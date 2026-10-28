Илон Мъск направи своя „Одисея“, за да засенчи Нолан: Резултатът бе катастрофа

В ойната между Илoн Мъск и Холивуд премина на ново ниво. След като изрази публично недоволството си от избора на актьори в грандиозния филм „Одисея“ на Кристофър Нолан, технологичният милиардер реши да докаже, че може да направи по-добра и по-автентична адаптация с помощта на своя генеративен модел Grok AI, съобщава The Guardian.

Мъск най-накрая представи първия 7-минутен епизод от своя проект - но резултатът далеч не отговаря на гръмките му обещания.

Как изглежда „Одисея“ на Мъск?

Във версията на Мъск историята започва с пролог, в който Одисей се преструва на луд, за да избегне участието си в Троянската война. Трикът му бързо е разкрит, след като Агамемнон поставя малкия му син Телемах на пътя на плуга в нивата, а Одисей се втурва да спаси детето си. Следва кратък скок с 10 години напред във времето - точно преди фаталната атака с Троянския кон.

Elon Musk voulait faire mieux que "l'Odyssée" de Christopher Nolan: les premières minutes de sa version 100% IA du retour d'Ulysse sont "juste du remplissage sans âme" https://t.co/0zhZX1A1gN — BFM Tech (@bfmtech_) October 26, 2026

Големият проблем обаче не е в сюжета, а в реализацията. Кадрите са безжизнени, с характерния за първичните AI генерации неестествен ефект и графика, напомняща на стара видеоигра от миналото десетилетие.

Всяка драматична сцена - от сбогуването със семейството до бурите в морето - е абсолютно куха и лишена от емоция, точно колкото анимиран тапет на компютърен екран. Корабите са подредени във водата като фигури от аркадна игра от 80-те години.

За капак, озвучаването разчита на монотонен, роботизиран глас, който лишава героите от всякаква човечност.

Защо Мъск направи това?

Истината е, че Мъск няма за цел да разкаже епична история - той просто искаше да спечели един спорен дебат в социалните мрежи, който отдавна бе загубил.

Elon Musk called Nolan's The Odyssey a 'desecration,' promised Grok would do it better — and just dropped a 7-min AI episode that's being called 'soulless slop.' Nolan's film sits at 94% on RT. The algorithm has spoken. https://t.co/iO0ImucEb7 — Movieweb (@movieweb) October 27, 2026

Разбира се, технологията на изкуствения интелект се развива с бързи темпове и следващите епизоди от поредицата може и да изглеждат по-добре визуално. Но този експеримент показва нещо много по-важно: изкуственият интелект все още няма никаква художествена стойност.

Като качество проектът е далеч от истинското киноизкуство, макар и да струва нищожна част от неговия бюджет. За Мъск вероятно е време да признае провала и да сложи край на тази бездушна дигитална „Одисея“.