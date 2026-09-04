Разкриха известният собственик на мистериозна суперяхта, превзела пристанището на Лос Анджелис

О громен кораб, акостирал в Марина дел Рей - Лос Анджелис, Калифорния (САЩ), през цялата седмица, предизвика множество спекулации. Най-накрая е потвърдено кой е неговият световноизвестен собственик.

Корабът пристигна в неделя, обвит в мистерия, тъй като името му беше покрито при навлизането - тактика, която много местни жители сметнаха за доста необичайна.

SETTING SAIL: A mega yacht reportedly owned by beloved author JK Rowling was spotted bringing some magic to a few US ports. https://t.co/fCe7drCmK2 pic.twitter.com/D5FdF2MyUK — Fox News (@FoxNews) June 23, 2024

Източници потвърдиха пред California Post, че собственикът на лодката е не кой да е, а авторката на „Хари Потър“ Дж. К. Роулинг.

Въпреки опита на писателката да дегизира своя кораб, покривайки името му, присъствието на Роулинг беше добре известно на местните жители, като един от тях дори го нарече „най-лошо пазената тайна в Марина-та“.

Все пак, въпреки че Роулинг беше потвърдена като собственик на лодката, тя не е виждана публично, откакто корабът акостира по-рано тази седмица.

Just went by JK Rowling Yacht the SamSara in west Vancouver pic.twitter.com/aWzvh0ZNxZ — BCbubbleman (@BCBubbleman) August 6, 2025

Авторката все още не е публикувала нищо публично за пътуването си до Лос Анджелис в своя потвърден профил в X, където има 13,7 милиона последователи.

Лодката беше забелязана от Instagram профила twogirls.oneboat, като няколко местни жители заявиха в коментарите, че това наистина е яхтата на 61-годишната авторка, която е с внушителната дължина от 290 фута (около 88 метра).

„Потвърдено от местни капитани на лодки - това е Samsara на Дж. К. Роулинг. Името е покрито след акостирането, тъй като често привлича протестиращи“, казва потребителят в Instagram jetset_amelia.

A massive ship docked in Marina del Rey all week belongs to none other than “Harry Potter” author J.K. Rowling. The ship arrived Sunday, shrouded in mystery, since the ship’s name was covered upon entry, a tactic many locals considered quite unusual. https://t.co/UpheRIaVh4 pic.twitter.com/FXymZJG2rQ — California Post (@californiapost) September 4, 2026

Друг потребител в Instagram - Норман Виано - добави, че това е „абсолютно лодката на Дж. К. Роулинг“, допълвайки: „Беше тук и миналия май и веднага щом пристигна, екипажът бързо покри името и след това тя изчезна от AIS (автоматичната идентификационна система), подозирам, че поради нейния публичен активизъм“.

Той каза също, че покриването на името на лодката е „комично, защото дори руските олигарси или собствениците на суперяхти от мексиканските картели не правят така“.

Данните от Marine Traffic показват, че плавателният съд в момента е акостирал в Марина-та.

Суперяхтата е построена през 2015 г. от Oceanco и е наречена Infinity от първия си собственик, изпълнителния директор на Harbor Freight Tools Ерик Смит.

Rowling's yacht, called the Samsara, came to the Holy City from the port of Savannah, Georgia, according to global ship tracking website MarineTracker. https://t.co/utmWoASHIA — KFOX14 News (@KFOX14) June 13, 2024

Той продава яхтата на австралийския милиардер Брет Блунди през 2022 г., който след това я продава на Роулинг през 2023 г., а тя прекръщава лодката на Samsara.

Корабът може да приюти над 12 гости заедно с 26-членен екипаж и разполага с удобства като кръгъл плувен басейн, киносалон и „спокоен плажен клуб“, според SuperYachtFan.com.

Въпреки че не е ясно за каква сума Роулинг е закупила яхтата, нейната стойност се оценява на 150 милиона долара.

Роулинг предизвика противоречия от своя плавателен съд през 2025 г., когато сподели селфи, на което пуши пура на лодката, след като Върховният съд на САЩ гласува, че правната дефиниция за жена се основава на биологичния пол.

An article on her yacht. Unbelievable!https://t.co/KgOBBFlWoh — OpnLttrs (@OpnLttrs) August 30, 2026

По-късно същата година Samsara беше забелязана да презарежда с гориво в Порт Анджелис, Вашингтон, което доведе до публикация в Reddit, пълна с язвителни коментари като „надявам се да потъне“, а други се визираха екологичното въздействие на толкова голям плавателен съд.

Книгите за „Хари Потър“ на Роулинг представляват най-продаваната поредица от романи на всички времена с очаквани общи продажби в световен мащаб от 600 милиона екземпляра, а личното състояние на Роулинг се оценява на 1,2 милиарда долара от Forbes.

Всичките седем от нейните книги за „Хари Потър“ бяха превърнати в хитови филми в разрастваща се франчайз поредица, заедно със спиноф филмите „Фантастични животни“ и предстоящия телевизионен сериал за „Хари Потър“ на HBO, който дебютира в деня на Коледа.

От California Post са се свързали с Роулинг за коментар, уточняват от изданието.