Иван Радев за машините за гласуване: Митът за "мадуровките" е форма на дезинформация

Твърденията, че машините за гласуване у нас са т.нар. „мадуровки“, са мит и форма на дезинформация, обясни Иван Радев в ефира на NOVA.
Името идва от изборите във Венецуела, но противно на внушенията, машините там не са помогнали на Николас Мадуро да спечели, а напротив – протоколите от тях показват, че той губи вота.
Именно машинните разписки разкриват манипулацията, след като официалните власти отказват да публикуват резултатите от всички секции.
Машините за гласуване - мишена на дезинформацията в Бразилия и на други места
В България машините за гласуване винаги оставят хартиена следа, която позволява проверка и контрол. Радев подчерта, че дезинформацията около машинния вот подкопава доверието в изборния процес.
Най-големият губещ от подобни внушения, според него, е демокрацията, защото отказът на хората да гласуват увеличава тежестта на контролирания и купения вот.