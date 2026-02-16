България

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "Задържане под стража"

16 февруари 2026, 21:05
Петима са задържани за палежа в Бистрица

Петима са задържани за палежа в Бистрица
Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)
Протест пред Апелативния съд в Бургас, обвиненият за случая с АТВ остава в ареста

Протест пред Апелативния съд в Бургас, обвиненият за случая с АТВ остава в ареста
Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория
Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"
Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник

Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник
„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“
Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

П левенският окръжен съд прие искането за отвод на вещото лице проф. Станимир Карапетков, който беше изготвил заключението по назначената по досъдебното производство автотехническа експертиза за причините за катастрофата, в която на 31 март 2025 г. загина 12-годишната Сияна. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. 

Назначена е нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, като са определени и вещите лица, които да изготвят заключение. Експертът по автотехническата част ще трябва да отговори на въпросите, поставени на експертизата от досъдебното производство и да направи оглед на процесните автомобили. 

Делото "Сияна": Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието

Съдът даде възможност на страните в едноседмичен срок да поставят и други, допълнителни въпроси. Бяха отправени искания за събиране на още доказателства, които съдът уважи.

Съдебното следствие продължава във вторник, 17 февруари. Предвидено е да бъдат разгледани останалите доказателствени искания на страните.

Припомняме, че делото е образувано срещу за катастрофа на 31 март 2025 година, на път І – 3 Бяла – Ботевград, между селата Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, управлявана от подсъдимия, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък, при дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, е загубила напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната пътна лента, където е продължило движението си.

В същия момент, в тази насрещна пътна лента, се движел лекият автомобил, в който пътници били 12-годишната Сияна и нейната баба, а шофирал дядото на момичето. Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но, въпреки това, настъпил удар, който бил челен за лекия автомобил.

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

В резултат на удара, е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. 

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Преди началото на днешното заседание граждани се събраха пред съдебната палата с искания за справедлив процес. Протестиращите за кратко блокираха кръстовището пред съда.

Източник: БТА, Юрий Конов    
Плевенски окръжен съд Сияна
Последвайте ни
Петима са задържани за палежа в Бистрица

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа

Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 1 ден
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 23 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 1 ден
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция

Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция

Свят Преди 32 минути

Сред посочените свидетели е и осъденият престъпник Алкет Ризай

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Свят Преди 3 часа

Чудовищни загуби в Украйна през последните месеци

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Ужас, откриха мумифицирана жена в Германия, подозират пенсионна измама

Свят Преди 5 часа

Аутопсията не е успяла да уточни нито причините, нито датата на смъртта

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

ЕК, Италия и Гърция пращат наблюдатели в Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 5 часа

Представителят на ЕК е еврокомисарят за Средиземноморието Дубравка Шуица

Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток

Иран демонстрира военна мощ в Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Иран многократно е заплашвал да блокира Ормузкия проток

Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

Вкарват изкуствен интелект в здравеопазването

България Преди 5 часа

В документа са посочени широк спектър от приложения

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

България Преди 6 часа

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

България Преди 6 часа

Районният съд – Пловдив е осъден да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение

<p>Откриха мъртва продуцентка&nbsp;на хитов сериал по време на снимки</p>

Трагедия в Атина: Откриха мъртва продуцентката на хитовия сериал „Техеран“ по време на снимки

Свят Преди 6 часа

Тялото на 52-годишната израелка е намерено в хотелската ѝ стая след дни на мълчание; полицията отхвърли версиите за покушение

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

Любопитно Преди 6 часа

Въпреки това, НАСА все още разполага с хиляди часове данни, доказващи, че първото кацане на Луната наистина се е състояло

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Заради Епстийн, обиск в Института за арабския свят в Париж

Свят Преди 6 часа

Обвиняемият Ланг заяви, че е „спокоен“ въпреки претърсванията

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Свят Преди 6 часа

Мъжът осъзнал грешката си на следващия ден и алармирал полицията

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

България Преди 7 часа

Мистерия с фалшив акт за смърт

<p>Богати джигити натрупаха глоби за $ 10 млн.&nbsp;глоби в Ню Йорк&nbsp;</p>

Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000

Свят Преди 7 часа

Снимката е илюстративна

Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

Любопитно Преди 7 часа

Възможно е, макар и рядко, да се заразите с множество щамове на грип едновременно или дори с комбинация от грип и коронавирус

<p>Групата на ГЕРБ-СДС в СОС осъди палежа в Бистрица</p>

Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет осъди палежа в Бистрица

България Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Българската комедия „Брънч за начинаещи“ триумфира с над 10 000 зрители в първия си уикенд

Edna.bg

Вдъхновени от Дрю Баримор: красотата без филтър и жените, които избират да бъдат истински

Edna.bg

Официално: Ботев Пловдив обяви раздялата с Херо

Gong.bg

Шок: Челси и Манчестър Юнайтед са пожелали Юрген Клоп

Gong.bg

Старт на златния „Сезон – Слънце“ на „Като две капки вода“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Почина легендарният актьор Робърт Дювал

Nova.bg