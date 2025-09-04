България

Мъж загина при катастрофа с АТВ в Пловдив

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия

4 септември 2025, 07:50
Източник: Istock

М ъж на около 50 години загина в ужасяваща катастрофа с АТВ в Пловдив. 

Инцидентът станал на територията на промишлената зона в район “Източен”.

Младеж загина при тежка катастрофа между Пловдив и Пазарджик

Мъжът се качил на АТВ-то и само след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина.

Пешеходец загина при катастрофа в Кюстендил

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило. 

За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.

Източник: БГНЕС    
