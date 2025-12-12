България

Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ - какво следва?

Оставката е депозирана и е първа точка в дневния ред на парламента в петък, съобщи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във включване в социалната мрежа Фейсбук

12 декември 2025, 06:57
Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ - какво следва?
Източник: БТА

О чаква се като първа точка за днес депутатите от Народното събрание да гласува оставката на кабинета „Желязков“. Оставката е депозирана и е първа точка в дневния ред на парламента в петък, съобщи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във включване в социалната мрежа Фейсбук от централата на партията. По думите му няма да има никакво преформатиране на кабинета. 

В четвъртък, преди депутатите да гласуват по шестия вот на недоверие към правителството – за несправяне с икономическата политика, на брифинг в Народното събрание премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставката на Министерския съвет, а по-късно тя беше депозирана в деловодството на парламента.

„Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа“, обясни решението за оставката Росен Желязков. 

Желязков беше избран за премиер на 16 януари тази година със 125 гласа „за“,  „против“ – 114, без „въздържал се“. 

В приетата програма за работа на депутатите е включен редовният петъчен парламентарен контрол. В него е предвидено да участват вицепремиерът Гроздан Караджов и министрите Красимир Вълчев, Манол Генов, Петър Дилов, Жечо Станков, Теменужка Петкова и Георг Георгиев.

Какво следва след подадената оставка

Според българската Конституция, когато правителството подаде оставка, тя се внася в Народното събрание, което я приема без обсъждане чрез гласуване.​Правителството става служебно в оставка и продължава да изпълнява функциите си  до избирането на нов кабинет или назначаването на служебно правителство от президента.​

Президентът Румен Радев трябва да връчи три последователни мандата за съставяне на правителство.

Първи мандат

Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група, в случая- ГЕРБ-СДС. Ако тя откаже или не успее да предложи кабинет с парламентарна подкрепа, се преминава към втория мандат.

Втори мандат

Вторият мандат се връчва на втората по численост политическа сила - ПП-ДБ. Ако и те върнат папката празна или не успеят да съставят кабинет, третият мандат отива при партия по избор на президента. 

Трети мандат

Президентът дава мандата на парламентарна група по негов избор. Ако трите мандата се изчерпат без успех, президентът разпуска парламента и назначава служебен кабинет, насрочвайки избори в срок до 2 месеца.

Служебен премиер

Припомняме, че след последните промени в Конституцията, в Домовата книга за служебен премиер попадат председателят на Народното събрание, Рая Назарян, управителят или подуправителите на БНБ, председателят или заместник-председателите на Сметната палата и омбудсманът или негов заместник.

По темата

Източник: БТА/Нелли Желева    
оставка на кабинета народно събрание политическа ситуация Росен Желязков мандати за правителство служебно правителство Румен Радев предсрочни избори Конституция на България ГЕРБ СДС
