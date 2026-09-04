Започва голямото пътуване: Засилен контрол и ограничения за камионите

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Над 700 полицейски екипа ще бъдат ангажирани с контрола на движението само в днешния ден

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 септември 2026, 08:37
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З асилено полицейско присъствие и ограничения за тежкотоварните автомобили се въвеждат по основните пътни направления заради очаквания интензивен трафик през почивните дни.

Над 700 полицейски екипа ще бъдат ангажирани с контрола на движението само в днешния ден. Това съобщи гл. инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ – ГДНП пред NOVA.

„Очакваме да е интензивен трафикът поради сливането на почивните дни, така че сме подсигурили доста засилено полицейско присъствие и в днешния ден, и в утрешния, а най-силно очакваме да е движението в понеделник“, обясни Близнаков.

Натоварване се очаква както на автомагистрала „Тракия“, така и към Гърция. През летния сезон най-сериозни затруднения са отчитани в района на Кресненското дефиле и Симитли.

От „Пътна полиция“ призовават шофьорите да обмислят и алтернативни маршрути. Близнаков посочи направлението през Гоце Делчев и ГКПП „Илинден“, което по думите му позволява по-спокойно придвижване към Гърция.

В района на Симитли е организирано реверсивно движение. Днес ще бъдат осигурени две ленти в посока към Гърция, а в понеделник движението ще бъде организирано в обратната посока, за да се осигури максимална пропускателна способност.

Близнаков призова водачите да използват пълноценно двете предоставени ленти, за да се избегне допълнително забавяне на трафика в Кресненското дефиле.

Допълнителни мерки са предприети и от Агенция „Пътна инфраструктура“. В определени часове ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите и в района на Кресненското дефиле. Ограниченията са предвидени днес от 15 до 20 ч., както и в утрешния ден преди обяд. В понеделник тежкотоварният трафик също ще бъде ограничаван по трите автомагистрали и в района на дефилето.

Контролът по пътищата ще бъде засилен, като освен обозначените патрулни автомобили ще бъдат използвани и необозначени полицейски коли. „Изключително много залагаме на този контрол. Ефективен е и навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили“, посочи гл. инспектор Близнаков.

Пътната полиция продължава и съвместната работа с Националното тол управление. Целта е санкциите, наложени на чуждестранни граждани, преминаващи транзитно през страната, да могат да бъдат връчвани и заплащани на място.

Само през последния месец са връчени и заплатени над 1200 електронни фиша за превишена скорост на чуждестранни граждани. Общата стойност на глобите е над 50 000 евро.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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