ApoB: Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания

В ероятно сте чували много за LDL („лошия“) и HDL („добрия“) холестерол, но има още един показател за здравето на сърцето, който си струва да познавате: ApoB.

Този по-малко известен кръвен тест може да даде по-точна представа дали мазнините, които циркулират в кръвта ви, е вероятно да се превърнат в плака, запушваща артериите и да повишат риска от сърдечни заболявания.

„ApoB може да бъде по-добър маркер за риска от сърдечни болести, тъй като отразява всички „лоши“ частици, които могат да задвижат развитието на сърдечни заболявания, вместо да се гледа само LDL холестеролът“, казва кардиологът д-р Трент Орфанос.

От Hone Health обясняват какво представлява ApoB и как може да бъде понижен.

Какво е ApoB?

ApoB означава аполипопротеин B. Това е протеин, който се прикрепя към всяка частица холестерол, способна да запушва артериите. Като „транспортен“ или „преносен“ протеин ApoB помага за придвижването на холестерола и мазнините през кръвния поток.

„ApoB пренася всички „лоши“ липидни частици, които могат да увредят артериите и кръвоносната система“, обяснява Орфанос.

Всяка частица, която може да запуши артерия, има прикрепена точно една молекула ApoB. Затова, когато се измерва ApoB, това е като да се броят колко камиона се движат по пътя и доставят „лош“ холестерол.

ApoB се измерва с кръвен тест, но не е включен в стандартния липиден профил. Вместо това се счита за допълнително изследване, според Националната асоциация по липидите. Лекарят по-често може да го назначи, ако имате фамилна обремененост със сърдечни заболявания или други сърдечно-съдови рискови фактори.

Какво показват повишените нива на ApoB

По-високите стойности на ApoB са свързани с няколко кардиометаболитни риска, включително атеросклероза, втвърдяване и стесняване на артериите, причинено от натрупване на плака, както и инсулинова резистентност, метаболитно състояние, което увеличава риска от диабет тип 2 и сърдечни заболявания.

ApoB тестове срещу LDL тестове

В сравнение със стандартния LDL тест, изследването на ApoB дава по-пълна картина за сърдечно-съдовия риск.

LDL холестеролът измерва колко холестерол има в кръвта, но не показва колко LDL частици го пренасят, обяснява кардиологът д-р Кимбърли Кембъл.

Това разграничение е важно, защото LDL частиците се различават по размер. Малък брой големи частици могат да носят същото количество холестерол като по-голям брой малки частици. Колкото повече частици има, толкова по-голям е шансът някои от тях да проникнат в стените на артериите и да образуват плака.

Това помага да се обясни защо някои хора развиват сърдечни заболявания дори когато LDL стойностите им изглеждат нормални. Именно затова изследването на ApoB може да служи като ранна система за предупреждение.

Тъй като всяка LDL частица, голяма или малка, носи един протеин ApoB, измерването на ApoB разкрива общия брой частици, пренасящи холестерол в кръвта, което е по-тясно свързано със сърдечно-съдовия риск, добавя Кембъл.

Тестът за ApoB улавя и други частици, които образуват плака, включително липопротеини с много ниска плътност (VLDL), хиломикрони и липопротеин(a). Всички те са свързани със сърдечно-съдови заболявания.

Защо ранното изследване на ApoB е важно

ApoB играе все по-голяма роля в оценката и превенцията на сърдечно-съдовия риск. Ранното познаване на нивото му може да подтикне към промени в начина на живот, които забавят или предотвратяват развитието на болестта.

„Деветдесет процента от случаите на сърдечни заболявания могат да бъдат предотвратени“, казва Мишел Рутенстийн. „Колкото по-рано знаете тези стойности, толкова повече възможности имате да намалите риска.“

Рискът от сърдечни заболявания нараства с възрастта както при мъжете, така и при жените. Мъжете често отлагат грижата за сърцето си до средна възраст, докато при жените рискът се увеличава в менопауза и перименопауза, когато нивата на естроген спадат.

Но натрупването на плака може да започне години, дори десетилетия, преди да се появят симптоми. Ранното откриване на повишен ApoB дава на вас и вашия лекар по-ясна възможност за намеса много преди да се развият сериозни проблеми.

