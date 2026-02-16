България

„Съдете сина ми!": Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан"

София Андреева, която преди години поверява детето си на Ивайло Калушев, призова почернените семейства да потърсят сметка от Валери Валериев и обяви, че самата тя ще се присъедини към исковете срещу него

16 февруари 2026, 13:49
Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)
Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория
С офия Андреева, майката на Валери, който е живял заедно с Ивайло Калушев в Мексико, призова близките на загиналите при трагедията на "Петрохан" да съдят сина ѝ.

"Призовавам родителите и близките на убитите да потърсят отговорност на Валери Валериев чрез съда. Настоявам за полиграф! Ще се присъединя", написа тя във Фейсбук, цитирана от "Фокус".

Преди дни майката обвини Валери, че е "морален убиец" на шестимата загинали мъже. Тя поверява сина си на Ивайло Калушев, когато детето е в 8 клас.

Мистерията започна в началото на февруари 2026 г., когато в района на хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а сградата бе умишлено подпалена. Жертвите се оказаха членове на паравоенното сдружение НАКЗТ (Национална агенция за контрол на защитените територии), което от години действа като „частна полиция“ в региона

Разследването се разрастна мълниеносно на 8 февруари, когато в изоставен кемпер под връх Околчица бяха намерени мъртви още трима души: лидерът на групата Ивайло Калушев, неговият сътрудник Николай Златков и 15-годишно момче. Първоначалните експертизи сочат към смразяваща комбинация от убийства и самоубийства, извършени със законно притежавано от Калушев оръжие.

Трагедията предизвика огромен политически скандал, след като стана ясно, че сдружението е имало официални споразумения с министерства и е провеждало съвместни тактически обучения със спецчастите на МВР. В публичното пространство изплуваха шокиращи версии – от разправа заради видяно „нещо, което не е трябвало“ (свързано с наркотрафик или златодобив), до разследване за педофилска мрежа и сектантски практики в групата.

Докато прокуратурата и МВР си прехвърлят отговорността за липсата на превенция въпреки подаваните сигнали, случаят „Петрохан-Околчица“ остава най-тежката криминална енигма в най-новата ни история, оставяйки след себе си шест трупа и десетки въпроси без отговор.

София Андреева Валери Валериев Ивайло Калушев Трагедия Петрохан Съдебен иск Полиграф Морален убиец Търсене на отговорност Загинали Призив за съд
„Всичко, което се случва, е чудовищно": Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
„Всичко, което се случва, е чудовищно": Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Последни новини

<p>Богати джигити натрупаха глоби за $ 10 млн.&nbsp;глоби в Ню Йорк&nbsp;</p>

Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000

Свят Преди 9 минути

Снимката е илюстративна

Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

Любопитно Преди 17 минути

Възможно е, макар и рядко, да се заразите с множество щамове на грип едновременно или дори с комбинация от грип и коронавирус

<p>Картата за градския транспорт в София става дигитална</p>

Столична община пуска мобилно приложение за дигитални карти в градския транспорт до края на март

България Преди 54 минути

Пластиката остава валидна, предстои и интеграция на информация в реално време за движението на превозните средства

Наоми Кембъл

Полети, партита и имейли: Наоми Кембъл в досиетата „Епстийн“

Свят Преди 1 час

„Искам да видя Джефри“ е написала супермоделът в имейл от 2015 г. до асистентката на Епстийн Лесли Гроф

<p>&bdquo;Вагнер&ldquo; се пренасочва към саботажи в Европа</p>

"Файненшъл таймс": Руската групировка „Вагнер“ се пренасочва към саботажи в Европа

Свят Преди 1 час

Статутът на "Вагнер" е неясен след неуспешния бунт срещу висшето ръководство на руската армия през 2023 г., довел до репресии и смъртта на Евгений Пригожин

Кои зодии изневеряват най-често и кои остават верни до гроб

Кои зодии изневеряват най-често и кои остават верни до гроб

Любопитно Преди 1 час

Според астролозите, всеки зодиакален знак има свои слаби страни, които могат да го доведат до прекрачване на границата. Козирог, Рак и Дева са сред на-верните половинки, докато от Стрелец, Скорпион и Близнаци не очаквайте вярност

Звездна сватба: Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън се ожениха на Свети Валентин

Любопитно Преди 1 час

Звездата от Stranger Things Мая Хоук каза „Да“ на музиканта Крисчън Лий Хътсън на приказна церемония в Ню Йорк. Ума Търман и Итън Хоук придружиха дъщеря си до олтара, а актьорският състав на хитовия сериал на Netflix бе сред специалните гости

Тед Ливайн

Бил ли е транссексуален убиецът в „Мълчанието на агнетата“? Тед Ливайн наруши мълчанието за образа на Бъфало Бил

Свят Преди 1 час

Актьорът Тед Ливайн и продуцентът Едуард Сакстън признават, че образът на серийния убиец е затвърдил вредни стереотипи, а днес биха подходили към ролята с много повече чувствителност и разбиране

Даваме им сцена: Хубавите новини на фона на всичко

Даваме им сцена: Хубавите новини на фона на всичко

България Преди 1 час

Защото хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България.

Мелник

Българското градче, в което любовта остава на заден план от виното

Любопитно Преди 2 часа

Заради Русия: "Полша да се присъедини към ядрения проект"

Свят Преди 2 часа

Заради заплахата, произхождаща от Русия, полският президент Карол Навроцки иска "Полша да се присъедини към ядрения проект"

„Съжалявам. Много ме е яд!“ – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата

„Съжалявам. Много ме е яд!“ – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата

България Преди 2 часа

Най-добрият български скиор Алберт Попов призна, че е бил готов да рискува и не е имал намерение просто да завърши по време на алпийския слалом на Игрите в Милано-Кортина

Русия може да разположи ядрено оръжие в космоса: НАТО и Канада предупреждават за катастрофа

Русия може да разположи ядрено оръжие в космоса: НАТО и Канада предупреждават за катастрофа

Свят Преди 2 часа

Ръководителят на космическото подразделение на канадските въоръжени сили казва, че страната „абсолютно трябва да бъде“ обезпокоена от потенциалните възможности на Русия на фона на глобалните опасения, че Кремъл обмисля разполагането на ядрени оръжия, насочени към сателити

<p>Претърсват дома на Калушев в село Българи</p>

Претърсват дома на Ивайло Калушев в село Българи

България Преди 2 часа

Той и двамата с него са си тръгнали толкова бързо, че са забравили да затворят водопроводна шахта и вратата на двора

Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Свят Преди 2 часа

Железопътният трафик е прекъснат между Гопенщайн и Бриг заради лавина

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Любопитно Преди 3 часа

Докато в Европа и САЩ милиони обръщат гръб на църквата, в Субсахарска Африка се случва исторически бум

Всичко от днес

