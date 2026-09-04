Съмнителна разпродажба на артикули от български луксозен бранд събуди въпроси за произхода на стоките

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С ъмнителна разпродажба на артикули с логото на българския луксозен бранд „BY FAR“ предизвика въпроси за произхода на стоките и начина, по който те се предлагат на потребителите. След като през 2025 г. правата за използване на марката са придобити от друга компания, артикули с логото ѝ се появиха в широко рекламирана в социалните мрежи разпродажба, съобщава NOVA.

Преди около 10 години три български момичета основават компанията за производство и дистрибуция на луксозни дамски чанти и обувки „BY FAR“. Брандът бързо придобива международна популярност и достига до световния шоубизнес елит. След финансови затруднения и милионни задължения през 2025 г. обаче компанията е преструктурирана, а правата върху търговската марка са придобити от ново дружество.

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Преди дни популярни инфлуенсъри започнаха масирана кампания в социалните мрежи за „ексклузивна разпродажба“ на артикули от „BY FAR“. При разговор с няколко от тях се оказа, че те не били наясно кой стои зад кампанията. По думите им рекламата била поредният им ангажимент.

Източник: Vesti

Съмнения относно предлаганите стоки изразяват и редовни клиенти на марката.

„Когато отидох на място, самото ми усещане беше по-скоро като за битпазар и за разпродажба. Артикулите бяха нахвърляни по масите. Нямаше никакво обозначение и не беше като в истински магазин“, разказа купувачът Виолета Иванова.

Тя допълни, че след покупката на два артикула получила касова бележка, а стоките били поставени в обикновена хартиена торба. Към нея били дадени и две платнени торбички, но отделно от закупените продукти.

По думите ѝ част от предлаганите чанти се различават от досегашната практика на марката. „Например, няма етикет. На катарамата пише „BY FAR“, но фактически така не се продават артикули, които са официални“, посочи Иванова.

Тя заяви, че има съмнения, че част от стоките може да са произведени като ишлеме и да са били изнесени от фабрика без одобрението на официалния производител.

Предлаганите на разпродажбата артикули са на многократно по-ниски цени от тези в официалния сайт на марката. На сайта на „BY FAR“ междувременно има предупреждение, че компанията няма отношение към въпросната разпродажба.

Купувачката разказа още, че касовият бон бил издаден от дружеството „БТ Риалити“, за което тя не е чувала преди.

Екипът на NOVA посети мястото на разпродажбата, за да провери произхода на стоките. Освен продавачи там присъства и представилата се за адвокат на „БТ Риалити“ ООД Снeжана Миланова.

„Дружеството „БТ Риалити“ ООД се занимава с изкупуването и последващата реализация на стоки, които са на международни брандове - не само модни, но и козметични. Смятам, че това вече трябва да се превърне в новото нормално“, заяви Миланова.

Източник: Vesti

От дружеството отказаха да отговорят кога и от кого са закупили конкретните артикули. По думите на адвоката продавачът не отговарял на обажданията им и без негово съгласие не можели да разкрият договорните си отношения.

Миланова заяви, че стоките са придобити през 2025 г. и че са оригинални. „Стоката вътре може да бъде проверена. Дружеството беше обект на голям интерес от страна на държавните органи и отговори на всички изисквания. Стоките са придобити, мисля, 2025 г., като в момента протича тяхното реализиране. Не знам какви са колекциите – това може да бъде проверено от потребителите. Продуктите са изцяло оригинални, които са на „BY FAR“ или друга марка“, посочи тя.

От „BY FAR International“ обаче категорично се разграничиха от разпродажбата. В позиция, изпратена от адвокат Георги Цветков от името на дружеството, се посочва, че от април 2025 г. то е единственото дружество, което законно произвежда продуктите на бранда. От компанията подчертават, че „БТ Риалити“ не е оторизиран дистрибутор на „BY FAR“.

На въпрос дали дружеството има разрешение да продава стоките на марката, адвокат Миланова заяви: „Аз не мога да ви отговоря на този въпрос – дали „BY FAR“ се разграничава или не се разграничава. Това са продукти, произведени от тях“.

Според нея отговорност пред потребителите трябва да носи производителят.

Тази позиция обаче беше оспорена от „BY FAR International“. От компанията заявиха, че твърденията могат да въведат потребителите в заблуждение, тъй като правото на рекламация е срещу търговеца, от когото е закупена стоката.

От „BY FAR International“ смятат, че Комисията за защита на потребителите би следвало да провери дали при подобни разпродажби не се прилагат заблуждаващи практики, които могат да накърнят правата на потребителите.

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Междувременно Виолета Иванова също изрази притеснения дали би могла да защити правата си при евентуален проблем със закупените продукти. „Не мисля, че ще бъда защитена като потребител, ако изникнат такива оплаквания. Понякога, когато цената е по-малка, човек е склонен да преглътне качеството“, коментира тя.