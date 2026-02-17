Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

К итай посрещна Нова година с танцуващи роботи и разнообразни шоу програми, като обяви началото на Годината на Огнения кон, предаде ДПА.
Китайската държавна телевизия излъчи традиционната новогодишна гала, когато часовникът отбеляза полунощ. В нея участваха на американската поп звезда Лайънъл Ричи и легендата на екшън филмите Джаки Чан.
Годишният Пролетен фестивал, който бележи началото на новата година, се празнува не само в континентален Китай, но и в специалния административен район Хонконг, самоуправляващия се остров Тайван и други азиатски страни, отбелязва ДПА.
Внимателно хореографираното новогодишно шоу, включващо пеене, танци и кабаретни изпълнения, постига най-високите рейтинги в Китай всяка година и се счита за витрина на визиите и амбициите на управляващата комунистическа партия. След високо оцененото си представление през 2025 г., хуманоидни роботи от различни китайски стартъпи отново танцуваха на сцената тази година.
Този път машините се появиха като изпълнители в скеч и изпълниха смели салта и бойни похвати в демонстрация по кунг-фу.
Хуманоидните роботи са сред „новите качествени производителни сили“ на Пекин.
Марксисткият термин обхваща всички високотехнологични индустрии, от изкуствен интелект до дронове и електрически автомобили, с които Пекин се надява да даде тласък на китайската икономика, припомня ДПА.
Според лунния календар, конят е един от 12-те знака на зодиака. Според астролозите, този символ представлява сила и независимост, но също така и импулсивно поведение и упоритост.