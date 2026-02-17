Капан за катастрофи и задръствания: Част от Околовръстния път в София е в окаяно състояние

П оследната недостроена отсечка от Околовръстното шосе в столицата е в окаяно състояние. Насред зима, преди а и след, плюс разпръскването на противозаледяващи смески, асфалтът е като лунен пейзаж, а на места дупките са по-големи от колите.

Става въпрос за отсечката между кръговото кръстовище на Банкя и разклона за Суходол. Заради ужасното състояние на настилката, шофьорите, които пътуват в посока Овча купел, са принудени постоянно да влизат в насрещното платно, защото ако попаднат в дупка, там и ще останат. В резултат на постоянното заобикаляне задръстванията в този участък са километрични и започват още от кръговото кръстовище към Банкя и продължават до бул. „България“.

Дни преди кабинетът „Желязков“ да подаде оставка през декември стана ясно, че едва 10.1 млн. лв. е окончателната сума, която Министерството на регионалното развитие (МРРБ) е заложило за довършването на Софийския околовръстен път през 2026 г. Това на практика е второто орязване на средствата за ключовата 8-километрова отсечка само в рамките на месец и поставя под въпрос въобще възможността да започнат съществени дейности за нейното изграждане.

Проектът за разширението на Околовръстното шосе от години е заложник на тежки административни неуредици, свързани с подробните устройствени планове и отчуждаването на имоти. Въпреки че Столичният общински съвет наскоро предприе стъпки за прехвърляне на имоти към Агенция „Пътна инфраструктура“, процедурите са далеч от финал.

В изпратено в края на 2024 г. представяне на проекта от АПИ до МРРБ е обяснено, че е заложен тунел, като началото му е при км 51+360, краят е при км 52+040 , като дължината на тунелният участък е 680 м. "Веднага след потъването тунелната част започва да се спуска с надлъжен наклон от 4.60%, като преминава под коритото на дере Панчерица", пише в документа.

Проектът за реконструкция на 8 км от Софийския околовръстен път включва серия от големи съоръжения: Пътен и пешеходен подлез, тунел ~680 m, две големи естакади (общо ~1530 m), надлез над жп линия София–Перник и няколко надлеза при кръстовища; мостови съоръжения над р. Боянска, Владайска, Домуз дере и други водни обекти; множество подпорни и армонасипни стени в различни участъци; корекции и покриване на дерета/реки (Панчерица, Горна баня, Стубела, Суходолска и др.); реконструкция на язовир „Филиповци“ – стена, преливник и изпускател.

Мегапроектът за реконструкция на 8 км от Софийския околвръстен път е най-скъпият обект в капиталовата програма на кабинета или както колегите от "Сега" сравниха още през ноември миналата година - единственият по-скъп е проектът за закупуване на изтребители за армията - 1.078 млрд. евро или над 2.1 млрд. лв.

Междувременно, докато държавата стои без бюджет, дори средствата за текущ ремонт са ограничени. Преди дни в участъка стана тежка катастрофа между два ТИР-а и три леки коли, а опасните ситуации заради огромните кратери са ежедневие.