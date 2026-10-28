Тежка катастрофа на пътя Русе - София: Автобус с пътници и два камиона се запалиха, двама са загинали

К атастрофа между международен пътнически автобус и два тежкотоварни камиона затвори пътя Русе - София. При инцидента камионите и автобусът са се запалили, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
По информация на NOVA водачите на двата камиона - български и румънски граждани, са загинали.
Тежка катастрофа между два тира блокира пътя Русе – София край Луковит
Произшествието е станало около 2:30 ч. тази нощ в участъка между селата Страхилово и Масларево.
По първоначална информация първо са се ударили двата камиона, които впоследствие са се запалили. След това в тях се е блъснал международен пътнически автобус, който също е пламнал.
Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал
Преди пожара 38-те пътници в автобуса са били изведени. По първоначални данни има леко пострадали.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, има пострадали
На мястото на катастрофата са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Пътят е затворен, а движението се пренасочва по обходни маршрути през близките села.