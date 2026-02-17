Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Р усия използва скандала "Епстийн" за пропаганда и иска да внуши, че всички европейски политици са замесени. Твърди се например, че Зеленски бил замесен в трафик на деца, а Макрон харесвал малки момчета. Това не е вярно, съобщи Deutsche Welle.

В документите по делото "Епстийн", публикувани наскоро от Министерството на правосъдието на САЩ, се появяват имената на много политици и известни личности, сред които тези на бившия британски министър на икономиката Питър Манделсън, на бившия френски министър на културата Жак Ланг и на бившия норвежки министър-председател Торбьорн Ягланд. Срещат се обаче и много неверни твърдения и манипулирани изображения. Така например в социалните мрежи проруски активисти се опитват да използват досиетата "Епстийн" за пропаганда, пише германската обществена медия АРД.

"За руската дезинформация и пропаганда публикуването на тези информации беше идеален повод за поредно тиражиране на стари неверни твърдения", казва Юлия Смирнова, старши изследователка в Центъра за мониторинг, анализ и стратегия (CeMAS). Досиетата "Епстийн" са подходящи за тази цел, защото темата е с голям емоционален заряд. "Тъй като обемът на данните е огромен, се разчита, че хората няма да тръгнат да проверяват всичко. Целта е да се създаде впечатлението, че всички западни политици и западни елити са част от тази конспирация", посочва тя.

Обвинения в трафик на хора

Руската държавна информационна агенция ТАСС твърди, че документите доказват, че украинският президент Володимир Зеленски "е замесен в трафик на жени и деца". Други руски медии също разпространяват твърдението, че украинският президент е бил замесен в трафик на хора заедно с Епстийн. Така например руската телевизия 5TV пише на своя уебсайт, че от файловете ставало ясно, че Зеленски бил замесен в схемата с момичетата, но също и с деца. Но това не е вярно, подчертава АРД.

Въпреки че Зеленски е споменат няколко пъти в публикуваните документи, това не доказва някакво негово участие в престъпление или съучастие в схемите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. От друга страна, както показва анализът на украинската държавна информационна агенция Укринформ, става въпрос предимно за заглавия или споменавания в статии. Във връзка със Зеленски в документите "няма индикации за трафик на хора", пише Укринформ.

Проруските канали от години разпространяват неверни твърдения, че Русия всъщност защитава децата в Украйна, а Украйна се занимава с трафик на деца. Тази дезинформация сега отново се разпространява, казва Смирнова пред АРД. Така например, фондацията на украинската първа дама Олена Зеленска, която се застъпва за децата, засегнати от войната, отдавна е в полезрението на руската пропаганда. Проруските канали твърдяха, че фондацията прехвърляла деца от Украйна в Германия, Великобритания и Франция, за да ги предава на педофили. Доказателства за това обаче така и не бяха представени.

Манипулирани снимки в интернет

Няколко акаунта в социалните мрежи разпространиха и снимка, на която се вижда как Епстийн, застанал зад младия Зеленски, го е обгърнал с едната си ръка през раменете. На снимката Зеленски носи рокля и е с впечатляващ пръстен на едната ръка.

Същата снимка съществува и с Епстийн и неговата доверена Гилейн Максуел. Тя показва същата сцена, но малко по-отдалечена: на нея Епстийн прегръща Максуел отзад, а на заден план се виждат същите детайли. Той носи същия пуловер като на предполагаемата снимка със Зеленски, а Максуел е с пръстена и роклята. Това води до заключението, че снимката със Зеленски е манипулирана.

До същото заключение стига и Филип Девалд, управител на компанията Detesia, специализирана в разпознаването на дийпфейкове. "Разпространената снимка на Зеленски и Епстийн най-вероятно е целенасочена дигитална манипулация. Нашият визуален анализ показва явни несъответствия в осветлението, преходите и пропорциите на лицата." Обратното търсене показа, че оригиналната снимка е на Джефри Епстийн с Гилейн Максуел: лицето е било заменено впоследствие, посочва АРД.

Предполагаем обяд с Епстийн

Проруската блогърка от Германия Алина Лип, санкционирана от ЕС, също разпространява твърдения за предполагаеми връзки между Епстийн и Зеленски. В своя Телеграм канал тя пише, че Зеленски се е срещнал "на обяд с Епстийн" веднага след победата си на изборите. За целта тя публикува скрийншотове от чат разговори, които трябва да докажат твърденията. Чатът, показан в скрийншота, действително е включен в публикуваните от Министерството на правосъдието на САЩ документи. Той показва част от чат в приложението за съобщения iMessage на Apple между две лица, които се наговарят да обядват заедно. Съобщение от 10 юни 2019 гласи: "Между другото: този четвъртък ще се срещна със Зеленски."

В оригиналния документ имената на двамата участници в чата са почернени. Според информация на агенция ДПА, от други документи ставаясно, че участникът в чата, изобразен в оранжево, вероятно е Епстийн. Участникът в чата с лилав цвят, който се среща със "Зеленски в четвъртък", не е посочен директно в протоколите. Очевидно обаче не става дума за Епстийн, а вероятно за бившия словашки външен министър Мирослав Лайчак. Този чат не е доказателство за директна среща или обяд между Зеленски и Епстийн. Няма никакви индикации или информации в медиите за някаква среща между Епстийн и Зеленски след президентските избори през 2019 година.

Фалшиви новини и за френския президент Макрон

И френският президент Еманюел Макрон отново е в центъра на руската дезинформация. В социалните мрежи циркулира видео, което е оформено като уж новина. В него се твърди, че от досиетата "Епстийн" ставало ясно, че Макрон харесвал "малки момчета". Видеото обаче не е истинско, а твърденията са неверни, подчертава германската обществена медия АРД.

Както съобщи френската служба Viginum за борба с кибератаките и пропагандата от чужбина, съществува връзка с руската група Storm-1516. Тя е известна с разпространяването на фалшива информация за политици с цел да повлияе на общественото мнение. Както и при предишни кампании на Storm-1516, и сега се пуска фалшива новина. Този път тя беше оформена като публикация на френския вестник France Soir. От изданието обаче отрекоха да са публикували такава статия и осъдиха опита за злоупотреба с марката France Soir.

Чрез такива фалшиви новини се създава впечатлението, че целият западен елит е замесен в машинациите на сексуалния престъпник Епстийн, казва Смирнова. Внушението се съдържаше в изявление на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по повод досиетата "Епстийн": "Сега знаем как западният елит се отнася към децата, включително към собствените си деца. Най-общо казано, явно вече не им пука какво правят с тях", припомня АРД думите на Захарова.

Западните държавни и правителствени ръководители отдавна са мишена на такива кампании. Освен Макрон, други западни политици, например германският канцлер Фридрих Мерц, също са били атакувани, припомня още обществената медия АРД.