След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София

11 декември 2025, 06:43
Н ародните представители ще гласуват вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков в четвъртък в 13.30 ч. Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите, които в сряда продължиха близо четири часа.

Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че в рамките на 11 месеца, в които правителството управлява, е свършило доста важни за страната ни задачи. Тя отбеляза, че беше приет Законът за държавния бюджет за 2025 г., който даде възможност страната ни да се стабилизира и да има една устойчивост по отношение на публичните финанси, за да вървим напред и да бъде постигнат един от основните приоритети – членството на България в еврозоната.

„Предоговорихме ПВУ – един провален план, провален през последните 4 години“, каза министър Петкова и съобщи, че до края на тази година България ще получи средствата по второ и по трето плащане, които са близо 4 млрд. Лева. „България влезе в еврозоната, след като изпълнихме всички критерии и честно и почтено от 1 януари 2026 г. ще заемем своето достойно място в еврозоната“, заяви още министърът на финансите.

Според ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН шестият вот на недоверие цели дестабилизация на правителството, съответно и на държавата. 

Асен Василев от ПП-ДБ отново се обърна към Росен Желязков с призива да подаде оставка.

Припомняме, че последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември беше петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

И този вот, както и предстоящият, беше внесен от ПП-ДБ с подписите на МЕЧ и АПС, само че на тема за провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.

Източник: БГНЕС    
вот на недоверие кабинет Желязков икономическа политика ПП ДБ членство в еврозоната корупция дестабилизация Народно събрание финансов министър план за възстановяване и устойчивост
