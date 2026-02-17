Свят

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Русия използва скандала "Епстийн" за пропаганда и иска да внуши, че всички европейски политици са замесени

17 февруари 2026, 09:41
Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда
Източник: БТА/АР

Р усия използва скандала "Епстийн" за пропаганда и иска да внуши, че всички европейски политици са замесени. Твърди се например, че Зеленски бил замесен в трафик на деца, а Макрон харесвал малки момчета. Това не е вярно, съобщи Deutsche Welle.

В документите по делото "Епстийн", публикувани наскоро от Министерството на правосъдието на САЩ, се появяват имената на много политици и известни личности, сред които тези на бившия британски министър на икономиката Питър Манделсън, на бившия френски министър на културата Жак Ланг и на бившия норвежки министър-председател Торбьорн Ягланд. Срещат се обаче и много неверни твърдения и манипулирани изображения. Така например в социалните мрежи проруски активисти се опитват да използват досиетата "Епстийн" за пропаганда, пише германската обществена медия АРД.

"За руската дезинформация и пропаганда публикуването на тези информации беше идеален повод за поредно тиражиране на стари неверни твърдения", казва Юлия Смирнова, старши изследователка в Центъра за мониторинг, анализ и стратегия (CeMAS). Досиетата "Епстийн" са подходящи за тази цел, защото темата е с голям емоционален заряд. "Тъй като обемът на данните е огромен, се разчита, че хората няма да тръгнат да проверяват всичко. Целта е да се създаде впечатлението, че всички западни политици и западни елити са част от тази конспирация", посочва тя.

Обвинения в трафик на хора

Руската държавна информационна агенция ТАСС твърди, че документите доказват, че украинският президент Володимир Зеленски "е замесен в трафик на жени и деца". Други руски медии също разпространяват твърдението, че украинският президент е бил замесен в трафик на хора заедно с Епстийн. Така например руската телевизия 5TV пише на своя уебсайт, че от файловете ставало ясно, че Зеленски бил замесен в схемата с момичетата, но също и с деца. Но това не е вярно, подчертава АРД.

Въпреки че Зеленски е споменат няколко пъти в публикуваните документи, това не доказва някакво негово участие в престъпление или съучастие в схемите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. От друга страна, както показва анализът на украинската държавна информационна агенция Укринформ, става въпрос предимно за заглавия или споменавания в статии. Във връзка със Зеленски в документите "няма индикации за трафик на хора", пише Укринформ.

Проруските канали от години разпространяват неверни твърдения, че Русия всъщност защитава децата в Украйна, а Украйна се занимава с трафик на деца. Тази дезинформация сега отново се разпространява, казва Смирнова пред АРД. Така например, фондацията на украинската първа дама Олена Зеленска, която се застъпва за децата, засегнати от войната, отдавна е в полезрението на руската пропаганда. Проруските канали твърдяха, че фондацията прехвърляла деца от Украйна в Германия, Великобритания и Франция, за да ги предава на педофили. Доказателства за това обаче така и не бяха представени.

Манипулирани снимки в интернет

Няколко акаунта в социалните мрежи разпространиха и снимка, на която се вижда как Епстийн, застанал зад младия Зеленски, го е обгърнал с едната си ръка през раменете. На снимката Зеленски носи рокля и е с впечатляващ пръстен на едната ръка.

Същата снимка съществува и с Епстийн и неговата доверена Гилейн Максуел. Тя показва същата сцена, но малко по-отдалечена: на нея Епстийн прегръща Максуел отзад, а на заден план се виждат същите детайли. Той носи същия пуловер като на предполагаемата снимка със Зеленски, а Максуел е с пръстена и роклята. Това води до заключението, че снимката със Зеленски е манипулирана.

До същото заключение стига и Филип Девалд, управител на компанията Detesia, специализирана в разпознаването на дийпфейкове. "Разпространената снимка на Зеленски и Епстийн най-вероятно е целенасочена дигитална манипулация. Нашият визуален анализ показва явни несъответствия в осветлението, преходите и пропорциите на лицата." Обратното търсене показа, че оригиналната снимка е на Джефри Епстийн с Гилейн Максуел: лицето е било заменено впоследствие, посочва АРД.

Предполагаем обяд с Епстийн

Проруската блогърка от Германия Алина Лип, санкционирана от ЕС, също разпространява твърдения за предполагаеми връзки между Епстийн и Зеленски. В своя Телеграм канал тя пише, че Зеленски се е срещнал "на обяд с Епстийн" веднага след победата си на изборите. За целта тя публикува скрийншотове от чат разговори, които трябва да докажат твърденията. Чатът, показан в скрийншота, действително е включен в публикуваните от Министерството на правосъдието на САЩ документи. Той показва част от чат в приложението за съобщения iMessage на Apple между две лица, които се наговарят да обядват заедно. Съобщение от 10 юни 2019 гласи: "Между другото: този четвъртък ще се срещна със Зеленски."

В оригиналния документ имената на двамата участници в чата са почернени. Според информация на агенция ДПА, от други документи ставаясно, че участникът в чата, изобразен в оранжево, вероятно е Епстийн. Участникът в чата с лилав цвят, който се среща със "Зеленски в четвъртък", не е посочен директно в протоколите. Очевидно обаче не става дума за Епстийн, а вероятно за бившия словашки външен министър Мирослав Лайчак. Този чат не е доказателство за директна среща или обяд между Зеленски и Епстийн. Няма никакви индикации или информации в медиите за някаква среща между Епстийн и Зеленски след президентските избори през 2019 година.

