;съюза</p>

ЕС придвижва кандидатурата на Украйна за членство в съюза

Свят Преди 2 часа

Членството в ЕС се превърна в основна цел в опитите на Киев да се свърже със Запада, докато перспективите за членство в НАТО намаляват

<p>В София са отчетени високи нива на фини прахови частици</p>

В София са отчетени високи нива на фини прахови частици - общината реагира

България Преди 3 часа

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. Голям ринг

<p>Световните агенции коментират протестите и политическия хаос в България (ОБЗОР)</p>

Световните агенции: Българското правителство подаде оставка след седмици на протести

България Преди 3 часа

"Паразитите трябва да напуснат властта"

Трагедия в Истанбул: Три деца загинаха в опустошителен пожар, започна разследване

Трагедия в Истанбул: Три деца загинаха в опустошителен пожар, започна разследване

Свят Преди 4 часа

Въпреки усилията на лекарите три от децата – на девет, пет и две години – са починали от изгарянията си

В навечерието на междинните избори в САЩ - кой води надпреварата

В навечерието на междинните избори в САЩ - кой води надпреварата

Свят Преди 4 часа

Републиканците имат по-голямо предимство сред по-възрастните избиратели, които са по-склонни да излязат да гласуват в години, в които не се произвеждат президентски избори

"Много умен ход": Зеленски обяви, че е готов за избори

"Много умен ход": Зеленски обяви, че е готов за избори

Свят Преди 4 часа

Зеленски изненадващо обяви, че е готов за избори – въпреки продължаващата вече близо четири години война

Украйна удари руска нефтена платформа в Каспийско море

Украйна удари руска нефтена платформа в Каспийско море

Свят Преди 4 часа

Украйна засилва кампанията си за прекъсването на руския добив на нефт и природен газ

<p>Рюте: Съюзниците от НАТО са следващата мишена на Русия</p>

Марк Рюте: Съюзниците от НАТО са следващата мишена на Русия

Свят Преди 4 часа

Рюте, който произнесе реч Берлин, посочи, че прекалено много съюзници от военния алианс не усещат колко неотложна заплаха създава Русия в Европа

<p>&quot;Форца Италия&quot;: Неизбежно ли е обновяването след Силвио Берлускони?</p>

Синът на Берлускони призова за нови лица във "Форца Италия"

Свят Преди 4 часа

Тези изявления синът на Берлускони направи, докато Антонио Таяни, който освен лидер на „Форца Италия“ е и външен министър и вицепремиер в правителството на Мелони

Лукашенко към Мадуро: Винаги си добре дошъл в Беларус

Лукашенко към Мадуро: Винаги си добре дошъл в Беларус

Свят Преди 5 часа

Беларуският президент се срещна за втори път с венецуелския посланик на фона на опитите на Тръмп да отстрани Мадуро

"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване

"Махайте се!": Кели Озбърн разкри истината за драстичното си отслабване

Свят Преди 5 часа

Кели неведнъж е отговаряла на негативните коментари за външния си вид през кариерата си, обхващаща повече от две десетилетия

Имената в "домовата книга" - кой е в списъка за следващия служебен премиер

Имената в "домовата книга" - кой е в списъка за следващия служебен премиер

България Преди 5 часа

Премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството подава оставка преди гласуването на вота на недоверие

<p>Говорител на ЕК с коментар&nbsp;по повод събитията в България</p>

Говорител на ЕК по повод събитията в България: Мирните протести са основно право в нашите демократични страни

Свят Преди 5 часа

Отбелязахме напредъка по няколко въпроса, както и това, че изискванията за комисията за борба с корупцията не са изпълнени достатъчно, поясни говорителят

Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

Сръбският президент разкри на Урсула, че е получил съобщение от Москва

Свят Преди 5 часа

Все още не е ясно за какво точно се отнася съобщението на Вучич от Москва

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Саманта Джоунс се омъжи без Кари, Миранда и Шарлот

Edna.bg

Веласкес: Във футбола две и две не прави четири, искаме феновете да се гордеят

Gong.bg

Ради Кирилов: Идва трудното, но съм сигурен, че ще затвърдим резултатите

Gong.bg

Тръмп ще изпрати в Европа представител за преговори за Украйна, ако има реален шанс за мир

Nova.bg

Какви са вариантите на Румен Радев за служебен премиер?

Nova.bg