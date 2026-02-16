Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

П левенският окръжен съд прие искането за отвод на вещото лице проф. Станимир Карапетков, който беше изготвил заключението по назначената по досъдебното производство автотехническа експертиза за причините за катастрофата, в която на 31 март 2025 г. загина 12-годишната Сияна. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

Назначена е нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, като са определени и вещите лица, които да изготвят заключение. Експертът по автотехническата част ще трябва да отговори на въпросите, поставени на експертизата от досъдебното производство и да направи оглед на процесните автомобили.

Съдът даде възможност на страните в едноседмичен срок да поставят и други, допълнителни въпроси. Бяха отправени искания за събиране на още доказателства, които съдът уважи.

Съдебното следствие продължава във вторник, 17 февруари. Предвидено е да бъдат разгледани останалите доказателствени искания на страните.

Припомняме, че делото е образувано срещу за катастрофа на 31 март 2025 година, на път І – 3 Бяла – Ботевград, между селата Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция от влекач и прикачено полуремарке, управлявана от подсъдимия, със скорост от около 83 км/ч, при разрешена 70 км/ч за този пътен участък, при дъжд, мокър асфалт, зона на завой, неравна пътна настилка, е загубила напречната устойчивост на товарния автомобил и прикаченото полуремарке е навлязло в насрещната пътна лента, където е продължило движението си.

В същия момент, в тази насрещна пътна лента, се движел лекият автомобил, в който пътници били 12-годишната Сияна и нейната баба, а шофирал дядото на момичето. Шофьорът на автомобила предприел аварийно спиране, за да не се удари в ремаркето, но, въпреки това, настъпил удар, който бил челен за лекия автомобил.

В резултат на удара, е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо.

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "Задържане под стража".

Преди началото на днешното заседание граждани се събраха пред съдебната палата с искания за справедлив процес. Протестиращите за кратко блокираха кръстовището пред съда.