Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

З абелязвали ли сте някога, че след разговор с определени хора се чувствате изцедени, раздразнени или изтощени без видима причина? Астролозите вярват, че това може да не е само заради настроението, но и заради зодията на събеседника. Някои представители могат фино да се „хранят“ с емоциите на другите – съзнателно или не.

Кой как изсмуква енергията ви:

Стрелец

Стрелците могат да бъдат изтощителни поради прекомерната си прямота. Те казват истината в очите, без да мислят за последствията. Подобни „честни“ забележки понякога болят повече от мълчанието. Малко дипломация би направила думите им по-малко болезнени.

Козирог

Козирозите притискат околните със своята взискателност и емоционална студенина. Те рядко показват чувства, но очакват много от хората около себе си. Постоянното чувство за контрол може да изсмуче енергията на колеги и близки. Показването на повече топлина би променило динамиката.

Водолей

Водолеите могат да станат толкова дистанцирани, че партньорът им да се почувства излишен. Тяхната непредсказуемост и внезапни промени в настроението изкарват другите от равновесие. Трудно е да се почувства стабилност около тях. По-голямата откритост би помогнала за избягване на загубата на енергия.

Лъв

Лъвовете копнеят за внимание и възхищение. Ако бъдат игнорирани, те могат да инсценират истинска драма. Постоянната нужда от аплодисменти изтощава околните. Признаването на постиженията на другите би помогнало на Лъвовете да поддържат хармония.

Дева

Девите могат да „отчупват“ от енергията ви чрез критика. Те забелязват и най-малките недостатъци и не се колебаят да ги посочат. След такъв детайлен преглед е лесно да загубите увереност. Девите трябва да хвалят по-често, а не само да анализират.

Везни

Везните изтощават другите със своята нерешителност. Те могат да прекарат часове в претегляне на плюсовете и минусите, въвличайки всички около себе си. В крайна сметка и те, и техните съветници се чувстват изтощени. Ясните граници и по-бързите решения биха били от полза за всички.

Овен

Овните се зареждат чрез конфликти и конкуренция. Ако им липсва вълнение, те могат да провокират спорове от нищото. След емоционална „буря“ Овенът се чувства страхотно, докато другият човек остава изтощен. Те трябва да насочват енергията си към спорт и постижения, а не към конфронтации.

Телец

Телците могат да „източват“ енергия чрез инат и безкрайни оплаквания. Ако нещо се обърка, те могат да се връщат към проблема отново и отново. Лесно е да заседнете в негативизъм около тях. В същото време, при стабилно настроение, Телецът е надеждна опора.

Близнаци

Близнаците са майстори на информационното претоварване. Те могат да засипят другите с новини, клюки и безкрайни разговори. След няколко часа такова взаимодействие може да се почувствате напълно изцедени. Важно е за тях да се научат да слушат, а не само да говорят.

