Любопитно

Статуя на „извънземно божество“ под земята взриви социалните мрежи

Кратко видео от Тамил Наду бързо се превърна в един от най-споделяните клипове онлайн

12 декември 2025, 06:42
Статуя на „извънземно божество“ под земята взриви социалните мрежи
Източник: iStock

К ратко видео от Тамил Наду бързо се превърна в един от най-споделяните клипове онлайн, главно заради храм, различен от всичко, което хората очакваха да видят. Клипът показва пространство в квартал Салем, посветено на това, което създателят му описва като Извънземен Бог, а необичайната идея веднага предизвика смесени реакции от зрителите. С нарастването на броя на хората, които виждат видеото, концепцията продължава да предизвиква дискусии за вярата, вярванията и как нови теми продължават да навлизат в обществените разговори.

Уникална структура в Салем

Според репортаж на ABP Live и ABP Nadu, храмът е построен в района Маламупампати в Салем от Сидар Пакия. Забележителната черта на пространството е идол, поставен в изба, която е на дълбочина 3,3 метра.

Въпреки че има и идоли на Шива, Парвати, Муруган и Кали, фокусът се е изместил към статуята на Извънземния бог заради идеята, която я заобикаля, според доклада. Разположението ѝ не прилича на конвенционален храм, което е допринесло за любопитството около нея.

Пакистан обяснява вярата си

Според доклада на ABP, Пакия се нарича визионер и казва, че идолът е бил поставен в мазето едва след получаване на разрешение от самото извънземно същество. Той вярва, че извънземните същества са се появили много преди хората и казва, че присъствието им на Земята се увеличава, въпреки че твърди, че това не се обсъжда открито от правителствата.

Неговото обяснение за божеството е широко известно:

Както е цитирано от ABP, Пакия е казал: „Извънземните са първите космически божества, създадени от Шива във Вселената. Почитането им може да издигне живота, формата и кариерата на човек. Аз лично съм се срещал с извънземни в психическа форма; те са идвали и са ми говорили два пъти. Това е реално и светът трябва да повярва в него“.

Според него тези същества ще се разкрият по-ясно в бъдеще и той вярва, че хората в крайна сметка ще разберат тяхното значение, както съобщава ABP.

Видео обиколка на избата привлича вниманието. Показва мъж, който разхожда зрителите из храма и сочи черната статуя, поставена под земята. Надписът споменава и точния адрес на храма, което е помогнало на повече хора да проследят местоположението и да гледат видеото.

Скоро след като клипът се появи, потребителите на социалните мрежи започнаха да споделят своите реакции.

Онлайн коментарите отразяват смесени реакции

Онлайн реакциите към видеото бяха смесица от хумор, любопитство и объркване. Много зрители бяха изненадани от концепцията и споделиха мислите си с лекота.

Някой се пошегува: „Междувременно, Зона 51 се смее в ъгъла“, докато друг написа: „След това всички герои на Отмъстителите харесват девет планети.“

Други изразиха недоверие. Един зрител коментира: „Вървим назад“, а друг просто каза: „Това е лудост. Какво друго да се каже?“

Заедно тези реакции показват колко необичайна и неочаквана се струва идеята на хората, които се сблъскват с нея за първи път.

Източник: Times of India    
Извънземен бог Храм в Салем Тамил Наду Вирусно видео Сидар Пакия Подземен идол Смесени реакции Извънземни Необичайна вяра Дискусии за вярата
Последвайте ни
Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ - какво следва?

Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ - какво следва?

