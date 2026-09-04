Радев за дрона в Лайпциг: Подкрепяме Германия, но Европа трябва да премине към преговори

М инистър-председателят Румен Радев отговаря на въпроси на депутати по време на блицконтрола в Народното събрание днес. На въпрос на Георг Георгиев от ГЕРБ за българската позиция за инцидента с дрон в Лайпциг Радев увери, че „българското Министерство на външните работи отговори адекватно за инцидента и ние категорично подкрепяме нашия съюзник Германия в отговор на хибридни и каквито и да е било други атаки“.

„На база на разкритията около този дрон се прави изводът, който води към руска хибридна атака. Това е директното цитиране на формулировката, изказана от висшето германско ръководство“, каза той, цитиран от DarikNews.

„Случаят наистина е много сложен и тревожен и аз напълно се солидаризирам с един термин, който използваха и председателят на Европейската комисия, и генералният секретар на НАТО, а те казаха, че това е безразсъдно действие от страна на Русия.

За мен това наистина е безразсъдно действие, но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина руска територия с оръжия, произведени в Европа, с използването им чрез информации от Европа и инструктори от Европа.

Дали това също не е безразсъдно? Нека преценим сами и не си затваряме очите и какво можем да очакваме ние, когато с далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на една държава? Дали тя ще стои спокойно, или ще отговори? Това е големият въпрос“, заяви още премиерът.

По думите му това, че колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, без да се отчита фактът, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия, увеличава риска.

Затова според Радев Европа трябва най-сетне „да започне калкулира риска и трябва час по-скоро да се седне на масата на преговорите, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте всеки изминал ден“.

Той отхвърли тезата, че България трябва безусловно да следва позиции, които според него могат да доведат до допълнителна ескалация. „Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения“, заяви той, цитиран от NOVA.

Премиерът обърна внимание и на случаите с дронове в близост до или на територията на европейски държави, като посочи Полша, Румъния и България. Според Радев страната ни трябва да бъде сред тези, които най-настойчиво работят за прекратяване на конфликта и намиране на дипломатическо решение.

„Трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България е сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре“, заяви министър-председателят. Той обобщи позицията си с думите: „Според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“.

За издирването на заглушител

Не може категорично да се твърди дали и от кого е изтекла информация при издирването на заглушаващо устройство, но първоначалните действия по случая повдигат въпроси за координацията между институциите, заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на Атанас Атанасов.

Министър-председателят разказа, че първи на място са пристигнали представители на Комисията за регулиране на съобщенията, тъй като именно те разполагат с необходимата техника за установяване на подобно устройство. „Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация, от кого и как. Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура“, заяви Радев.

По думите му служителите достигнали до района на конкретния ресторант в „Драгалевци“, след като техниката им показала, че именно там трябва да се намира източникът на смущенията.

„Отиват пред въпросния ресторант и излизат от ресторанта и ги питат: „Какво правите?“. „Тук търсим един заглушител. Явно тук е, защото нашата апаратура казва - стигнахме до мястото“, разказа премиерът. Радев посочи, че едва след това са били уведомени службите за сигурност и МВР. Според него подобно забавяне е съществен проблем, тъй като времето при такава операция е от ключово значение.

„Чак после се уведомяват службите, МВР и така нататък. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща. Това са фактите към момента, колкото и да са смешни, но това е положението“, подчерта министър-председателят.

„Реалният дефицит за 2025 г. изобщо не е 3%, в момента се преизчислява“

Реалният бюджетен дефицит за 2025 г. не е 3%, като в момента Министерството на финансите и Европейската комисия извършват преизчисления, отвърна премиерът Румен Радев на въпрос на Асен Василев.

Министър-председателят заяви, че съдебни решения не могат да променят реалното състояние на държавните финанси, и отправи критики към управлението на публичните средства от предходната власт. „Никакви разпоредби на никой съд не могат да напълнят обратно хазната и да направят бюджета на 3%, след като реално той е докаран до 5,7% от предишното управление“, заяви Радев.

Премиерът коментира и размера на минималната работна заплата през 2027 г. По думите му конкретна сума може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета за следващата година. „Когато станат ясни всички параметри на Бюджет 2027, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата“, посочи той.

