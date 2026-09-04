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Джордж Клуни сътвори шоу във Венеция, размени наградата си "Златен лъв" за фотоапарт

Холивудската звезда Джордж Клуни сътвори истинско шоу на филмовия фестивал във Венеция, разменяйки престижното си отличие за фотоапарат. Актьорът бе уважен с голямата награда за цялостно творчество в компанията на своята съпруга Амал Клуни

Стела Христова Стела Христова

4 септември 2026, 10:53
Джордж Клуни сътвори шоу във Венеция, размени наградата си "Златен лъв" за фотоапарт
Източник: Getty

Д жордж Клуни е майстор не само пред камерата.

На Международния филмов фестивал във Венеция 65-годишният актьор се позабавлява с наградата си за цялостно творчество. На червения килим Клуни шеговито размени своя „Златен лъв“ с професионален фотоапарат, пише USA Today.

Филмовата звезда се приближи до фотографката на AFP Тициана Фаби, връчи ѝ бляскавата си статуетка и започна да позира с нейната техника. Фаби отговори на шегата, като вдигна отличието с широка усмивка, сякаш самата тя приема високата чест.

Освен че се позабавлява с фоторепортерите, Клуни отдели време да поздрави почитателите зад загражденията, като раздаваше автографи и се снимаше с тях.

Джордж и Амал Клуни засияха на червения килим, когато актьорът бе удостоен със „Златен лъв“ за цялостен принос към киното.

Неговата колежка от филма „Jay Kelly“ Лора Дърн му връчи престижната награда на италианския фестивал. Тя сподели, за нея е огромна чест да отличи своя дългогодишен приятел, с когото работи за първи път още през 1983 г. в лентата „Grizzly II: Revenge“.

Джордж Клуни размени наградата си „Златен лъв“ за фотоапарат на червения килим
18 снимки
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Джордж Клуни

„За първи път имах привилегията да се запозная с Грегъри Пек. Когато го срещнах, си мислех, че ренесансова личност като него е единствена по рода си. Но нашето поколение получи своя собствен такъв символ в лицето на Джордж“, заяви Дърн в речта си. „Той носи иконография, хуманизъм и величие като артист, а богинята герой Амал получи мъжа. Всъщност, поправка. Джордж получи нея.“

Дърн се пошегува още, че Клуни два пъти е обявяван за най-сексапилния мъж от списание People, и допълни: „Той е най-добрият приятел, когото можеш да имаш, и най-забавният човек, когото някога ще срещнеш.“

  • Специална вечер за семейство Клуни

Събитието се превърна и в специална романтична вечер за Джордж и съпругата му Амал Клуни, която бе плътно до него на червения килим.

Амал очакваше съпруга си близо до входа на историческата зала „Сала Гранде“ във Венеция.

Двойката сключи брак през септември 2014 г., година след като общ приятел ги запознава. През 2017 г. те посрещнаха и близнаците си Александър и Ела.

По време на дискусия в рамките на Cartier Dialogues, 48-годишната адвокатка по международно право и човешки права сподели колко много се е променил животът ѝ, откакто е омъжена за носителя на „Оскар“.

„В началото бях доста пренастроена от тази едноизмерна представа за мен. Мислех си: „Е, не мога да бъда видяна с тази рокля или да правя това, защото в понеделник трябва да се явя пред съдията“, каза тя. „Впоследствие разбираш, че това няма такова значение. Важното е просто да живееш живота си, а когато си добър в работата си, това неизбежно си проличава.“

Редактор: Стела Христова
Джордж Клуни Амал Клуни Филмов фестивал във Венеция Златен лъв Награда за цялостно творчество Червен килим Лора Дърн Актьор Кино
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