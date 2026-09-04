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Мелони надмина Берлускони по дни начело на Италия

Премиерът на Италия изпревари 1412-те дни непрекъснато управление на Силвио Берлускони и пренаписа политическата история на страната. Въпреки икономическите предизвикателства, Мелони твърдо води в проучванията и готви ключова изборна реформа

4 септември 2026, 11:10
Мелони надмина Берлускони по дни начело на Италия
Източник: БТА

И талианският министър-председател Джорджа Мелони ще надмине днес рекорда на Силвио Берлускони за най-дългия непрекъснат период на управление на правителство в историята на италианската република - 1412 дни, съобщи изданието Politico.

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Мелони ще отбележи постижението със събиране на своите съюзници в южния пристанищен град Бари, но пред нея остава дълъг път, преди да достигне общо 3340 дни, прекарани от Берлускони начело на правителството в рамките на всичките му мандати.

Многото лица на Джорджа Мелони
8 снимки
Мелони
Мелони
Мелони
Мелони

За разлика от Берлускони, чиято политическа издръжливост се крепеше на личното му богатство, телевизионната му империя и партията, изградена около самия него, 49-годишната Мелони води в социологическите проучвания и планира изборна реформа, която би могла да улесни оставането ѝ на власт. Поддръжниците ѝ определят нейната автентичност и прямота като ключови фактори за популярността ѝ, докато опонентите ѝ от левицата, сред които депутатката Лаура Болдрини, я обвиняват, че не успява да съживи стагниращата икономика и че не провежда достатъчно ефективна политика по въпросите на миграцията и разходите за живот.

Двете лица на Джорджа Мелони

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Мелони Зеленски
Мелони Зеленски
Мелони Зеленски
Мелони Зеленски

На международната сцена анализатори отбелязват, че Мелони е изградила значително по-голямо доверие в сравнение с Берлускони, установявайки стабилни отношения с ключови европейски лидери, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц. Политолози посочват, че тя се е превърнала в безспорен център на дясната коалиция в Италия, без да има видим алтернативен лидер, макар нарастващата подкрепа за бившия генерал Роберто Ванучи сред крайната десница да поставя под въпрос бъдещата стабилност на коалицията ѝ.

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Джорджа Мелони и Риши Сунак
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Джорджа Мелони и Риши Сунак
Джорджа Мелони и Риши Сунак

Мелони е изправена пред икономически предизвикателства, включително очаквана рецесия и риск Италия да изпревари Гърция като най-задлъжнялата страна в Европа, докато плановете ѝ за изборна реформа биха могли допълнително да укрепят позициите ѝ преди президентските избори през 2029 г. Въпреки постигнатия рекорд за продължителност на управлението критици като Болдрини подчертават, че именно конкретните политически резултати, а не продължителността на мандата, определят истинското наследство на един лидер. 

Източник: Politico/ БГНЕС    
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