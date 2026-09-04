Джордж Клуни сътвори шоу във Венеция, размени наградата си "Златен лъв" за фотоапарт

Д жордж Клуни е майстор не само пред камерата.

На Международния филмов фестивал във Венеция 65-годишният актьор се позабавлява с наградата си за цялостно творчество. На червения килим Клуни шеговито размени своя „Златен лъв“ с професионален фотоапарат, пише USA Today.

Филмовата звезда се приближи до фотографката на AFP Тициана Фаби, връчи ѝ бляскавата си статуетка и започна да позира с нейната техника. Фаби отговори на шегата, като вдигна отличието с широка усмивка, сякаш самата тя приема високата чест.

Oscar-winning actor and filmmaker George Clooney received the Golden Lion for Lifetime Achievement at the 83rd Venice Film Festival. At the opening, he playfully took a camera from a photographer and joined the rest to pose for photographs https://t.co/k3L0vgCJVF pic.twitter.com/rLNeJMZe68 — Reuters (@Reuters) September 3, 2026

Освен че се позабавлява с фоторепортерите, Клуни отдели време да поздрави почитателите зад загражденията, като раздаваше автографи и се снимаше с тях.

Джордж и Амал Клуни засияха на червения килим, когато актьорът бе удостоен със „Златен лъв“ за цялостен принос към киното.

Неговата колежка от филма „Jay Kelly“ Лора Дърн му връчи престижната награда на италианския фестивал. Тя сподели, за нея е огромна чест да отличи своя дългогодишен приятел, с когото работи за първи път още през 1983 г. в лентата „Grizzly II: Revenge“.

„За първи път имах привилегията да се запозная с Грегъри Пек. Когато го срещнах, си мислех, че ренесансова личност като него е единствена по рода си. Но нашето поколение получи своя собствен такъв символ в лицето на Джордж“, заяви Дърн в речта си. „Той носи иконография, хуманизъм и величие като артист, а богинята герой Амал получи мъжа. Всъщност, поправка. Джордж получи нея.“

Дърн се пошегува още, че Клуни два пъти е обявяван за най-сексапилния мъж от списание People, и допълни: „Той е най-добрият приятел, когото можеш да имаш, и най-забавният човек, когото някога ще срещнеш.“

📷 George Clooney handed his lifetime achievement award to AFP photographer Tiziana Fabi and took a turn with her camera in a humorous exchange at the Venice film festival.

➡️ https://t.co/jB2YczCAih pic.twitter.com/bseSKlvhiC — AFP News Agency (@AFP) September 3, 2026

Специална вечер за семейство Клуни

Събитието се превърна и в специална романтична вечер за Джордж и съпругата му Амал Клуни, която бе плътно до него на червения килим.

Амал очакваше съпруга си близо до входа на историческата зала „Сала Гранде“ във Венеция.

Двойката сключи брак през септември 2014 г., година след като общ приятел ги запознава. През 2017 г. те посрещнаха и близнаците си Александър и Ела.

George Clooney created special photo op at film fest — see the pics! https://t.co/icGRfmqXyG — USA TODAY Entertainment (@usatodayent) September 3, 2026

По време на дискусия в рамките на Cartier Dialogues, 48-годишната адвокатка по международно право и човешки права сподели колко много се е променил животът ѝ, откакто е омъжена за носителя на „Оскар“.

„В началото бях доста пренастроена от тази едноизмерна представа за мен. Мислех си: „Е, не мога да бъда видяна с тази рокля или да правя това, защото в понеделник трябва да се явя пред съдията“, каза тя. „Впоследствие разбираш, че това няма такова значение. Важното е просто да живееш живота си, а когато си добър в работата си, това неизбежно си проличава.“