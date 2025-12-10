Протестиращи се изтеглят от центъра на София

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Държавата търси 100 млн. евро от оперативни програми за заплати на здравните специалисти

"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

С бомбички, нож и бокс: Задържани на антиправителствения протест в София

Атанас Атанасов пред протестиращите в столицата: Трябва да си върнем държавата

Световни медии проследиха на живо масовите протести в България срещу правителството

Демонстранти се качиха на прозорците на първия етаж на Народното събрание

"Ако не подадат оставка, протестите ще продължат": Асен Василев с равносметка за демонстрациите

П ротестиращи се изтеглят от центъра на София - Орлов мост, бул. „Цариградско шосе“ и кръстовището при Софийския университет " Св. Климент Охридски" са блокирани.

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращи се изтеглят в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет е блокирано, пропускат се колите на градския транспорт. На Орлов мост движението също е спряно, като не се движи и градският транспорт.

По бул. „Цариградско шосе“ протестиращи се придвижват пеша, като са заели булеварда и в двете посоки. Движението е спряно. На булеварда има и полицейски коли.

Протестиращите скандират: „Оставка“, „Мутри вън“ и пеят „Когато па-, когато па-, когато падне Пеевски“.

Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" все още е блокирано.

Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора.

Първи политически реакции след масовите демонстрации в страната

Продължава да има полицейско присъствие, а на входовете на Народното събрание и Министерския съвет има полиция.

С изпълнение на българския химн приключи по-рано протестът срещу правителството в центъра на София.

Протестът започна в 18:00 часа под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!". Организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България".