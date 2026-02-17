Иван Радев за машините за гласуване: Митът за "мадуровките" е форма на дезинформация

Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

Твърденията, че машините за гласуване у нас са т.нар. „мадуровки“, са мит и форма на дезинформация, обясни Иван Радев в ефира на NOVA .

Името идва от изборите във Венецуела, но противно на внушенията, машините там не са помогнали на Николас Мадуро да спечели, а напротив – протоколите от тях показват, че той губи вота.

Именно машинните разписки разкриват манипулацията, след като официалните власти отказват да публикуват резултатите от всички секции.

Машините за гласуване - мишена на дезинформацията в Бразилия и на други места

В България машините за гласуване винаги оставят хартиена следа, която позволява проверка и контрол. Радев подчерта, че дезинформацията около машинния вот подкопава доверието в изборния процес.

Най-големият губещ от подобни внушения, според него, е демокрацията, защото отказът на хората да гласуват увеличава тежестта на контролирания и купения вот.