Радев подчерта, че една от основните цели на правителството е ограничаването на бюджетния дефицит и връщането на публичните финанси към по-устойчива траектория. „Целта е да вървим към консолидация и към намаляване на дефицита“, заяви министър-председателят.

Той засегна и въпроса за т.нар. автоматизми при определянето на възнагражденията, като припомни, че включително в Народното събрание са отправяни призиви те да бъдат премахнати. Премиерът се върна и към изпълнението на бюджета през 2025 г., като съобщи, че в момента данните се преразглеждат както от Министерството на финансите, така и от Европейската комисия, включително реалният дефицит. Радев завърши с категорична оценка за състоянието на публичните финанси през миналата година.

„Повярвайте ми, реалният дефицит изобщо не е 3% за изминалата година“, подчерта министър-председателят.

„Не съм отстъпил от намерението България да внася петрол директно от Русия“

Премиерът Румен Радев заяви, че не се е отказал от намерението си България да получи възможност отново да внася петрол директно от Русия. По време на парламентарния контрол той посочи, че лично е поставил въпроса при срещите си с генералния секретар на НАТО и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Брюксел. „Никога не съм отстъпвал от своите намерения, така както съм ги заявил в предизборната кампания“, заяви Радев в отговор на въпрос на Костадин Костадинов.

Премиерът обясни, че по време на водените от него делегации в Брюксел е аргументирал пред европейските и съюзническите партньори защо според него директният внос на руски петрол би бил от полза за България.

„България може да допринася много повече за своята икономика, за нашите съседи и за съюзниците, ако ние внасяме петрол директно от Русия“, заяви министър-председателят.

Като един от основните проблеми при доставките от други източници Радев посочи дългите транспортни маршрути. По думите му в някои случаи петролът трябва да премине през четири пролива, два от които са свързани със сериозни рискове.

„Танкерите в момента пътуват от 45 до 60 дни и се нуждаем от много по-големи логистични способности, за да съхраняваме различни видове петрол, да ги блендираме и така нататък“, обясни той.

Според премиера въпросът не се изчерпва единствено с цената на суровината. Съществено значение имат и техническите характеристики на българската рафинерия, която по думите му е проектирана за работа с петрол тип „Уралс“. „Проблемът не е само в цената, а че нашата рафинерия е изградена за определени физически и химически характеристики на определен тип петрол - „Уралс“, посочи Радев.

При използването на други сортове петрол се налага инсталациите да бъдат пренастройвани, а различните суровини - смесвани, така че характеристиките им да се доближат до необходимите за работата на рафинерията. „В противен случай инсталациите се задръстват и скъсяваме срока за ремонтите, които се правят в рафинерията“, заяви премиерът.

Радев подчерта, че открито е поставил тези аргументи пред партньорите на България, но окончателното решение не може да бъде взето едностранно от страната. Той припомни, че като държава членка на Европейския съюз България е обвързана с общата санкционна политика, включително по отношение на руските енергийни ресурси.

„България ще настоява новите приоритети на ЕС да не бъдат за сметка на кохезията и земеделието“

България ще настоява новите приоритети в следващия бюджет на Европейския съюз, свързани с конкурентоспособността, сигурността и отбраната, да не бъдат финансирани за сметка на традиционните политики за сближаване и земеделие. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол.

По думите му именно бъдещият европейски бюджет е една от основните теми в обиколката на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в държавите членки. „Изпитанието, пред което сме изправени, е голямо и то е свързано с този бюджет. Нашите амбиции непрекъснато растат и са свързани с все повече и все по-важни цели, а в същото време бюджетът е ограничен като ресурси“, посочи Радев.

Премиерът отбеляза, че на фона на сложната геополитическа ситуация и засилващата се глобална икономическа конкуренция фокусът на ЕС постепенно се измества от традиционни направления като кохезионната и селскостопанската политика към нови предизвикателства. Сред тях са конкурентоспособността, сигурността и отбраната. „Ние напълно разбираме тези приоритети. Те са изключително важни за нашето бъдеще и има консенсус между държавите членки. Но в същото време ние, така наречените приятели на кохезията, настояваме новите приоритети да не бъдат за сметка на традиционните - кохезията и селскостопанската политика“, заяви министър-председателят.

