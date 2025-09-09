България

След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов

9 септември 2025, 07:28
След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания
Източник: БГНЕС

О кръжната прокуратура в Бургас днес или утре вероятно ще повдигне по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който миналия месец причини катастрофа докато управлява бъги в Слънчев бряг. Това съобщи NOVA, позовавайки се на близки до разследването. То ще бъде за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл. 

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов. Делото беше прехвърлено на окръжната прокуратура, след като преди седмица 35-годишната Христина почина от причинените травми. Синът ѝ – Мартин, който е на 4 години, пък беше транспортиран в „Пирогов“. 

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

Днес или най-късно утре се очаква тялото на починалата жена да бъде освободено от Съдебна медицина-Бургас.

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Преди седмици станаха известни резултатите от химико-токсикологична експертиза на Бургазлиев. Според тях в кръвта му са открити следи от марихуана. 

Източник: NOVA    
АТВ Слънчев бряг Никола Бургазлиев
Последвайте ни
Катастрофа между автобус и кола на пътя София-Варна, има загинал

Катастрофа между автобус и кола на пътя София-Варна, има загинал

Топло време сега, но от четвъртък идват гръмотевици

Топло време сега, но от четвъртък идват гръмотевици

Пожарът в Сакар се разрасна: Горяд над 5 хил. дка гори и пасища

Пожарът в Сакар се разрасна: Горяд над 5 хил. дка гори и пасища

Колко дълго ще оцелеят хората, след като се роди последното бебе?

Колко дълго ще оцелеят хората, след като се роди последното бебе?

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
8 бели породи кучета и как да се грижим за тях (СНИМКИ)

8 бели породи кучета и как да се грижим за тях (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града

Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града

Свят Преди 42 минути

Един от ударите е бил насочен по казарма на сирийските военни в района на Латакия

Временни промени в движението по АМ "Струма"

Временни промени в движението по АМ "Струма"

България Преди 49 минути

Ограничения ще има и за пътуващите по АМ "Тракия" в тунел "Траянови врата"

Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

Свят Преди 8 часа

Въоръжените сили на Венецуела наброяват около 123 000 души

Почина рок легендата Рик Дейвис

Почина рок легендата Рик Дейвис

Свят Преди 9 часа

Певецът и автор на песни е издъхнал в дома си в Лонг Айлънд

Затвориха терминал на Хийтроу заради "инцидент"

Затвориха терминал на Хийтроу заради "инцидент"

Свят Преди 9 часа

Пожарникари са реагирали на евентуален инцидент с опасни материали

Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия

Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Технологията е замислена през 90-те години на миналия век, но дълго време остава в сянка

Задържаните за побоя над полицейски шеф - с нови адвокати

Задържаните за побоя над полицейски шеф - с нови адвокати

България Преди 11 часа

От прокуратурата увериха, че всички действия по разследването ще бъдат извършени в законово установения срок

Правителството на Франция падна

Правителството на Франция падна

Свят Преди 11 часа

Френският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Срив на търговията между Китай и Русия, какво става

Свят Преди 11 часа

Двустранният стокообмен възлиза на 145 млрд. долара от началото на годината

Над 5500 нарушения засякоха тол камерите

Над 5500 нарушения засякоха тол камерите

България Преди 12 часа

Само днес до 16:00 часа са установени нови 1816 случая на превишена средна скорост

Желязков отговори на Радев за "дерибеите"

Желязков отговори на Радев за "дерибеите"

България Преди 12 часа

Желязков: Не знам кой е султанът и кои са тези османски управници

Битка за Европа - германските срещу китайските коли

Битка за Европа - германските срещу китайските коли

Свят Преди 12 часа

"Фолксваген", заедно с "Бе Ем Ве" и "Мерцедес", се опитва да навакса загубените позиции

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

България Преди 13 часа

Композицията е прехвърлена на съседните релси при Вакарел

Бедствено положение, огромен пожар в Сакар

Бедствено положение, огромен пожар в Сакар

България Преди 14 часа

Огънят се разгоря между селата Лисово, Младиново и Костур

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Свят Преди 15 часа

Мерц: Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск

Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна

Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна

Свят Преди 15 часа

Рисунката: Съдия с традиционна перука и черна роба, който удря протестиращ, паднал на земята

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 септември, вторник

Edna.bg

Дневен хороскоп за 9 септември, вторник

Edna.bg

Младежките национали гостуват в Баку в търсене на нова победа

Gong.bg

Нови девет мача от световните квалификации в Европа, Англия и Франция приковават вниманието

Gong.bg

Катастрофа между автобус и кола на пътя София-Варна, има жертва

Nova.bg

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Повдигат по-тежко обвинение на задържания

Nova.bg