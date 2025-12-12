България

Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините

Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София - около 12°

12 декември 2025, 06:39
Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините
Източник: iStock photos/Getty images

В петък на много места в Дунавската равнина, Лудогорието и Горнотракийската низина ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта ще се подобрява. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево и почти тихо време с максимални температури между 8° и 13°, малко по-високи в крайните югозападни райони, в София - около 12°.

  • Черноморието

По Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. След обяд видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

  • Планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

  • Събота и неделя

През почивните дни ще бъде без валежи. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до слънчево.

В събота ще е почти тихо и главно покрай Дунав и в отделни райони в Източна България мъглата ще се задържа, което ще задържи и дневните температури там до 3°-4°.

В неделя през деня вятърът от северозапад отново ще се усили до умерен и на по-малко места в страната ще има мъгла или ниска облачност. Сутринта все още ще е тихо, студено, с минимални температури между минус 5° и 0°, в югоизточните райони до 2°-3°, максималните ще са между 7° и 12°.

Източник: НИМХ/БАН    
Прогноза за времето Петък Почивни дни Мъгла Ниска облачност Температури
Последвайте ни
Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ - какво следва?

Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“ - какво следва?

12 декември: Създаден е Орденът на Дракона

12 декември: Създаден е Орденът на Дракона

Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините

Времето в петък: Мъгла в равнините и слънце в планините

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

Празник е! Имен ден имат всички, които носят тези хубави имена

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Статуя на „извънземно божество“ под земята взриви социалните мрежи

Любопитно Преди 28 минути

Кратко видео от Тамил Наду бързо се превърна в един от най-споделяните клипове онлайн

Мистериите на „Баба Вида“ – единствената изцяло запазена крепост в България

Мистериите на „Баба Вида“ – единствената изцяло запазена крепост в България

Любопитно Преди 29 минути

Обвита в легенди и мистерии, крепостта е сред 100-те национални обекта на България и се радва на стотици посетители всяка година

60 000 души притежават повече богатство от половината човечество

60 000 души притежават повече богатство от половината човечество

Свят Преди 8 часа

Докладът подчертава крайни различия в доходите и богатството, които се превръщат и в неравномерно разпределение на политическата власт

<p>Тръмп е &quot;извънредно разочарован&quot; от Русия и&nbsp;Украйна</p>

Белият дом: Доналд Тръмп ще изпрати свой представител в Европа за преговори за Украйна

Свят Преди 9 часа

Киев обяви, че е представил на САЩ своя актуализирана версия на плана за прекратяване на войната с Русия

<p>Кой ще управлява демилитаризираните зони в Украйна?</p>

САЩ предлагат създаване на "свободна икономическа зона" в Украйна

Свят Преди 9 часа

Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители

<p>Полша обвини Унгария в проруски политики</p>

Полша: Правителството на Унгария е по-близко до Москва, отколкото до Брюксел

Свят Преди 9 часа

Журек изрази разочарование от Будапеща в интервю с журналисти на Ройтерс

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Свят Преди 10 часа

Северск е разположен на около 30 км източно от Краматорск и Славянск

<p>България ще получи достъп до &quot;мощна финансова защита&quot;</p>

Еврогрупата одобри присъединяването на България към Европейския стабилизационен механизъм

Свят Преди 10 часа

Председателят на ЕСМ Пиер Граменя съобщи, че България е отправила искане да стане част от механизма

<p>Почина&nbsp;Иван Евстатиев - &quot;енциклопедията на българския баскетбол&quot;</p>

Почина легендата на българския баскетбол Иван Евстатиев

България Преди 11 часа

До края на земните си дни Иван Евстатиев остана константа в знанието за баскетболната история на България

Говорител на Орбан отхвърля слуховете за президентска система

Говорител на Орбан отхвърля слуховете за президентска система

Свят Преди 11 часа

От 1990 година Унгария е парламентарна република, като ролята на президента е преимуществено церемониална

Ужас в небето: Парашутист вися от самолет на 4 572 метра

Ужас в небето: Парашутист вися от самолет на 4 572 метра

Свят Преди 11 часа

Парашутистът скочил през страничната врата на самолета Cessna Caravan, когато дръжката на резервния му парашут се закачила за крилото

ЕС стартира процедура за замразяване на руски активи за Украйна

ЕС стартира процедура за замразяване на руски активи за Украйна

Свят Преди 11 часа

Решението е взето днес и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС

България се оттегля от "Интерспутник"

България се оттегля от "Интерспутник"

България Преди 12 часа

Правителството ще предложи на НС да денонсира спогодбата за присъединяване, която е утвърдена през 1972 г.

<p>ЕС: Не е въпрос дали, а кога Украйна ще стане част от&nbsp;съюза</p>

ЕС придвижва кандидатурата на Украйна за членство в съюза

Свят Преди 12 часа

Членството в ЕС се превърна в основна цел в опитите на Киев да се свърже със Запада, докато перспективите за членство в НАТО намаляват

<p>В София са отчетени високи нива на фини прахови частици</p>

В София са отчетени високи нива на фини прахови частици - общината реагира

България Преди 12 часа

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. Голям ринг

<p>Авария&nbsp;спря газоподаването в 12 софийски квартала</p>

Технически проблем спря газоподаването в 12 софийски квартала

България Преди 13 часа

Вижте кои квартали са засегнати

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Торта от моркови

Edna.bg

Орлин Павлов поставя финала на третия сезон на “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Рома разгроми Селтик исторически триумф

Gong.bg

Астън Вила постигна важна победа над борбен Базел

Gong.bg

Между архитектурата и изкуството: Джеймс Куук - мъжът, който рисува с букви и знаци на пишеща машина

Nova.bg

Депутатите официално гласуват оставката на правителството

Nova.bg