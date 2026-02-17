Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

О коло 10 процента от жените страдат от недостиг на желязо, като проблемът засяга най-често хората, които са силно физически активни и водят динамичен, натоварен начин на живот. Ако се питате дали организмът ви разполага с достатъчно количество от този изключително важен минерал, обърнете внимание на сигналите, които тялото ви изпраща. Това са 10-те най-често срещани симптома на железен дефицит.

1. Умора

Организмът използва желязото за производството на хемоглобин – веществото в червените кръвни клетки, което пренася кислород. Когато нивата му са ниски, в кръвта не достига достатъчно кислород, което води до постоянно чувство на отпадналост и умора.

Източник: iStock/Getty Images

2. Слаба концентрация

Ако забелязвате, че концентрацията ви е значително понижена и трудно се справяте с множество ангажименти и задачи, причината може да се крие в недостиг на желязо.

3. Апатия

Липсата на интерес към всичко – семейство, приятели, работа или любими занимания – също може да бъде свързана с железен дефицит. Ако усещате промяна в настроението си и липса на желание за обичайните дейности, добре е да проверите кръвната си картина.

4. Задух

Ако внезапно започнете да усещате недостиг на въздух при ходене, спорт или дори при леки домакински дейности, причината може да е дефицит на този важен минерал. Организмът ви се нуждае от кислород, но не го получава в достатъчни количества.

Източник: iStock/Getty Images

5. Бледа кожа

Бледата, почти полупрозрачна кожа често е признак на недостиг на желязо и не бива да се пренебрегва. Тя се дължи на влошено кръвообращение и понижен цвят на червените кръвни клетки.

6. Намалена енергия и физическа форма

Ако спортувате редовно, вероятно ще усетите, когато обичайните ви упражнения започнат да ви се струват прекалено трудни и изтощителни. Недостигът на желязо понижава физическите възможности и издръжливостта на организма.

7. Мускулна болка

Постоянната и силна мускулна болка след тренировка или продължително ходене, без да сте увеличили натоварването, може да е сигнал, че тялото ви страда от недостиг на желязо. Това състояние забавя възстановяването на мускулите.

8. Чупливи нокти

Ако ноктите ви вече не са толкова здрави, както преди, и сте забелязали, че се чупят и напукват по-лесно, възможно е причината да е дефицит на желязо.

Източник: iStock/Getty Images

9. Често боледуване

Ако през зимата често сте страдали от настинки и инфекции, особено респираторни заболявания, ниските нива на желязо в организма може да са сред основните причини.

10. Промяна в цвета на урината

Ако забележите съществена промяна в цвета на урината си, това е сигнал, че е време да потърсите медицинска помощ. Недостигът на желязо може да доведе до розов или дори червен цвят на урината.