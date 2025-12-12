Любопитно

12 декември: Създаден е Орденът на Дракона

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

12 декември 2025, 06:40
12 декември: Създаден е Орденът на Дракона
Влад Цепеш - Дракула   
Източник: Thinkstock/Guliver

Н а 12 декември 1408 г. унгарският крал Сигизмунд Люксембургски създава една от най-интересните и влиятелни рицарски организации на късното Средновековие – Орденът на Дракона. Той възниква в епоха, когато Европа усеща пряката заплаха на османското настъпление, а кралството на Унгария е на самата фронтова линия.

Сигизмунд, бъдещ император на Свещената Римска империя, вижда нуждата от сплотяване на християнските владетели и рицари около една ясна кауза: защита на християнството и прогонване на османците от Европа.

Орденът е учреден официално в двора във Варадин (дн. Орадя, Румъния) и първоначално обединява около 24 високопоставени благородници. Сред тях са най-близките съюзници на Сигизмунд, влиятелни аристократи и военачалници, които имат реална роля в битките срещу османците.

Символът на ордена е завит дракон, чиито опашка е вплетена около шията – образ, който олицетворява победата над злото и постоянната бдителност в защита на вярата. Членовете носели отличителен знак с дракон и кръст, който ясно показвал принадлежността им към това елитно братство.

Средище на идеи

Макар основната задача на ордена да е военна, неговата идеология се простира далеч отвъд бойните полета. Сигизмунд Люксембургски е ревностен покровител на европейската култура, късноготическата архитектура и рицарската традиция.

Орденът на Дракона се превръща в средище на идеите за укрепване на християнските държави, за хармония между религия, владетелска власт и рицарска чест. Със своето съществуване той подкрепя развитието на катедрали, замъци, художествени школи и рицарския светоглед, оформящ европейската идентичност през XV в.

Един от най-известните членове на ордена впоследствие става Влад Цепеш, син на Влад II Дракул – самият Дракул носи кръста на ордена и получава прозвището си Дракул („драконът“) именно от него. Това свързва организацията с някои от най-драматичните и митологизирани личности от балканската история.

Орденът на Дракона не съществува дълго в първоначалния си вид, но оставя ярка следа. Той символизира желанието на европейските монархии да се противопоставят на общия враг и да съхранят културата и ценностите на християнската цивилизация. Учредяването му през 1408 г. е едно от ключовите събития, които очертават политическата и духовна карта на Европа в навечерието на огромните промени, които предстоят през XV и XVI век.

  •  Адолф Айхман – осъден за военни престъпления в Израел

На този ден 1961 г. светът следи съдебния процес срещу един от най-емблематичните нацистки военни престъпници – Адолф Айхман, отговорен за организирането на Холокоста. Айхман, бивш офицер от германската армия и висш функционер на SS, е признат за виновен от израелския съд за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и участие в геноцид.

Айхман е роден през 1906 г. в Германия и се присъединява към нацистката партия през 1932 г. Скоро след това се издига в структурата на SS, като се специализира в организацията на „еврейския въпрос“ – депортации, концентрационни лагери и масови убийства. Той е един от главните архитекти на логистиката зад транспортирането на милиони евреи от цяла Европа към лагерите на смъртта, включително Аушвиц и Треблинка.

След края на Втората световна война Айхман успява да избяга от Европа и се укрива в Аржентина, където живее под фалшиво име. През 1960 г. израелската тайна служба Мосад го отвлича и го пренася в Израел, където започва историческият съдебен процес в Йерусалим.

Процесът

Процесът на Айхман е не само съдебно дело, но и глобално медийно събитие. Той разкрива пред света механиката на Холокоста – безскрупулното бюрократично планиране на масовото унищожение, както и личната отговорност на нацистките ръководители. По време на процеса Айхман демонстрира студена рационалност и често се оправдава, че е „само изпълнявал заповеди“, което става ключова част от историческата и правна дискусия за отговорността на индивида за престъпления срещу човечеството.

На 12 декември 1961 г. съдът го признава за виновен по всички обвинения. Айхман е осъден на смърт чрез обесване – присъда, която е изпълнена на 31 май 1962 г. Това е един от редките случаи, когато висш нацистки лидер е изправен пред правосъдието и е наказан лично за ръководството на Холокоста.

Случаят Айхман има дълбоко историческо значение. Той превръща процеса в символ на справедливостта срещу геноцид, показва на света методите и мащабите на нацистките престъпления и дава глас на оцелелите, чиито свидетелства разкриват ужаса на лагерите. През последните десетилетия съдебният процес остава важен за изучаването на историята на Холокоста и за юридическата дефиниция на военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Още събития на 12 декември:

  • 1901 г. – Италианският изобретател Гулиелмо Маркони получава първия трансатлантически радиосигнал в Нюфаундленд, Канада, изпратен от Корнуол, Англия.

Родени:

  • 1791 г. – родена е втората съпруга на Наполеон Бонапарт Мария-Луиза Австрийска
  • 1863 г. – роден е норвежкият удожник Едвард Мунк
  • 1866 г. – роден е премиерът на България Андрей Ляпчев
  • 1915 г. – роден е американският певец и актьор Франк Синатра
  • 1938 г. – родена е българската актриса Невена Коканова

Починали:

  • 2006 г. – умира американският актьор Питър Бойл („Кандидатът“, „Шофьор на такси“, „Червена топлина“, „Всички обичат Реймънд“)
Редактор: Надежда Неменски
Орденът на Дракона Адолф Айхман холокост късно Средновековие османско настъпление рицарски ордени военни престъпления Сигизмунд Люксембургски Мосад Влад Цепеш
