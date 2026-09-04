С три дни по-рано започва изплащането на пенсиите за септември - за първи път по новите правила

П реводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес – 4 септември 2026 г.

Същото важи и за пенсиите, получавани чрез пощенските станции. Изплащането започва от днес – 4 септември (петък) и ще завърши на 18 септември (петък). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Така Националният осигурителен институт (НОИ) за пръв път ще приложи влезлите в сила в края на юли тази година промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно – завършва, в предходния работен ден. Съобщават от Националния осигурителен институт.

Преди промените, ако едната или и двете дати от месеца се падаха в неработен ден, изплащането на пенсиите започваше в началото и/или завършваше в края на следващия работен ден.