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Илон Мъск направи своя „Одисея“, за да засенчи Нолан: Резултатът бе катастрофа

След като се закани да направи по-добър филм от холивудския режисьор Кристофър Нолан, технологичният милиардер пусна 7-минутна лента с изкуствен интелект, която критиците оприличиха като "бездушен скрийнсейвър"

28 октомври 2026, 10:55
Илон Мъск направи своя „Одисея“, за да засенчи Нолан: Резултатът бе катастрофа
Източник: Getty Images

В ойната между Илoн Мъск и Холивуд премина на ново ниво. След като изрази публично недоволството си от избора на актьори в грандиозния филм „Одисея“ на Кристофър Нолан, технологичният милиардер реши да докаже, че може да направи по-добра и по-автентична адаптация с помощта на своя генеративен модел Grok AI, съобщава The Guardian.

Мъск най-накрая представи първия 7-минутен епизод от своя проект - но резултатът далеч не отговаря на гръмките му обещания.

Как изглежда „Одисея“ на Мъск?

Във версията на Мъск историята започва с пролог, в който Одисей се преструва на луд, за да избегне участието си в Троянската война. Трикът му бързо е разкрит, след като Агамемнон поставя малкия му син Телемах на пътя на плуга в нивата, а Одисей се втурва да спаси детето си. Следва кратък скок с 10 години напред във времето - точно преди фаталната атака с Троянския кон.

Големият проблем обаче не е в сюжета, а в реализацията. Кадрите са безжизнени, с характерния за първичните AI генерации неестествен ефект и графика, напомняща на стара видеоигра от миналото десетилетие.

Всяка драматична сцена - от сбогуването със семейството до бурите в морето - е абсолютно куха и лишена от емоция, точно колкото анимиран тапет на компютърен екран. Корабите са подредени във водата като фигури от аркадна игра от 80-те години.

За капак, озвучаването разчита на монотонен, роботизиран глас, който лишава героите от всякаква човечност.

Защо Мъск направи това?

Истината е, че Мъск няма за цел да разкаже епична история - той просто искаше да спечели един спорен дебат в социалните мрежи, който отдавна бе загубил.

Разбира се, технологията на изкуствения интелект се развива с бързи темпове и следващите епизоди от поредицата може и да изглеждат по-добре визуално. Но този експеримент показва нещо много по-важно: изкуственият интелект все още няма никаква художествена стойност.

Като качество проектът е далеч от истинското киноизкуство, макар и да струва нищожна част от неговия бюджет. За Мъск вероятно е време да признае провала и да сложи край на тази бездушна дигитална „Одисея“.

Източник: The Guardian    
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