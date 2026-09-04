Блицконтрол, редовен контрол и без почивка: Депутатите ще рабтоят от по-рано днес

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З аседанието на Народното събрание днес (4 септември) започва в 8:30 ч. с блицконтрол. Промяната в началния час, който обикновено е 9:00 ч., беше гласувана от депутатите на 2 септември след обсъждане на председателски съвет.

Според приетото решение работното време на парламента за този петък се удължава до 13:30 ч.

По изискванията на парламентарния правилник в първия петък от всеки месец министър-председателят и неговите заместници отговарят на устни въпроси от народните представители през първите два часа от заседанието.

Непосредствено след приключването на блицконтрола депутатите продължават с редовния парламентарен контрол без обичайната почивка. Това решение също беше прието на 2 септември по предложение на Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

В редовния контрол за деня участие ще вземат министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, които ще отговарят на въпроси от народните представители.