12 декември: Създаден е Орденът на Дракона

12 декември: Създаден е Орденът на Дракона

Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините

Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Кое първо – плюсът или минусът

Кое първо – плюсът или минусът

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Обвиняемият за убийството на Кърк се яви за първи път лично в съда</p>

Обвиняемият за убийството на Чарли Кърк се яви за първи път лично в съда

Свят Преди 8 часа

Коалиция от национални и местни новинарски организации, включваща АП, се бори за запазване на достъпа на медиите до делото

Лични вещи на Симеон Николов и Васил Найденов са в благотворителен търг

Лични вещи на Симеон Николов и Васил Найденов са в благотворителен търг

Свят Преди 8 часа

Намерението на организаторите е през 2025 г. общата събрана сума от началото на кампанията от 2009 г. досега да достигне един милион лева

<p>Кой ще управлява демилитаризираните зони в Украйна?</p>

САЩ предлагат създаване на "свободна икономическа зона" в Украйна

Свят Преди 9 часа

Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители

<p>Полша обвини Унгария в проруски политики</p>

Полша: Правителството на Унгария е по-близко до Москва, отколкото до Брюксел

Свят Преди 9 часа

Журек изрази разочарование от Будапеща в интервю с журналисти на Ройтерс

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Свят Преди 10 часа

Северск е разположен на около 30 км източно от Краматорск и Славянск

<p>България ще получи достъп до &quot;мощна финансова защита&quot;</p>

Еврогрупата одобри присъединяването на България към Европейския стабилизационен механизъм

Свят Преди 10 часа

Председателят на ЕСМ Пиер Граменя съобщи, че България е отправила искане да стане част от механизма

<p>Почина&nbsp;Иван Евстатиев - &quot;енциклопедията на българския баскетбол&quot;</p>

Почина легендата на българския баскетбол Иван Евстатиев

България Преди 11 часа

До края на земните си дни Иван Евстатиев остана константа в знанието за баскетболната история на България

Говорител на Орбан отхвърля слуховете за президентска система

Говорител на Орбан отхвърля слуховете за президентска система

Свят Преди 11 часа

От 1990 година Унгария е парламентарна република, като ролята на президента е преимуществено церемониална

Ужас в небето: Парашутист вися от самолет на 4 572 метра

Ужас в небето: Парашутист вися от самолет на 4 572 метра

Свят Преди 11 часа

Парашутистът скочил през страничната врата на самолета Cessna Caravan, когато дръжката на резервния му парашут се закачила за крилото

ЕС стартира процедура за замразяване на руски активи за Украйна

ЕС стартира процедура за замразяване на руски активи за Украйна

Свят Преди 11 часа

Решението е взето днес и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС

България се оттегля от "Интерспутник"

България се оттегля от "Интерспутник"

България Преди 12 часа

Правителството ще предложи на НС да денонсира спогодбата за присъединяване, която е утвърдена през 1972 г.

<p>ЕС: Не е въпрос дали, а кога Украйна ще стане част от&nbsp;съюза</p>

ЕС придвижва кандидатурата на Украйна за членство в съюза

Свят Преди 12 часа

Членството в ЕС се превърна в основна цел в опитите на Киев да се свърже със Запада, докато перспективите за членство в НАТО намаляват

<p>В София са отчетени високи нива на фини прахови частици</p>

В София са отчетени високи нива на фини прахови частици - общината реагира

България Преди 12 часа

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. Голям ринг

<p>Авария&nbsp;спря газоподаването в 12 софийски квартала</p>

Технически проблем спря газоподаването в 12 софийски квартала

България Преди 13 часа

Вижте кои квартали са засегнати

<p>Световните агенции коментират протестите и политическия хаос в България (ОБЗОР)</p>

Световните агенции: Българското правителство подаде оставка след седмици на протести

България Преди 13 часа

"Паразитите трябва да напуснат властта"

Трагедия в Истанбул: Три деца загинаха в опустошителен пожар, започна разследване

Трагедия в Истанбул: Три деца загинаха в опустошителен пожар, започна разследване

Свят Преди 13 часа

Въпреки усилията на лекарите три от децата – на девет, пет и две години – са починали от изгарянията си

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Торта от моркови

Edna.bg

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Рома разгроми Селтик исторически триумф

Gong.bg

Астън Вила постигна важна победа над борбен Базел

Gong.bg

Между архитектурата и изкуството: Джеймс Куук - мъжът, който рисува с букви и знаци на пишеща машина

Nova.bg

Депутатите официално гласуват оставката на правителството

Nova.bg