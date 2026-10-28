Двама загинали при катастрофа между два тира и автобус край Масларево

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Д вама шофьори загинаха при тежка катастрофа между два товарни автомобила и международен автобус на пътя Русе – София, в района на великотърновското село Масларево. След сблъсъка камионите се запалили, а в горящите превозни средства се ударил и автобусът, който също бил обхванат от огъня.

Инцидентът е станал около 2:30 ч. в нощта срещу сряда. Двата тира били с унгарска и българска регистрация. Автобусът пътувал по линията Букурещ - Солун и превозвал 36 души, сред които студенти, участващи в програмата „Еразъм“, съобщава NOVA.

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По първоначална информация на прокуратурата катастрофата е започнала, след като един от шофьорите на камионите загубил контрол над превозното средство и навлязъл в насрещното движение, където се ударил челно в другия тир.

Източник: NOVA/Мартин Георгиев

„Непосредствено след това по пътя преминава автобус с 36 пътници, от които 32-ма чужденци от различни националности. Водачът не успява да спре навреме и се удря леко в горящите автомобили. Незабавно шофьорът на автобуса предприема всички възможни действия. Чупи прозорците и успява да евакуира всички пътници“, обясни окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов.

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Трима от пътниците са пострадали леко. Това са граждани на САЩ, Турция и България. Те са били прегледани във Великотърновската болница и освободени.

Всички пътници от автобуса са евакуирани и настанени във временен кризисен център в община Полски Тръмбеш. Сред тях има граждани на Япония, Норвегия, САЩ, Румъния и България.

„Към момента всички хора са на топло. Осигурени са им храна и вода. Изчакват се процесуално-следствените действия, които се извършват от компетентните органи. След приключването им пътниците ще бъдат освободени“, заяви кметът на Полски Тръмбеш Росен Русанов.

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По случая е образувано досъдебно производство. Назначени са автотехнически експертизи за изясняване на механизма на катастрофата, както и ДНК експертизи за установяване на самоличността на загиналите шофьори.