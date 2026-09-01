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Кая Калас: Хибридните атаки на Русия няма да спрат подкрепата на ЕС за Украйна

Над 10 държави от съюза са готови да се включат и в нова мисия за обучение на ливанските въоръжени сили

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 18:48
Кая Калас: Хибридните атаки на Русия няма да спрат подкрепата на ЕС за Украйна
Източник: БТА/АР

Х ибридните атаки на Русия няма да спрат Европейския съюз (ЕС) да подкрепя Украйна, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Франс прес.

Калас обвини Москва, че се стреми да дестабилизира съюзниците на Киев.

"Русия атакува Европа с вълна от хибридни атаки, които имат все по-пряко въздействие", каза тя пред репортери на неформална среща на министрите на отбраната на страните от ЕС в Ирландия. "Русия се опитва да ни разубеди да помагаме на Украйна, но няма да успее", добави тя.

В същото време Калас съобщи, че над 10 държави от Европейския съюз са готови да предоставят ресурси и персонал за нова мисия по обучение на ливанските въоръжени сили. 

Мисията има за цел да укрепи ливанските сили за вътрешна сигурност и да помогне на армията на страната да се съсредоточи върху разоръжаването на групировката "Хизбула".

Дискусията за евентуалната мисия на ЕС се състои броени месеци преди мандатът на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) да изтече в края на тази година, посочва АФП.

Редактор: Стела Христова
Източник: Атанаси Петров/БТА    
Кая Калас Европейски съюз Русия Хибридни атаки Подкрепа за Украйна Ливан Хизбула Мисия на ЕС
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