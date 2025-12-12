Статуя на „извънземно божество“ под земята взриви социалните мрежи

К ратко видео от Тамил Наду бързо се превърна в един от най-споделяните клипове онлайн, главно заради храм, различен от всичко, което хората очакваха да видят. Клипът показва пространство в квартал Салем, посветено на това, което създателят му описва като Извънземен Бог, а необичайната идея веднага предизвика смесени реакции от зрителите. С нарастването на броя на хората, които виждат видеото, концепцията продължава да предизвиква дискусии за вярата, вярванията и как нови теми продължават да навлизат в обществените разговори.

Уникална структура в Салем

Според репортаж на ABP Live и ABP Nadu, храмът е построен в района Маламупампати в Салем от Сидар Пакия. Забележителната черта на пространството е идол, поставен в изба, която е на дълбочина 3,3 метра.

Въпреки че има и идоли на Шива, Парвати, Муруган и Кали, фокусът се е изместил към статуята на Извънземния бог заради идеята, която я заобикаля, според доклада. Разположението ѝ не прилича на конвенционален храм, което е допринесло за любопитството около нея.

Пакистан обяснява вярата си

Според доклада на ABP, Пакия се нарича визионер и казва, че идолът е бил поставен в мазето едва след получаване на разрешение от самото извънземно същество. Той вярва, че извънземните същества са се появили много преди хората и казва, че присъствието им на Земята се увеличава, въпреки че твърди, че това не се обсъжда открито от правителствата.

Неговото обяснение за божеството е широко известно:

Както е цитирано от ABP, Пакия е казал: „Извънземните са първите космически божества, създадени от Шива във Вселената. Почитането им може да издигне живота, формата и кариерата на човек. Аз лично съм се срещал с извънземни в психическа форма; те са идвали и са ми говорили два пъти. Това е реално и светът трябва да повярва в него“.

Според него тези същества ще се разкрият по-ясно в бъдеще и той вярва, че хората в крайна сметка ще разберат тяхното значение, както съобщава ABP.

Man Builds world's 1st 'ALIEN' Temple in Tamil Nadu, Says Aliens are Avatars of Bhagwaan Shiva pic.twitter.com/IRlzcv5FXB — Heritage Girl (@HeritageGirl7) December 10, 2025

Видео обиколка на избата привлича вниманието. Показва мъж, който разхожда зрителите из храма и сочи черната статуя, поставена под земята. Надписът споменава и точния адрес на храма, което е помогнало на повече хора да проследят местоположението и да гледат видеото.

Скоро след като клипът се появи, потребителите на социалните мрежи започнаха да споделят своите реакции.

Онлайн коментарите отразяват смесени реакции

Онлайн реакциите към видеото бяха смесица от хумор, любопитство и объркване. Много зрители бяха изненадани от концепцията и споделиха мислите си с лекота.

Някой се пошегува: „Междувременно, Зона 51 се смее в ъгъла“, докато друг написа: „След това всички герои на Отмъстителите харесват девет планети.“

Други изразиха недоверие. Един зрител коментира: „Вървим назад“, а друг просто каза: „Това е лудост. Какво друго да се каже?“

Заедно тези реакции показват колко необичайна и неочаквана се струва идеята на хората, които се сблъскват с нея за първи път.