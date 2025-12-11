Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес

Б ългария трябва да бъде социална държава и да помага на хората. В момента цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ или на ПП-ДБ. Искам да им кажа едно нещо: печелившият е друг и да идва още днес.

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Пеевски заяви, че решението за подаване на оставката на правителството на премиера Росен Желязков е на мандатоносителя и на партиите от коалицията.

Делян Пеевски Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

„Ние сме ги подкрепяли, за да могат да помагат на хората, заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме и казахме не на олигархията и на намаляването на данъците за нея. Трябваше да има данък дивидент, трябваше да има данък върху хaзарта, за да има достатъчно средства за всички съсловия“, каза още той.