Фалшиви новини и за френския президент Макрон

И френският президент Еманюел Макрон отново е в центъра на руската дезинформация. В социалните мрежи циркулира видео, което е оформено като уж новина. В него се твърди, че от досиетата "Епстийн" ставало ясно, че Макрон харесвал "малки момчета". Видеото обаче не е истинско, а твърденията са неверни, подчертава германската обществена медия АРД.

Както съобщи френската служба Viginum за борба с кибератаките и пропагандата от чужбина, съществува връзка с руската група Storm-1516. Тя е известна с разпространяването на фалшива информация за политици с цел да повлияе на общественото мнение. Както и при предишни кампании на Storm-1516, и сега се пуска фалшива новина. Този път тя беше оформена като публикация на френския вестник France Soir. От изданието обаче отрекоха да са публикували такава статия и осъдиха опита за злоупотреба с марката France Soir.

Чрез такива фалшиви новини се създава впечатлението, че целият западен елит е замесен в машинациите на сексуалния престъпник Епстийн, казва Смирнова. Внушението се съдържаше в изявление на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по повод досиетата "Епстийн":  "Сега знаем как западният елит се отнася към децата, включително към собствените си деца. Най-общо казано, явно вече не им пука какво правят с тях", припомня АРД думите на Захарова.

Западните държавни и правителствени ръководители отдавна са мишена на такива кампании. Освен Макрон, други западни политици, например германският канцлер Фридрих Мерц, също са били атакувани, припомня още обществената медия АРД.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Епстийн досиета Руска пропаганда Володимир Зеленски Еманюел Макрон Трафик на деца Дезинформация Фалшиви новини Западни елити Манипулация Конспирация
Последвайте ни

По темата

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

Голямата несбъдната мечта на Робърт Дювал – деца

Голямата несбъдната мечта на Робърт Дювал – деца

Разследването

Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

Как Русия използва досиетата

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Hyundai приветства идеята за европейските е-коли, но призовава за повече яснота за правилата

Hyundai приветства идеята за европейските е-коли, но призовава за повече яснота за правилата

carmarket.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 15 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 14 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 16 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Свят Преди 12 минути

Чрез "Старлинк" Илон Мъск искаше да осигури достъп до интернет и в най-отдалечените кътчета на Земята

<p>Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят</p>

Системата наказва, вместо да подкрепя: Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят

България Преди 22 минути

Националният превантивен механизъм отчита влошени условия в местата за лишаване от свобода, дефицити в психиатричната грижа и сериозни проблеми в системата за подкрепа на уязвими групи

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 1 час

AZIS е новият член на журито, заблестяха и новите девет звездни участници

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Свят Преди 1 час

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападението с дронове

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Любопитно Преди 2 часа

Според лунния календар, конят е един от 12-те знака на зодиака

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Свят Преди 2 часа

Властите продължават да се опитват да съберат информация за случилото се и да разговарят със свидетели

<p>Кметът на Бистрица: &quot;Прекъсвам нечии интереси&ldquo; &ndash; какви са версиите за&nbsp;палежа</p>

Кметът на Бистрица след палежа: Прекъсвам нечии интереси

България Преди 2 часа

На кадри от камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор иразливат запалителна течност върху колата и дома му

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Свят Преди 3 часа

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Свят Преди 3 часа

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица

<p>Ирландия разследва &quot;Грок&quot;</p>

Ирландия разследва "Грок" за опасни изображения

Свят Преди 3 часа

КЗД е водещият регулатор на ЕС по отношение на "Екс", тъй като дейността на американската компания в ЕС е базирана в Ирландия

<p>Тръмп с предупреждение към Украйна за бързо споразумение</p>

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с остропредупреждение - Украйна трябва да преговаря и да сключи споразумение "бързо"

Свят Преди 4 часа

Той заяви, че Украйна трябва да бърза с преговорите

Днес пийте много студена вода - какво повелява традицията на 17 февруари

Днес пийте много студена вода - какво повелява традицията на 17 февруари

България Преди 4 часа

Православната църква почита Свети Теодор Тирон

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Любопитно Преди 4 часа

Ученият Вирабхадран Раманатан копнеел за американската мечта, докато израствал в Южна Индия през 60-те години на миналия век

<p>Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания</p>

ApoB: Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания

Любопитно Преди 4 часа

ApoB се измерва с кръвен тест, но не е включен в стандартния липиден профил

<p>17 февруари: Залезът на българското величие</p>

17 февруари: Залезът на българското величие

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Любопитно Преди 4 часа

Това са 10-те най-често срещани симптома на железен дефицит

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Модната икона Парис Хилтън на 45: Историята зад светската легенда

Edna.bg

Евгени Будинов се ожени за любимата си Поля

Edna.bg

Етър и Фратрия искат да рестартират силно сезона си в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Сериозни имена спорят за треньорския пост в Ботев Пловдив

Gong.bg

В очакване на служебен кабинет: Илияна Йотова приема Андрей Гюров в Президенството

Nova.bg

„Обладана“ къща, ключови видеозаписи и неразкрити чатове: Журналисти за случая „Петрохан – Околчица“

Nova.bg