Според него предстоят няколко трудни заседания на Европейския съвет, като целта е до Нова година държавите членки да постигнат съгласие за бюджета. Радев уточни, че не може да гарантира, че това ще се случи в този срок.

Като едно от най-сериозните предизвикателства за България премиерът посочи предвиждания голям европейски фонд за конкурентоспособност. По думите му при него няма предварително разпределение на средствата по държави или географски принцип, което създава риск най-развитите икономики и най-конкурентоспособните компании да привлекат значителна част от ресурса.

„Най-конкурентоспособните компании, най-конкурентоспособните държави ще могат свободно да привличат огромните средства от този фонд“, предупреди Радев. Той посочи, че досега България е успяла да привлече около 0,4% от средствата по програмата за конкурентоспособност.

Премиерът заяви, че пред Антонио Коща и на европейско ниво е настоял бъдещите механизми да бъдат структурирани така, че по-слабо развитите държави и по-малките компании също да имат реален достъп до финансирането. „Тук ние трябва да бъдем изключително активни. Трябва да работим с българския бизнес, за да може той да се включи в големите европейски вериги на стойността и в големите европейски индустриални проекти“, каза Радев.

В тази връзка той отново постави предложението си в европейските политики да бъде въведено понятието „индустриална кохезия“. „Не е достатъчно да имаме кохезия само в социалните дейности и инфраструктурата. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че българските фирми и българската промишленост ще участват равноправно като достъп до този голям фонд за конкурентоспособност“, подчерта премиерът.

Премиерът Радев уточни, че конкретните параметри на инструментите в бъдещия фонд все още се обсъждат и затова на този етап не може да даде повече подробности за начина, по който ще работи концепцията за „индустриална кохезия“.

„Трябва да имаме равноправен достъп на всички европейски държави и най-вече на по-малко развитите държави и европейските компании“, заяви той.

Премиерът обърна внимание и на друг чувствителен въпрос – търсенето на т.нар. нови собствени ресурси за попълване на европейския бюджет. Според него България трябва да подходи особено внимателно към предложенията, тъй като част от тях могат пряко да засегнат приходите в националния бюджет.

Сред обсъжданите варианти Радев посочи насочването на част от приходите от акцизите върху тютюневите изделия към бюджета на ЕС. „Знаете, че България е на челните места в Европа по тютюнопушене и това е сериозен приход за нашия бюджет. Част от тези акцизи, още не е ясно каква, да отиват в европейския бюджет. Това веднага ще се отрази на нашия национален бюджет“, предупреди министър-председателят.

„Ще строим АМ „Черно море“ и Русе - Маказа, но чрез свободен и открит търг“

Правителството ще работи за изграждането на автомагистрала „Черно море“ и трасето Русе - Маказа чрез публично-частно партньорство и концесии, но при свободни и открити процедури. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол.

Министър-председателят категорично отрече при неговите разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган или с министъра на транспорта на Турция да е обсъждано изграждането на АМ „Черно море“.

„По абсолютно никакъв начин при срещата ми с президента Ердоган, при срещата ми тук в България с министъра на транспорта на Турция, и това винаги в присъствието на делегации, думата „магистрала“ и думата „Черно море“ не са споменавани по никакъв начин“, заяви Радев.

По думите му самият той е бил изненадан, когато след срещата в Министерския съвет турският транспортен министър обявил, че продължава работата с българското правителство по обсъждането на строителството на магистралата и че са отчетени изискванията на българската страна.

По-късно се е състояла и тристранна среща между транспортните министри на България, Турция и Румъния, на която проектът вече е бил обсъждан по-сериозно, обясни Радев. Премиерът съобщи, че е поискал от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да установи дали има конкретни документи и правно основание за водените разговори.

Радев съобщи, че представители на регионалното министерство са били командировани два пъти в Турция, където са обсъждани конкретни параметри за концесионирането на магистралата между двете държави. „Има драфт агриймънт от 2 декември, където вече подробно са изложени всички параметри“, каза премиерът.

Според него именно това обяснява изявлението на турския транспортен министър след последната му визита в България.