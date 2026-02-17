Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Р уските сили свалиха над 150 украински дрона през изминалата нощ, изстреляни основно срещу райони по черноморското крайбрежие, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от агенциите, на фона на подновяващите се днес преговори за мир в Женева между Русия, Украйна и САЩ.

"В нощта срещу 17 февруари системите за противовъздушна отбрана прехванаха 151 дрона", от тях 38 над Крим, 50 над Черно море и 29 над Азовско, посочват от Министерството, според руските агенции.

🔴 Russian forces carried out a combined missile and drone attack against Ukraine overnight.



Damage was reported in Odesa and Dnipro, according to the State Emergency Service and local authorities. pic.twitter.com/bw4C6JOfTx — UNITED24 Media (@United24media) February 17, 2026

"Това беше една от най-продължителните атаки в последно време", посочи Михаил Развожаев, губернаторът на Севастопол, важен пристанищен град на анексирания през 2014 г. Кримски полуостров.

"Общо (в района на Севастопол) бяха свалени поне 24 дрона", уточни той и добави, че има няколко ранени, включително дете.

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападение с дронове, съобщиха местните власти. По тяхна информация е повредено хранилище за нефтопродукти.

Днес в Женева се очаква да пристигнат делегации от Москва, Киев и Вашингтон за нов кръг преговори за намиране на изход от кризата след четири години на сражения в Украйна.