Тежка катастрофа на пътя Русе - София: Автобус с пътници и два камиона се запалиха, двама са загинали

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К атастрофа между международен пътнически автобус и два тежкотоварни камиона затвори пътя Русе - София. При инцидента камионите и автобусът са се запалили, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По информация на NOVA водачите на двата камиона - български и румънски граждани, са загинали.

Тежка катастрофа между два тира блокира пътя Русе – София край Луковит

Произшествието е станало около 2:30 ч. тази нощ в участъка между селата Страхилово и Масларево.

Източник: NOVA/Мартин Георгиев

По първоначална информация първо са се ударили двата камиона, които впоследствие са се запалили. След това в тях се е блъснал международен пътнически автобус, който също е пламнал.

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

Преди пожара 38-те пътници в автобуса са били изведени. По първоначални данни има леко пострадали.

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, има пострадали

На мястото на катастрофата са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Пътят е затворен, а движението се пренасочва по обходни маршрути през близките села.