Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Х ристина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в Слънчев бряг, почина. Това предаде NOVA .

Детето беше транспортирано в болница "Пирогов", а Христина изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Задържаният водач на АТВ-то Никола Бургазлиев имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза. Очаква се обвинението срещу него да бъде преквалифицирано в умишлено.