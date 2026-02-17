България

Кметът на Бистрица след палежа: Прекъсвам нечии интереси

На кадри от камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор иразливат запалителна течност върху колата и дома му

17 февруари 2026, 08:05
Е дна от версиите, по които полицията работи относно нападението над кмета на Бистрица е, че той е станал обект на атака, защото се опитва да спре нерегламентирано изсипване на земна маса и строителни материали на сметище край селото.

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Припомняме, че в нощта срещу понеделник бяха подпалени автомобилът и входната врата на дома на кмета на софийското село – Самуил Попов. На кадри от охранителни камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор, спират пред имота и разливат запалителна течност от туби. След това бързо напускат мястото. По това време в къщата са били кметът и негови близки. За щастие, без пострадали, но със сериозни материални щети и много въпроси. Кой стои зад палежа на автомобила и дома на Попов месеци, след като маскирани с бухалки нахлуха в кметството?

Васил Терзиев с реакция след палежа на имуществото на кмета на Бистрица

„Не знам кои са задържаните, надявам се част от тях да са извършителите. Възможно е сигнала ми за сметището да е от една причините, защото явно прекъсвам нечии интереси. Това се случва от 2008 година, тогава е започнало насипване на земни маси. Може е да се образува свлачище и да стане същата трагедия като в „Елените”. Подавал съм сигнали. Първият е от 2019-2020 г., бяха съставени актове за нерегламентирано изхвърляне на строителни материали. Има недосегаеми юридически и физически лица.  Два акта съм занесъл за връчване на Атанас Илков и един да Даниел Митов, те останаха невръчени. След това се получиха три нови за същото юридическо лице и този път ги занесох на министър-председателя, за да ги даде на министъра на МВР. Ако тези актове бяха връчени, глобите щяха да имат възпиращ ефект, защото са много големи. Предполагам, че става въпрос за много строителни фирми, които изсипват материалите си незаконно”, обясни в ефира на NOVA кметът на населеното място.

 

Националното сдружение на кметовете излезе с остра декларация след нападението над кмета на село Бистрица Самуил Попов. В знак на подкрепа и като протест срещу насилието и сплашването, кметове от цялата страна ще се съберат пред дома му във вторник.

 

"Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му. Зад подобни атаки стои не само един избран представител, а семейство и деца, които живеят със страх. Публичната длъжност не трябва да е присъда за близките ти", написа във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

"Кметовете - независимо от партията и политическия им цвят - трябва да работят спокойно. Ние сме най-близо до хората и когато един кмет бъде сплашван, това е натиск върху цялата общност. В последните години видяхме различни форми на атаки - срещу мен, срещу Благомир Коцев, продължават и тези срещу Самуил Попов. Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа. Ресурсът за охрана трябва да бъде насочен там, където има реален риск - към служителите, които са обект на заплахи заради работата си, вместо към самозабравили се депутати, които ги е страх да посрещнат “народната любов” на улицата", смята той. 

Припомняме, че Столичната полиция задържа петима души след спецоперация в София заради умишления палеж в имота на кмета на Бистрица. Четирима от тях са с множество криминални прояви. Установено е, че извършителите са използвали мотоциклет. Разследващите разполагат и с данни за маршрута им.

Източник: NOVA    
Нападение над кмет Бистрица Нерегламентирано сметище Палеж Самуил Попов Строителни отпадъци Корупция Риск от свлачище Разследване Криминално деяние
