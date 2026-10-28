България

Двама загинали при катастрофа между два тира и автобус край Масларево

Камионите се ударили челно и се запалили, след което в тях се блъснал автобус с 36 пътници по линията Букурещ - Солун. Всички пътници са евакуирани

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 46 минути / 28 октомври 2026, 07:51
България, Румъния и Турция създават механизъм за координация на сигурността в Черно море

България, Румъния и Турция създават механизъм за координация на сигурността в Черно море
Димитър Стоянов: Контейнеровоз е ударен с три морски дрона на 21 морски мили югоизточно от Шабла

Димитър Стоянов: Контейнеровоз е ударен с три морски дрона на 21 морски мили югоизточно от Шабла
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен
ДБ внесоха декларация срещу изпращането на български войници в Украйна

ДБ внесоха декларация срещу изпращането на български войници в Украйна
Асен Василев: Крият бюджета за 2027 г. и документите за помилванията на осъдени за наркотрафик

Асен Василев: Крият бюджета за 2027 г. и документите за помилванията на осъдени за наркотрафик
Саботажът на Starlink край София: Кои са 19-годишните германци и каква е европейската следа

Саботажът на Starlink край София: Кои са 19-годишните германци и каква е европейската следа
ДПС обвини управляващите в политически натиск заради задържаните кметовете на Сунгурларе и Белица

ДПС обвини управляващите в политически натиск заради задържаните кметовете на Сунгурларе и Белица
Радев: Преговаряме с ЕК, за да запазим увеличенията на заплати и пенсии

Радев: Преговаряме с ЕК, за да запазим увеличенията на заплати и пенсии

Д вама шофьори загинаха при тежка катастрофа между два товарни автомобила и международен автобус на пътя Русе – София, в района на великотърновското село Масларево. След сблъсъка камионите се запалили, а в горящите превозни средства се ударил и автобусът, който също бил обхванат от огъня.

Инцидентът е станал около 2:30 ч. в нощта срещу сряда. Двата тира били с унгарска и българска регистрация. Автобусът пътувал по линията Букурещ - Солун и превозвал 36 души, сред които студенти, участващи в програмата „Еразъм“, съобщава NOVA.

Тежка катастрофа между два тира блокира пътя Русе – София край Луковит

По първоначална информация на прокуратурата катастрофата е започнала, след като един от шофьорите на камионите загубил контрол над превозното средство и навлязъл в насрещното движение, където се ударил челно в другия тир.

Източник: NOVA/Мартин Георгиев

„Непосредствено след това по пътя преминава автобус с 36 пътници, от които 32-ма чужденци от различни националности. Водачът не успява да спре навреме и се удря леко в горящите автомобили. Незабавно шофьорът на автобуса предприема всички възможни действия. Чупи прозорците и успява да евакуира всички пътници“, обясни окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов.

Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

Трима от пътниците са пострадали леко. Това са граждани на САЩ, Турция и България. Те са били прегледани във Великотърновската болница и освободени.

Всички пътници от автобуса са евакуирани и настанени във временен кризисен център в община Полски Тръмбеш. Сред тях има граждани на Япония, Норвегия, САЩ, Румъния и България.

„Към момента всички хора са на топло. Осигурени са им храна и вода. Изчакват се процесуално-следствените действия, които се извършват от компетентните органи. След приключването им пътниците ще бъдат освободени“, заяви кметът на Полски Тръмбеш Росен Русанов.

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, има пострадали

По случая е образувано досъдебно производство. Назначени са автотехнически експертизи за изясняване на механизма на катастрофата, както и ДНК експертизи за установяване на самоличността на загиналите шофьори.

Ад на пътя Русе - София: Камиони и автобус с 36 пътници пламнаха след катастрофа
5 снимки
катастрофа Велико Търново загинали автобуси
катастрофа Велико Търново загинали автобуси
катастрофа Велико Търново загинали автобуси
катастрофа Велико Търново загинали автобуси
Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова; NOVA    
катастрофа ПТП път Русе - София автобус камиони затворен път пожар пострадали загинали Велико Търново
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен

Трагедия в Испания: Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо

Трагедия в Испания: Десетки загинали при сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо

Разбиха схема за имотна измама в София, петима мъже са задържани

Разбиха схема за имотна измама в София, петима мъже са задържани

Зловеща прогноза:

Зловеща прогноза: "Супер Ел Ниньо" заплашва стотици хиляди човешки животи по света

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 1 ден
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 1 ден
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 1 ден
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Адмирал Емил Василев Ефтимов

МС предлага адмирал Емил Ефтимов да бъде освободен от длъжността началник на отбраната на 2 януари

България Преди 25 минути

На 30 септември 2026 г. стана известно, че началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Тогава се очакваше той да остане на поста до края на годината

Свидетел разказал, че Еюп Темиз му признал за убийството на Слави Бинев

Свидетел разказал, че Еюп Темиз му признал за убийството на Слави Бинев

България Преди 42 минути

Експертиза открила по пръстите на обвиняемия частици, съответстващи на намерените по гилзата от фаталния изстрел. Защитата твърди, че семейството му е било подложено на натиск

30-годишен учен е сочен за организатор на погромите в Милано, той запази мълчание пред съда

30-годишен учен е сочен за организатор на погромите в Милано, той запази мълчание пред съда

