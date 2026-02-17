Свят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с остропредупреждение - Украйна трябва да преговаря и да сключи споразумение "бързо"

Той заяви, че Украйна трябва да бърза с преговорите

17 февруари 2026, 06:58
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран за "последствията от несключването на споразумение" на предвидените за тази седмица преговори между САЩ и Иран в Женева, предаде Франс прес.

"Ще участвам в тези преговори, непряко", заяви американският президент пред представители на медиите, на борда на президентския самолет "Еър форс уан", докато пътуваше към Вашингтон. 

"Те искат да сключат споразумение (...) Не мисля, че искат да поемат последствията от несключването на споразумение", заяви Доналд Тръмп, визирайки иранските власти.

Президентът на САЩ предупреди, че Украйна трябва да преговаря и да сключи споразумение "бързо". Очаква се руските, украинските и американските преговарящи да започнат нов кръг от преговори в Женева днес.

"Украйна би трябвало да седне на масата за преговори и то бързо", подчерта президентът пред медиите по време на полета си към Вашингтон.

Той отбеляза също, че скоро ще се произнесе по евентуални нови доставки на оръжие за Тайван, тема, която дразни Пекин и която накара неотдавна китайския президент Си Цзинпин да му отправи предупреждение.

"Говорих с него за това. Имахме добър разговор и ще вземем решение много скоро", заяви Тръмп, който трябва да посети Китай през април.

Без да е признавал официално Тайван, Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие на острова, който Пекин смята за своя отцепила се провинция, припомня АФП.

В средата на декември Тайван обяви покупка на американски оръжия за 11,1 милиарда долара, което предизвика гнева на Пекин, който реагира с мащабно военно разполагане около острова.

Сделката, която включва ракети и дронове, е най-голямата от 2001 г. насам, когато Джордж Буш одобри доставката на оръжие на стойност 18 милиарда долара за Тайван.

По време на телефонен разговор в началото на този месец Си Цзинпин предупреди американския президент, че САЩ трябва да "проявяват предпазливост" при продажбата на оръжие на Тайван.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Последни новини

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Свят Преди 12 минути

Чрез "Старлинк" Илон Мъск искаше да осигури достъп до интернет и в най-отдалечените кътчета на Земята

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

България Преди 1 час

Относно вътрешната политика Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Любопитно Преди 2 часа

Според лунния календар, конят е един от 12-те знака на зодиака

<p>Асфалтът на Околовръстния път в София&nbsp;е като &quot;лунен пейзаж&quot;</p>

Капан за катастрофи и задръствания: Част от Околовръстния път в София е в окаяно състояние

България Преди 2 часа

Става въпрос за отсечката между кръговото кръстовище на Банкя и разклона за Суходол

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Свят Преди 2 часа

Властите продължават да се опитват да съберат информация за случилото се и да разговарят със свидетели

<p>Кметът на Бистрица: &quot;Прекъсвам нечии интереси&ldquo; &ndash; какви са версиите за&nbsp;палежа</p>

Кметът на Бистрица след палежа: Прекъсвам нечии интереси

България Преди 2 часа

На кадри от камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор иразливат запалителна течност върху колата и дома му

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Свят Преди 3 часа

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Свят Преди 3 часа

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица

<p>Ирландия разследва &quot;Грок&quot;</p>

Ирландия разследва "Грок" за опасни изображения

Свят Преди 3 часа

КЗД е водещият регулатор на ЕС по отношение на "Екс", тъй като дейността на американската компания в ЕС е базирана в Ирландия

Днес пийте много студена вода - какво повелява традицията на 17 февруари

Днес пийте много студена вода - какво повелява традицията на 17 февруари

България Преди 4 часа

Православната църква почита Свети Теодор Тирон

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Любопитно Преди 4 часа

Ученият Вирабхадран Раманатан копнеел за американската мечта, докато израствал в Южна Индия през 60-те години на миналия век

<p>Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания</p>

ApoB: Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания

Любопитно Преди 4 часа

ApoB се измерва с кръвен тест, но не е включен в стандартния липиден профил

<p>17 февруари: Залезът на българското величие</p>

17 февруари: Залезът на българското величие

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Любопитно Преди 4 часа

Това са 10-те най-често срещани симптома на железен дефицит

<p>Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.</p>

Al Jazeera: Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.

Свят Преди 4 часа

Точно както бойкотира Олимпийските игри, за да изолира апартейда в Южна Африка, континентът днес трябва да се изправи срещу подкрепата на САЩ за войната на Израел в Газа

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Любопитно Преди 4 часа

Езерото Кайнди се намира в казахстанската част на планините Тян Шан, където земната кора продължава да се издига, тъй като Индия и Евразия се сблъскват в геоложки мащаб

Всичко от днес

