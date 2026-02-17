Свят

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападението с дронове

17 февруари 2026, 09:11
Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим
Източник: iStock

Р уските сили свалиха над 150 украински дрона през изминалата нощ, изстреляни основно срещу райони по черноморското крайбрежие, съобщи Министерството на отбраната в Москва, цитирано от агенциите, на фона на подновяващите се днес преговори за мир в Женева между Русия, Украйна и САЩ.

"В нощта срещу 17 февруари системите за противовъздушна отбрана прехванаха 151 дрона", от тях 38 над Крим, 50 над Черно море и 29 над Азовско, посочват от Министерството, според руските агенции.

"Това беше една от най-продължителните атаки в последно време", посочи Михаил Развожаев, губернаторът на Севастопол, важен пристанищен град на анексирания през 2014 г. Кримски полуостров.

"Общо (в района на Севастопол) бяха свалени поне 24 дрона", уточни той и добави, че има няколко ранени, включително дете.

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападение с дронове, съобщиха местните власти. По тяхна информация е повредено хранилище за нефтопродукти.

Днес в Женева се очаква да пристигнат делегации от Москва, Киев и Вашингтон за нов кръг преговори за намиране на изход от кризата след четири години на сражения в Украйна.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
украински дронове Руски сили Атаки с дронове Черноморско крайбрежие Крим Севастопол Мирни преговори Женева Рафинерия Илски Краснодарски край
Последвайте ни

По темата

Капан за катастрофи и задръствания: Част от Околовръстния път в София е в окаяно състояние

Капан за катастрофи и задръствания: Част от Околовръстния път в София е в окаяно състояние

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Разследването

Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

Al Jazeera: Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.

Al Jazeera: Африка трябва да бойкотира Световното първенство през 2026 г.

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 14 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 13 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 14 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Свят Преди 1 час

Властите продължават да се опитват да съберат информация за случилото се и да разговарят със свидетели

<p>Кметът на Бистрица: &quot;Прекъсвам нечии интереси&ldquo; &ndash; какви са версиите за&nbsp;палежа</p>

Кметът на Бистрица след палежа: Прекъсвам нечии интереси

България Преди 1 час

На кадри от камери се вижда как двама маскирани мъже пристигат с мотор иразливат запалителна течност върху колата и дома му

Тръмп предупреди Иран за "последствията от несключването на споразумение"

Тръмп предупреди Иран за "последствията от несключването на споразумение"

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че Украйна - да бърза с преговорите

Пийте много студена вода – повелява традицията на 17 февруари

Пийте много студена вода – повелява традицията на 17 февруари

България Преди 3 часа

Православната църква почита Свети Теодор Тирон

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Любопитно Преди 3 часа

Ученият Вирабхадран Раманатан копнеел за американската мечта, докато израствал в Южна Индия през 60-те години на миналия век

<p>Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания</p>

ApoB: Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания

Любопитно Преди 3 часа

ApoB се измерва с кръвен тест, но не е включен в стандартния липиден профил

<p>17 февруари: Залезът на българското величие</p>

17 февруари: Залезът на българското величие

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Любопитно Преди 3 часа

Езерото Кайнди се намира в казахстанската част на планините Тян Шан, където земната кора продължава да се издига, тъй като Индия и Евразия се сблъскват в геоложки мащаб

Подгответе се: НИМХ предупреждава за опасно време във вторник

Подгответе се: НИМХ предупреждава за опасно време във вторник

България Преди 3 часа

Жълт и оранжев код за валежи от дъжд и сняг и за бурен вятър са обявени за всички области в България

Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция

Българин е обвинен в убийство в затвор в Гърция

Свят Преди 11 часа

Сред посочените свидетели е и осъденият престъпник Алкет Ризай

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

България Преди 12 часа

В момента подсъдимият е с мярка за неотклонение "Задържане под стража"

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Украйна с най-голямото настъпление от 2023 г. насам

Свят Преди 13 часа

Това е станало в периода между сряда и неделя

Виктор Тодоров е победител в първия лайв на „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“

Виктор Тодоров е победител в първия лайв на „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“

Любопитно Преди 13 часа

Той е откритието на сезона и събра най-много точки със съвършената си имитация на Prince, като изпълни легендарната песен „Purple Rain“

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Зеленски би тревога: Русия готви масиран удар

Свят Преди 15 часа

Той подчерта, че „всяка руска ракета е отговор на агресора на призивите за прекратяване на войната“

Снимката е илюстративна

Сензацията "обратен водопад" - какво причинява природния феномен

Любопитно Преди 16 часа

Магически кадри от Индия взривиха мрежата – мощни ветрове превърнаха водната каскада в сюрреалистично зрелище, което противоречи на физиката.

Иля Малинин

„Гнусна онлайн омраза“: Иля Малинин с мощно послание след кошмара на леда

Свят Преди 16 часа

21-годишният състезател е открит относно психичното си здраве и прекъсна мълчанието си в социалните мрежи в понеделник с мощно послание преди предстоящ проект, свързан с психичното здраве

Всичко от днес

От мрежата

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Евгени Будинов се ожени за любимата си Поля

Edna.bg

Честит имен ден на 17 февруари: Кои носят име, което значи „Божи дар“?

Edna.bg

Олимпийска шампионка си показа сутиена и стана милионерка

Gong.bg

ЦСКА реши какво да прави с двама доскоро зачеркнати

Gong.bg

Денков: Има яростна и цинична атака около „Петрохан“, настояваме в разследването да се влючат международни експерти

Nova.bg

Версия за палежа: Нападението над кмета на Бистрица - заради сигналите му за нерегламентирано сметище

Nova.bg