Свят Преди 1 час

Юсеф Сихер е разследван за подбуждане към престъпления, като прокуратурата посочва терористично намерение като утежняващо обстоятелство. Адвокатите му отричат да е извършил нарушение

Снимката е архивна

Какво знаем за атакувания кораб CONTSHIP JET и черната серия в Черно море

Свят Преди 1 час

Плаващият под либерийски флаг CONTSHIP JET е бил атакуван с безпилотни апарати на около 16 мили от българския бряг на път за Констанца. Екипажът е евакуиран. Това е поредният Поразен търговски съд в Черно море за последния месец

Петролът скочи с близо 2% след съобщение за ракетен удар по саудитска рафинерия

Петролът скочи с близо 2% след съобщение за ракетен удар по саудитска рафинерия

Свят Преди 2 часа

Цените се повишиха след съобщение на йеменските хуси за ракетен удар по саудитска рафинерия. Саудитските власти не са потвърдили информацията

Убийство с молитва: Син прочете последно причастие на баща си и заби сатър в сърцето му

Убийство с молитва: Син прочете последно причастие на баща си и заби сатър в сърцето му

Свят Преди 2 часа

Зловещи подробности от САЩ: Ричард Саетеле изрекъл молитвата „Отче наш“ с ранения си баща, след което взел 23-сантиметров кухненски сатър и спрял сърцето му. Тялото на 63-годишния мъж бе намерено под строителни отпадъци и изолация в навес

Над $47 млрд. за войната с Иран: Сметката на Тръмп надхвърли прогнозите на Пентагона

Над $47 млрд. за войната с Иран: Сметката на Тръмп надхвърли прогнозите на Пентагона

Свят Преди 2 часа

Данните на Пентагона включват разходите за военните действия и над $29 млрд. за попълване на запасите от боеприпаси

Деми Ловато влезе по спешност в болница заради внезапна алергична реакция

Деми Ловато влезе по спешност в болница заради внезапна алергична реакция

Любопитно Преди 2 часа

Поп звездата Деми Ловато уплаши последователите си, след като публикува снимка от болнично легло със система на ръката след внезапна алергична реакция, но бързо успокои феновете си, че вече е изписана и се чувства добре

Френски самолет "Атлантик 2" се включи в мисията на НАТО над Черно море

Френски самолет "Атлантик 2" се включи в мисията на НАТО над Черно море

Свят Преди 2 часа

Самолетът е разположен в авиобаза „Михаил Когълничану“ по искане на Букурещ и ще подпомага откриването на заплахи за корабоплаването и критичната инфраструктура

,

Неочакван натрапник: Любопитна мечка се заключи в автомобил и го унищожи напълно

Любопитно Преди 2 часа

Любопитна черна мечка в Аляска нахлу в три автомобила, след което се заключи в единия от тях и напълно унищожи интериора му, докато полицията използва въже, за да отвори вратата от разстояние и да освободи животното

Франция изпрати самолет за морско патрулиране в Румъния

Франция изпрати самолет за морско патрулиране в Румъния

Свят Преди 2 часа

„Атлантик 2“ ще наблюдава западната част на Черно море до 6 ноември. Мисията цели да установява заплахи за корабоплаването и да подпомага защитата на критичната инфраструктура

<p>Обявиха кога започва&nbsp;поетапното пускане на парното в София</p>

Парното в София тръгва поетапно от 29 октомври, първо ще отопляват училищата и детските градини

България Преди 2 часа

До края на седмицата отоплението ще бъде пуснато в столицата, а от понеделник се очаква повечето сгради да имат парно

52 години по-късно: ДНК анализ разкри още една жертва на серийния убиец Тед Бънди

52 години по-късно: ДНК анализ разкри още една жертва на серийния убиец Тед Бънди

Свят Преди 2 часа

Повече от полoвин век след мистериозната смърт на 17-годишно момиче, нови ДНК технологии заковаха серийния убиец Тед Бънди. С това официалният брой на жертвите на един от най-зловещите маниаци в САЩ вече нараства на 32

Бенямин Нетаняху

Нетаняху е изправен пред почти невъзможна задача да оцелее - ето защо

Свят Преди 2 часа

Патовата ситуация след вота изправя Бенямин Нетаняху пред почти невъзможна задача за оставане на власт. Изненадващият вот за арабските партии ги превръща в ключов играч, от когото зависи бъдещето на израелското правителство

Прокуратурата проверява 411 млн. лева по договори за укрепване на пътища и свлачища

Прокуратурата проверява 411 млн. лева по договори за укрепване на пътища и свлачища

България Преди 2 часа

СГП е разпоредила 84 проверки за възможни нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности. Във фокуса са договори на „Автомагистрали“ с частни фирми и авансови плащания

Тревожността не винаги е проблем — понякога е сигнал, че трябва да променим нещо

Тревожността не винаги е проблем — понякога е сигнал, че трябва да променим нещо

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Тревожността не винаги е проблем — понякога е сигнал, че трябва да променим нещо

Edna.bg

Евгени Будинов показа за първи път третата си наследница - Жара

Edna.bg

Дронове поразиха кораб на 21 мили от Шабла

Nova.bg

Tежка влакова катастрофа в Испания, десетки са загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg