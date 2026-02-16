България

Протест пред Апелативния съд в Бургас, обвиненият за случая с АТВ остава в ареста

Задържаният за инцидента поиска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование

Обновена преди 1 час / 16 февруари 2026, 14:51
Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)
Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория
Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"
Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник

Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник
„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“
Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС
Делото

Делото "Сияна": Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Манол Генов: Нямаме сигнали от НПО, свързана със случая

Манол Генов: Нямаме сигнали от НПО, свързана със случая "Петрохан", за нарушение на екологичното законодателство

А пелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния и остави в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха пометени 4 души, като по-късно една от пострадалите почина.

Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за продължаване на мярката „задържане под стража“, като сред мотивите е реалната опасност обвиняемият да се укрие, както и тежестта на повдигнатото обвинение.

По време на съдебното заседание родителите на Бургазлиев заявиха, че синът им не е употребявал наркотични вещества и че, по думите им, е жертва на обществен натиск.

„Продължавам да мисля, че не е употребил наркотици. Кръвната проба е взета 30 часа след инцидента. За нас това е манипулация“, заяви майката на обвиняемия Роса Ралева.

Родителите коментираха още, че според тях се създава негативна обществена нагласа срещу сина им, която влияе и на съдебния процес.

Защитата, представлявана от адвокат Колева, поиска отвод на прокурора по делото, както и изменение на мярката за неотклонение.

„Намираме се в производство по изменение на мярката за неотклонение, а не по същество. Преценили сме, че са налице основанията на закона за нейното изменение“, заяви адвокат Колева.

Днес пред Съдебната палата в Бургас се събраха хора, които изразиха подкрепата си за към пострадалите и настояваха съдът да остави Бургазлиев в ареста.

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Адвокатът на пострадалите – Георги Радков, заяви, че очаква съдът да потвърди настоящата мярка за неотклонение. По думите му, желанието на обвиняемия да продължи образованието си не може да бъде аргумент за освобождаване от ареста, особено предвид тежестта на извършеното престъпление.

Радков подчерта, че още при първото разглеждане на мярката в Несебър обвиняемият е отрекъл да е употребявал наркотични вещества, въпреки последвалите данни по случая. Според него настоящите искания на защитата представляват пореден опит да се постигне освобождаване, а не израз на разкаяние или поемане на отговорност за случилото се.

Припомняме, че на 9 февруари т.г. обвиняемият за инцидента отново поиска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование. Пред окръжните магистрати в Бургас той заяви, че не минава и ден без да съжалява за случилото и помоли да бъде освободен, за да се яви на изпити.

Прегазилият хора с АТВ иска ново разследване

По искане на защитата му като свидетел беше призована неговата класна ръководителка, която посочи, че в ареста той не може да положи необходимите 19 изпита, а след това да се яви и на матура през май. Тогава от държавното обвинение заявиха, че жалбата е неоснователна и че на обвиняемия е предоставена възможност за контакти с преподаватели. Прокуратурата се позова на високата обществена опасност на деянието и посочи че в кръвта на водача е установено наличие на наркотични вещества.

Източник: БТА, Галя Тенева    
Никола Бургазлиев АТВ инцидент Слънчев бряг Апелативен съд
Последвайте ни
Ново, множество гилзи и куршуми в хижа

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

„Гнусна онлайн омраза“: Илиа Малинин с мощно послание след кошмара на леда

„Гнусна онлайн омраза“: Илиа Малинин с мощно послание след кошмара на леда

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

pariteni.bg
Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 23 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 19 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 23 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Сензацията "обратен водопад" - какво причинява природния феномен

Любопитно Преди 59 минути

Магически кадри от Индия взривиха мрежата – мощни ветрове превърнаха водната каскада в сюрреалистично зрелище, което противоречи на физиката.

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 1 час

Представителят на ЕК е еврокомисарят за Средиземноморието Дубравка Шуица

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

България Преди 2 часа

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

България Преди 2 часа

Районният съд – Пловдив е осъден да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение

<p>Откриха мъртва продуцентка&nbsp;на хитов сериал по време на снимки</p>

Трагедия в Атина: Откриха мъртва продуцентката на хитовия сериал „Техеран“ по време на снимки

Свят Преди 2 часа

Тялото на 52-годишната израелка е намерено в хотелската ѝ стая след дни на мълчание; полицията отхвърли версиите за покушение

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Свят Преди 2 часа

Обвиняемият Ланг заяви, че е „спокоен“ въпреки претърсванията

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Свят Преди 3 часа

Мъжът осъзнал грешката си на следващия ден и алармирал полицията

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

България Преди 3 часа

Мистерия с фалшив акт за смърт

<p>Богати джигити натрупаха глоби за $ 10 млн.&nbsp;глоби в Ню Йорк&nbsp;</p>

Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000

Свят Преди 3 часа

<p>Обрат с коментара на Обама за извънземните</p>

Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Свят Преди 3 часа

След като интервюто му с Тайлър Коен предизвика буря в социалните мрежи, бившият американски президент побърза да уточни, че макар статистически да има живот в Космоса, посещения на Земята остават малко вероятни.

<p>Картата за градския транспорт в София става дигитална</p>

Столична община пуска мобилно приложение за дигитални карти в градския транспорт до края на март

България Преди 3 часа

Пластиката остава валидна, предстои и интеграция на информация в реално време за движението на превозните средства

Наоми Кембъл

Полети, партита и имейли: Наоми Кембъл в досиетата „Епстийн“

Свят Преди 4 часа

„Искам да видя Джефри“ е написала супермоделът в имейл от 2015 г. до асистентката на Епстийн Лесли Гроф

<p>&bdquo;Вагнер&ldquo; се пренасочва към саботажи в Европа</p>

"Файненшъл таймс": Руската групировка „Вагнер“ се пренасочва към саботажи в Европа

Свят Преди 4 часа

Статутът на "Вагнер" е неясен след неуспешния бунт срещу висшето ръководство на руската армия през 2023 г., довел до репресии и смъртта на Евгений Пригожин

Учени разкриха истината за една популярна диета

Учени разкриха истината за една популярна диета

Свят Преди 4 часа

Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?

Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?

Любопитно Преди 4 часа

Най-краткият тест за интелигентност в света е само с три въпроса и може да покаже дали сте по-умни от 80 процента от населението

<p>Кремъл коментира обвиненията, че е отровил Навални с токсин от дървесни жаби</p>

Кремъл категорично отхвърли обвиненията, че е отровил Навални с токсин от дървесни жаби

Свят Преди 4 часа

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия обвиниха в общо изявление Москва, че е убила в арктическа колония Навални

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Вдъхновени от Дрю Баримор: красотата без филтър и жените, които избират да бъдат истински

Edna.bg

Шакира разпуска с въздушен хокей преди концерт

Edna.bg

Изненада: Димитър Димитров се разделя с Ботев Пловдив

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца - Добруджа 0:0

Gong.bg

МВР: Не всички намерени в хижа „Петрохан” гилзи са изстреляни от огнестрелно оръжие

Nova.bg

Ексклузивни кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Nova.bg