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Разкриха известният собственик на мистериозна суперяхта, превзела пристанището на Лос Анджелис

Огромна 88-метрова яхта с покрито име предизвика поредица от спекулации в Марина дел Рей. Оказа се, че луксозният плавателен съд за $150 милиона с басейн и киносалон е собственост на авторката на „Хари Потър“ Дж. К. Роулинг

4 септември 2026, 10:32
Разкриха известният собственик на мистериозна суперяхта, превзела пристанището на Лос Анджелис
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

О громен кораб, акостирал в Марина дел Рей - Лос Анджелис, Калифорния (САЩ), през цялата седмица, предизвика множество спекулации. Най-накрая е потвърдено кой е неговият световноизвестен собственик.

Корабът пристигна в неделя, обвит в мистерия, тъй като името му беше покрито при навлизането - тактика, която много местни жители сметнаха за доста необичайна.

Източници потвърдиха пред California Post, че собственикът на лодката е не кой да е, а авторката на „Хари Потър“ Дж. К. Роулинг.

Въпреки опита на писателката да дегизира своя кораб, покривайки името му, присъствието на Роулинг беше добре известно на местните жители, като един от тях дори го нарече „най-лошо пазената тайна в Марина-та“.

Все пак, въпреки че Роулинг беше потвърдена като собственик на лодката, тя не е виждана публично, откакто корабът акостира по-рано тази седмица.

Авторката все още не е публикувала нищо публично за пътуването си до Лос Анджелис в своя потвърден профил в X, където има 13,7 милиона последователи.

Лодката беше забелязана от Instagram профила twogirls.oneboat, като няколко местни жители заявиха в коментарите, че това наистина е яхтата на 61-годишната авторка, която е с внушителната дължина от 290 фута (около 88 метра).

„Потвърдено от местни капитани на лодки - това е Samsara на Дж. К. Роулинг. Името е покрито след акостирането, тъй като често привлича протестиращи“, казва потребителят в Instagram jetset_amelia.

Друг потребител в Instagram - Норман Виано - добави, че това е „абсолютно лодката на Дж. К. Роулинг“, допълвайки: „Беше тук и миналия май и веднага щом пристигна, екипажът бързо покри името и след това тя изчезна от AIS (автоматичната идентификационна система), подозирам, че поради нейния публичен активизъм“.

Той каза също, че покриването на името на лодката е „комично, защото дори руските олигарси или собствениците на суперяхти от мексиканските картели не правят така“.

Данните от Marine Traffic показват, че плавателният съд в момента е акостирал в Марина-та.

Суперяхтата е построена през 2015 г. от Oceanco и е наречена Infinity от първия си собственик, изпълнителния директор на Harbor Freight Tools Ерик Смит.

Той продава яхтата на австралийския милиардер Брет Блунди през 2022 г., който след това я продава на Роулинг през 2023 г., а тя прекръщава лодката на Samsara.

Корабът може да приюти над 12 гости заедно с 26-членен екипаж и разполага с удобства като кръгъл плувен басейн, киносалон и „спокоен плажен клуб“, според SuperYachtFan.com.

Въпреки че не е ясно за каква сума Роулинг е закупила яхтата, нейната стойност се оценява на 150 милиона долара.

Роулинг предизвика противоречия от своя плавателен съд през 2025 г., когато сподели селфи, на което пуши пура на лодката, след като Върховният съд на САЩ гласува, че правната дефиниция за жена се основава на биологичния пол.

По-късно същата година Samsara беше забелязана да презарежда с гориво в Порт Анджелис, Вашингтон, което доведе до публикация в Reddit, пълна с язвителни коментари като „надявам се да потъне“, а други се визираха екологичното въздействие на толкова голям плавателен съд.

Книгите за „Хари Потър“ на Роулинг представляват най-продаваната поредица от романи на всички времена с очаквани общи продажби в световен мащаб от 600 милиона екземпляра, а личното състояние на Роулинг се оценява на 1,2 милиарда долара от Forbes.

Всичките седем от нейните книги за „Хари Потър“ бяха превърнати в хитови филми в разрастваща се франчайз поредица, заедно със спиноф филмите „Фантастични животни“ и предстоящия телевизионен сериал за „Хари Потър“ на HBO, който дебютира в деня на Коледа.

От California Post са се свързали с Роулинг за коментар, уточняват от изданието.

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