Протест пред Апелативния съд в Бургас, обвиненият за случая с АТВ остава в ареста

А пелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния и остави в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха пометени 4 души, като по-късно една от пострадалите почина.

Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за продължаване на мярката „задържане под стража“, като сред мотивите е реалната опасност обвиняемият да се укрие, както и тежестта на повдигнатото обвинение.

По време на съдебното заседание родителите на Бургазлиев заявиха, че синът им не е употребявал наркотични вещества и че, по думите им, е жертва на обществен натиск.

„Продължавам да мисля, че не е употребил наркотици. Кръвната проба е взета 30 часа след инцидента. За нас това е манипулация“, заяви майката на обвиняемия Роса Ралева.

Родителите коментираха още, че според тях се създава негативна обществена нагласа срещу сина им, която влияе и на съдебния процес.

Защитата, представлявана от адвокат Колева, поиска отвод на прокурора по делото, както и изменение на мярката за неотклонение.

„Намираме се в производство по изменение на мярката за неотклонение, а не по същество. Преценили сме, че са налице основанията на закона за нейното изменение“, заяви адвокат Колева.

Днес пред Съдебната палата в Бургас се събраха хора, които изразиха подкрепата си за към пострадалите и настояваха съдът да остави Бургазлиев в ареста.

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Адвокатът на пострадалите – Георги Радков, заяви, че очаква съдът да потвърди настоящата мярка за неотклонение. По думите му, желанието на обвиняемия да продължи образованието си не може да бъде аргумент за освобождаване от ареста, особено предвид тежестта на извършеното престъпление.

Радков подчерта, че още при първото разглеждане на мярката в Несебър обвиняемият е отрекъл да е употребявал наркотични вещества, въпреки последвалите данни по случая. Според него настоящите искания на защитата представляват пореден опит да се постигне освобождаване, а не израз на разкаяние или поемане на отговорност за случилото се.

Припомняме, че на 9 февруари т.г. обвиняемият за инцидента отново поиска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование. Пред окръжните магистрати в Бургас той заяви, че не минава и ден без да съжалява за случилото и помоли да бъде освободен, за да се яви на изпити.

Прегазилият хора с АТВ иска ново разследване

По искане на защитата му като свидетел беше призована неговата класна ръководителка, която посочи, че в ареста той не може да положи необходимите 19 изпита, а след това да се яви и на матура през май. Тогава от държавното обвинение заявиха, че жалбата е неоснователна и че на обвиняемия е предоставена възможност за контакти с преподаватели. Прокуратурата се позова на високата обществена опасност на деянието и посочи че в кръвта на водача е установено наличие на наркотични вещества.