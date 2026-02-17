България

Капан за катастрофи и задръствания: Част от Околовръстния път в София е в окаяно състояние

Става въпрос за отсечката между кръговото кръстовище на Банкя и разклона за Суходол

17 февруари 2026, 08:24
Източник: АПИ

П оследната недостроена отсечка от Околовръстното шосе в столицата е в окаяно състояние. Насред зима, преди а и след, плюс разпръскването на противозаледяващи смески, асфалтът е като лунен пейзаж, а на места дупките са по-големи от колите.

Става въпрос за отсечката между кръговото кръстовище на Банкя и разклона за Суходол. Заради ужасното състояние на настилката, шофьорите, които пътуват в посока Овча купел, са принудени постоянно да влизат в насрещното платно, защото ако попаднат в дупка, там и ще останат. В резултат на постоянното заобикаляне задръстванията в този участък са километрични и започват още от кръговото кръстовище към Банкя и продължават до бул. „България“.

Новата версия за ремонта предвижда множество тунели, естакади и детелини, пише в "Дневник" Лили Границка

Дни преди кабинетът „Желязков“ да подаде оставка през декември стана ясно, че едва 10.1 млн. лв. е окончателната сума, която Министерството на регионалното развитие (МРРБ) е заложило за довършването на Софийския околовръстен път през 2026 г. Това на практика е второто орязване на средствата за ключовата 8-километрова отсечка само в рамките на месец и поставя под въпрос въобще възможността да започнат съществени дейности за нейното изграждане.

Проектът за разширението на Околовръстното шосе от години е заложник на тежки административни неуредици, свързани с подробните устройствени планове и отчуждаването на имоти. Въпреки че Столичният общински съвет наскоро предприе стъпки за прехвърляне на имоти към Агенция „Пътна инфраструктура“, процедурите са далеч от финал.

Още една отсечка от Околовръстния вече работи

В изпратено в края на 2024 г. представяне на проекта от АПИ до МРРБ е обяснено, че е заложен тунел, като началото му е при км 51+360, краят е при км 52+040 , като дължината на тунелният участък е 680 м. "Веднага след потъването тунелната част започва да се спуска с надлъжен наклон от 4.60%, като преминава под коритото на дере Панчерица", пише в документа.

Проектът за реконструкция на 8 км от Софийския околовръстен път включва серия от големи съоръжения: Пътен и пешеходен подлез, тунел ~680 m, две големи естакади (общо ~1530 m), надлез над жп линия София–Перник и няколко надлеза при кръстовища; мостови съоръжения над р. Боянска, Владайска, Домуз дере и други водни обекти; множество подпорни и армонасипни стени в различни участъци; корекции и покриване на дерета/реки (Панчерица, Горна баня, Стубела, Суходолска и др.); реконструкция на язовир „Филиповци“ – стена, преливник и изпускател.

Още милиони за Софийския околовръстен път

Мегапроектът за реконструкция на 8 км от Софийския околвръстен път е най-скъпият обект в капиталовата програма на кабинета  или както колегите от "Сега" сравниха още през ноември миналата година - единственият по-скъп е проектът за закупуване на изтребители за армията - 1.078 млрд. евро или над 2.1 млрд. лв. 

Междувременно, докато държавата стои без бюджет, дори средствата за текущ ремонт са ограничени. Преди дни в участъка стана тежка катастрофа между два ТИР-а и три леки коли, а опасните ситуации заради огромните кратери са ежедневие.

Източник: БГНЕС    
Софийски околовръстен път Окаяно състояние на пътя Пътни дупки Задръствания Липса на средства Административни неуредици Пътна реконструкция Тежки катастрофи Проект за разширение Отсечка Банкя-Суходол
