Тръмп с ултиматум към Европа: Ще си искаме парите за Украйна

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще поискат от европейските държави да възстановят разходите за предоставените на Украйна оръжия и боеприпаси.

Той съобщи, че Вашингтон временно задържа боеприпаси за собствените си нужди, но продажбите към съюзниците скоро ще бъдат възобновени, като отрече твърденията за критично изчерпани американски запаси.

Изявлението идва на фона на съобщения, че войната с Иран е изчерпала значителна част от американските запаси от високоточни ракети с голям обсег и е породила опасения за военната готовност на САЩ.

САЩ отказват ключови оръжия на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще поиска от европейските държави да възстановят на САЩ разходите за военната помощ и боеприпасите, изпратени по-рано в Украйна в контекста на продължаващата война с Русия, и изглежда даде сигнал за спиране на продажбите към съюзнически държави, предаде Ройтерс.

В публикация в социалните мрежи Тръмп остро разкритикува и опроверга съобщенията за значително изчерпаните запаси от боеприпаси на САЩ на фона на отделната война в Иран, като добави, че САЩ увеличават производството и натрупват запаси от боеприпаси.

САЩ отказват ключови оръжия на Украйна

"Ние, САЩ, ги задържаме за себе си, вместо да ги продаваме на други, но продажбите към съюзниците скоро ще започнат отново", написа Тръмп. "На Украйна и НАТО бяха предоставени безвъзмездно стотици милиарди долари, за които Европа би платила - ако само бяха помолени, но ние ще поискаме тези пари, макар и с известно закъснение!", подчерта той, като обвини администрацията на своя предшественик от Демократическата партия Джо Байдън.

Миналия месец Ройтерс съобщи, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег по време на войната с Иран, което предизвика опасения относно готовността на армията за бъдещи конфликти.