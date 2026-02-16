България

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Камери за наблюдение запечатаха момента, в който двама мъже с мотор заливат с бензин и палят автомобила на Самуил Попов пред дома му

16 февруари 2026, 15:04
Е ксклузивни кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица.

NOVA разполага със записи от охранителни кадри в района.

МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица

На видеото се вижда как двама маскирани мъже идват с мотор пред дворната врата на Самуил Попов. След това те влизат в имота му, където е паркирана колата на кмета. Носейки две туби със запалителна течност, един от подпалвачите залива предния капак на автомобила и прави лента от горивото, което пали.

Попов потвърди, че забелязал мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва, а на камерите видял, че лицата носят маски. Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

Припомняме, че на 11 юли миналата година беше извършено нападение срещу секретарката в офиса на кмета. Двама маскирани влязоха там с бухалха. Тогава Попов смяташе, че се оказва натиск заради това, че някой печели от наем на общински площи. Този път обаче не знае дали има връзка със същия случай и се надява разследването да даде резултат.

Палеж Кмет на Бистрица Самуил Попов Маскирани мъже Умишлен палеж Охранителни кадри Имущество Заплахи Разследване Автомобил
