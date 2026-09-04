Технологии

OpenAI обяви начало на ерата на общия AI с GPT-6 Astra

Компанията за изкуствен интелект представи най-новия си модел, като смята, че той полага основите за агентни AI помощници и способности, които покриват изискванията за AGI, т.е. системи, които могат да учат и вършат множество дейности самостоятелно

Мартин Дешев Мартин Дешев

4 септември 2026, 10:09
OpenAI обяви начало на ерата на общия AI с GPT-6 Astra
Източник: iStock

OpenAI представи GPT-6 Astra, най-новия си и най-способен модел за изкуствен интелект, описвайки пускането му като важна стъпка към общия изкуствен интелект (AGI). Президентът на OpenAI Грег Брокман обяви, че индустрията е навлязла в дългоочакваната ера на AGI. 

Твърдението е едно от най-смелите досега от OpenAI. Компанията казва, че Astra представлява ново поколение изкуствен интелект, способен да изпълнява сложни, многоетапни задачи между компютри, браузъри и професионален софтуер, вместо просто да отговаря на отделни подкани. Излизайки отвъд обикновения разговорен текст или генерирането на инкрементален код, Astra въвежда агентни възможности на системно ниво, дългосрочна контекстуална памет и автономност, предназначени за справяне със сложни човешки работни процеси за продължителни периоди.

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В центъра на възможностите на Astra е способността ѝ да използва компютър подобно на човешки потребител. Моделът може да навигира в уебсайтове, да попълва формуляри, да актуализира записи, да организира календари, да търси и събира информация и да създава документи. Той може също така да анализира научни данни, да генерира графики, да изгражда уебсайтове и да тества дали полученият софтуер действително работи. OpenAI описва тези възможности като основен напредък в използването на компютри и агентния AI.

Следователно потребителят би могъл да зададе на модела сравнително широка цел, а не поредица от отделни инструкции, като Astra ще се погрижи за стъпките, необходими за нейното изпълнение. Това представлява посоката, в която OpenAI и неговите конкуренти все повече тласкат AI: от асистенти, които отговарят на въпроси, към агенти, способни самостоятелно да изпълняват сложни процеси.

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В софтуерни бенчмаркове като Terminal-Bench 4.0, Astra достигна най-високия резултат в индустрията от 57,9%, превъзхождайки както предшественика си GPT-5.6 Sol, така и конкурентните модели. Същевременно изпълнява задачи на значително по-ниски разходи за API токени. В среди като Microsoft Foundry и Replit, Astra превръща изкуствения интелект от асистент за кодиране в автономен партньор за създаване на софтуер, способен да изгражда сложни приложения.

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Достигането на прага на възможностите на AGI води до повишени задължения за безопасност. В документи за техническа оценка, OpenAI разкри, че Astra е демонстрирала напреднали умения за киберсигурност, включително способността да открива уязвимости от типа „нулев ден“ и да изгражда сложни вериги за уязвимости по време на експертни оценки в изолирани среди.

В симулирани вътрешни оценки Astra е получила 50% по-малко маркери за несъответстващо поведение в сравнение с предишни модели, демонстрирайки по-голямо придържане към изричните граници на сигурност. OpenAI внедрява Astra с непрекъснат мониторинг на изпълнението, който проверява вътрешните стъпки на разсъждение на модела в реално време, за да спре неоторизирани команди или такива отвъд обхвата на задачата. Разширените възможности за киберсигурност ще бъдат ограничени до доверени корпоративни партньори чрез специализирани платформи като Daybreak Blue преди по-широкото публично внедряване.

Именно тази комбинация от автономност, умения и все по-сложно мислене е довела до твърдението на OpenAI за начало на AGI. Брокман признава, че AGI може да не се появи като един драматичен момент. Вместо това той очаква, че появата му може да се случи постепенно, чрез поредица от все по-способни системи. От тази гледна точка, Astra евентуално може да бъде запомнена като точката, в която е започнал преходът.

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Има обаче едно важно уточнение: AGI остава слабо дефинирана и оспорвана концепция. Демонстрирането, че даден модел се представя изключително добре в много бенчмаркове, не е непременно същото като доказването, че той притежава общ интелект на човешко ниво. Дори ръководството на OpenAI вече е признавало неяснотата около термина. 

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Въпреки това, значението на изявлението на OpenAI не бива да се подценява. Компанията вече видимо полага огромни усилия, за да работи по AGI и смята, че е достигнала нивото, на което може да го обяви публично.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
OpenAI общ изкуствен интелект AGI технологии изкуствен интелект AI агент софтуер
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