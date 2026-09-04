Свят

Meta блокира десетки профили на протестиращи срещу луксозен комплекс на Джаред Кушнер

Журналистката Алесия Бурнази заявява в изявление, че Instagram е „единствената медия, в която албанците споделят ключова информация за „Революцията на фламингото“, наричайки случващото се „нова ера на дигитална репресия“

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 септември 2026, 11:11
Meta блокира десетки профили на протестиращи срещу луксозен комплекс на Джаред Кушнер
Източник: iStock/GettyImages

Д есетки профили в Instagram, свързани с албански активисти, журналисти и лидер на опозиционна партия, бяха затворени или деактивирани на фона на продължаващите протести срещу изграждането на луксозен хотелски комплекс, свързан със зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Кушнер.

Протестите в Албания продължават вече близо 100 дни заради плановете за изграждане на луксозен курорт по южното крайбрежие. Проектът е подкрепен от Джаред Кушнер, който е женен за Иванка Тръмп, най-голямата дъщеря на американския президент. Демонстрациите, наречени „Революцията на фламингото“, междувременно се превърнаха в призив за оставка на цялото албанско правителство.

Сандро Гоци, италиански евродепутат, осъди блокирането на профилите в Instagram. „Когато десетки опозиционни и активистки профили, свързани с едно и също протестно движение, изчезнат почти едновременно, не можем просто да го третираме като технически проблем. Meta трябва да обясни какво се е случило, и то бързо“, заявява Гоци, генерален секретар на Европейската демократична партия и евродепутат от „Обнови Европа“, в изявление до медиите в четвъртък, пише Politico

Социалните мрежи изиграха ключова роля в протеста, позволявайки на гражданите и журналистите да съобщават в реално време от собствените си профили, да мобилизират протестиращи и да документират сблъсъци с полицията. През последните няколко седмици обаче те се сблъскаха с известия за нарушаване на авторски права, премахване на съдържание, както и със спиране и закриване на профили.

Засегнатите са категорични, че не са нарушили нито едно от правилата на Instagram, но въпреки това са получили известия за нарушени авторски права за съдържание, което сами са заснели или създали. НПО за дигитални права Repro Uncensored съобщи, че е прегледала стотици случаи и не е установила никакви нарушения на стандартите на общността на Instagram.

„Повечето случаи следват един и същ модел: профилите биват таргетирани чрез повтарящи се фалшиви сигнали за нарушени авторски права, а платформите ги ограничават или деактивират, преди да установят дали претенциите са основателни. Някои профили бяха неколкократно таргетирани, а новите профили, създадени след спирането, също бяха деактивирани“, казва Марта Димитрату, основател на Repro Uncensored.

Говорител на Meta заяви в коментар по имейл, че се преразглеждат предприетите действия спрямо профилите, но вече са възстановени някои от тях, които са били премахнати по грешка. Компанията майка на Instagram и Facebook добави: „Съжаляваме за причиненото неудобство“ и отбеляза, че Instagram разполага с процедура за обжалване в случаите, когато потребителите смятат, че профилите им са били блокирани погрешно.

Въпреки че достъпът на някои потребители е възстановен, други са изправени пред ограничения за излъчване на живо и съвместна работа с други създатели на съдържание или изпитват т.нар. „shadow ban“ (скрито блокиране), при който разпространението на съдържанието им до останалите се ограничава, обикновено без предупреждение.

Агрон Шехай, член на албанския парламент и лидер на опозиционната партия „Mundësia“, заяви, че профилът му е бил деактивиран в сряда вечерта. „Ако правилата за спиране и премахване на профили не са ясни и прозрачни, правителството има пълната възможност да разшири цензурата си в социалните мрежи, нанасяйки потенциално необратими щети на обществото“, казва той пред Politico.

Шехай заяви, че правилата на платформата са неясни и подобни вратички могат лесно да бъдат използвани от правителства или мобилизирани от тях лица за заглушаване на критичните гласове. „И точно това виждаме в момента: за една нощ бяха затворени стотици профили, подкрепящи протестите и призоваващи за оставката на министър-председателя Еди Рама“, казва той.

Рама реагира на обвинението в X: „Затова да бъда абсолютно ясен: ние нямаме нищо общо с деактивирането или ограничаването на какъвто и да е профил в социалните мрежи, нито разполагаме с техническата възможност да извършим операция от този тип. Срам за цялата тази група от губещи, че разпространява подобни глупости“.

Politico се свърза с Кушнер за коментар, а говорител на SAZAN Coast, компания, свързана с предложения албански проект, отговори, че тя няма нищо общо с решенията за модериране на съдържание на Meta или на която и да е друга компания, но „не сме изненадани, че предприемат тези действия“.

Наричайки това „координирана, изкуствено създадена опозиционна кампания“, говорителят каза: „Meta и другите платформи са в правото си да предприемат действия срещу изкуствени движения, управлявани от ботове“.

Дигитална репресия

Сред останалите засегнати от Meta е Арян Кочи, албанско-британски готвач, който използва Instagram за споделяне на кадри с дрон, както и свои собствени видеа и интервюта, събирайки над 55 милиона гледания месечно. В писмен коментар той заявява, че около 1:00 часа сутринта в четвъртък профилът му „Ari Shady“ е бил затворен „без имейл, без предупреждение, без каквото и да било известие“. „След това потърсих другите си приятели и всички те бяха блокирани по едно и също време, всички, в 1:00 часа сутринта“, споделя той.

Журналистката Алесия Бурнази заявява в изявление, че Instagram е „единствената медия, в която албанците споделят ключова информация за „Революцията на фламингото“, наричайки случващото се „нова ера на дигитална репресия“. Оригиналното ѝ съдържание започва да се премахва, а на профила ѝ се налагат ограничения от 19 август, след като близо три месеца е документирала протестите.

Активистите обвиниха албанското правителство за спрените профили, но от Repro Uncensored заявиха, че не са успели независимо да потвърдят такава връзка. НПО-то обаче подозира „координирана кампания за заглушаване на активисти и премахване на критично политическо съдържание от социалните мрежи“.

Междувременно Европейската демократична партия е изпратила официално искане за разяснение до Meta, с искане да обяснят защо профилите са били спрени и затворени и дали това е резултат от „координирано масово докладване“ или от това „дали Meta е открила организирани опити за манипулиране на нейните механизми за докладване“.

Гоци, който е гласен застъпник за по-голяма отговорност от страна на дигиталните платформи, добави: „Това е особено важно в Албания, страна, която иска да се присъедини към Европейския съюз. Членството в ЕС не е само икономическа интеграция: то означава защита на демокрацията, върховенството на закона и правото на гражданите и опозиционните сили да говорят свободно. Очакваме както Meta, така и Европейската комисия да вземат този случай на сериозно“.

Гоци допълни, че е поставил въпроса и пред Европейската комисия чрез парламентарно питане, изискващо спешно разяснение от Meta.

В изявлението си в X Рама критикува и партията на Гоци, наричайки изявленията им „евтина пропаганда“, идваща от „хора, дефилиращи като европейски демократи“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Politico    
Албания протести Instagram цензура социални мрежи Джаред Кушнер Meta дигитална репресия активисти Революцията на фламингото
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