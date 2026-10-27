Петима пострадали при тежка катастрофа край „Петолъчката“

Петима души пострадаха при катастрофа между Мокрен и „Петолъчката“; двама остават в болница, а трима са освободени.

Път I-7 беше затворен за около два часа. Шофьорът е тестван за алкохол с отрицателен резултат.

Пострадалите са семейство, пътувало към Турция. По случая е образувано досъдебно производство, а пътят вече е отворен.

Двама са с опасност за живота след тежка катастрофа край Петолъчката

Петима души пострадаха тази сутрин при катастрофа на пътя между село Мокрен и пътен възел "Петолъчката" в Сливенско. Заради инцидента път I-7 остана затворен за около два часа, пише БНР .

Сигналът за катастрофата е подаден в полицията в 04:43 часа тази сутрин. Петимата пострадали са откарани в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен за преглед и медицинска помощ. Двама от тях остават за лечение, а трима са освободени.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

По информация на БНР пострадалите са семейство, което е пътувало за Турция.По случая е образувано досъдебно производство.

Пътят "Петолъчката" - Котел - Омуртаг е отворен за движение без ограничения.

Тежка катастрофа затвори пътя Сливен - Самуилово, има загинал

Общо 16 души са ранени при 15 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София са регистрирани една тежка и 31 леки катастрофи, един човек е ранен.

От началото на месеца са настъпили 535 пътни инцидента, при които има 40 загинали и 658 ранени. От началото на годината произшествията са 5697, при които загиналите са 405-ма, а ранените – 7060.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г. се отчитат с 41 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.