Изправят пред съда българите, задържани за палеж в Мюнхен

Б аварската криминална полиция предава двама български граждани на разследващ съдия след палеж в непосредствена близост до компании от отбранителния сектор в Мюнхен. Съдебният състав следва да прецени дали да остави за постоянно в ареста 28-годишната жена и 38-годишния мъж, задържани по случая.

Според събраните данни за заподозрените, нападението е извършено в четвъртък, когато от преминаващ автомобил са хвърлени няколко запалителни устройства. Обект на атаката е бил строителен обект, намиращ се в района на източната железопътна гара в града. В същата зона са разположени съоръжения на технологичната компания за дронове „Хелзинг“, както и на отбранителния концерн „Роде и Шварц“.

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Полицейските екипи са реагирали бързо и са потушили огъня, възникнал от поне едно от хвърлените устройства, поради което няма причинени сериозни материални щети. Допълнително самоделно устройство е намерено и обезвредено от специализирани технически екипи на място.

Говорителят на полицията за момента отказва коментар относно публикуваната в медиите информация за проведена акция в жилище в южното мюнхенско предградие Унтерхахинг. Към настоящия момент разследващите органи нямат данни за други участвали лица и двамата българи остават единствените заподозрени.