Как да понижите ApoB

Понижаването на ApoB често включва същите навици, които като цяло защитават сърдечното здраве, но някои от тях имат по-голямо значение.

Намалете наситените мазнини

Хранителните източници на наситени мазнини повишават нивата на LDL холестерол в кръвта. Един от най-големите източници е червеното месо. Диетологът Джена Стангланд препоръчва да се ограничи консумацията на тлъсти разфасовки като рибай.

„Не е нужно напълно да изключвате червеното месо“, казва тя. „Просто избирайте по-постни части като бут или филе.“

Също така помага да се ограничат продуктите с палмово масло, срещано в някои сладоледи, шоколади, зърнени закуски и фъстъчени масла, което е богато на наситени мазнини.

Вместо това се стремете към повече постни протеини като риба, както и растителни протеини - боб, ядки и семена.

Увеличете полезните мазнини и фибрите

Мононенаситените и полиненаситените мазнини могат да помогнат за понижаване на LDL холестерола и повишаване на HDL холестерола. Здравословни за сърцето варианти са типични за средиземноморската диета продукти като екстра върджин зехтин, авокадо, ленено семе и чиа.

Фибрите също са ключови. „Разтворимите фибри помагат да се свързва холестеролът и други вещества, от които тялото няма нужда, докато неразтворимите фибри подпомагат изхвърлянето им чрез храносмилането“, казва диетологът Мишел Рутенстийн.

Разтворими фибри има в храни като овес, картофи, карфиол и кората на плодове като ябълки и круши. Неразтворимите фибри са в изобилие в боб, леща, боровинки и ядки.

„Овесът е отличен източник на разтворими фибри и бета-глюкани, за които изследванията показват, че могат конкретно да понижат нивата на ApoB“, казва Стангланд.

Комплексните въглехидрати, богати на фибри – като овес, киноа, ечемик и броколи, осигуряват и хранителни вещества като магнезий, витамини от група B и фолиева киселина, които помагат за намаляване на оксидативния стрес, добавя Рутенстийн.

„След като ApoB навлезе в артериалната стена, LDL се окислява като част от процеса на образуване на плака“, обяснява тя. „Ако нивата на ApoB са високи и оксидативният стрес също е висок, плаката може да се образува по-агресивно.“

Движете се повече

Редовните упражнения помагат за понижаване на сърдечно-съдовия риск, но видът на движението има значение.

В проучване, публикувано в European Heart Journal, само силовите тренировки не намаляват сърдечно-съдовия риск при участници с наднормено тегло или затлъстяване и високо кръвно налягане. Кардио упражненията или комбинацията от кардио и силови го правят.

Американската сърдечна асоциация препоръчва поне 150 минути умерена физическа активност седмично. Умерена означава, че дишате по-учестено, но все още можете да водите разговор, казва Кембъл.

Поставете съня и управлението на стреса като приоритет

Стресът и лошият сън не повишават директно ApoB, но могат да влошат състоянията, които водят до сърдечни заболявания.

„Когато качеството на съня е ниско, оксидативният стрес се увеличава, което може да насърчи окисляването на LDL и да влоши здравето на сърцето“, казва Рутенстийн.

Преумората и стресът също така затрудняват поддържането на здравословно хранене, защото липсата на сън и хроничният стрес засилват апетита към по-нездравословни храни.

Добавете медикаменти, когато е необходимо

Диетата и промените в начина на живот могат значително да подобрят нивата на ApoB, но невинаги са достатъчни.

Статини, PCSK9 инхибитори, езетимиб и бемпедоева киселина са лекарства, които могат ефективно да понижат ApoB, казва Орфанос.

Медикаментите действат най-добре заедно с промени в начина на живот, а не вместо тях. „Понякога решението е комбинация от двете“, казва Рутенстийн.

Какво е нормално ниво на ApoB?

Няма едно-единствено „нормално“ ниво на ApoB за всички. Въпреки това Кембъл отбелязва, че стойност от 130 mg/dL или повече е свързана с повишен сърдечно-съдов риск.

За хора с допълнителни рискови фактори, като силна фамилна обремененост или предишно сърдечно или съдово събитие, например инсулт, лекарите често се стремят към по-ниски цели.

Вашият лекар ще персонализира всеки лечебен план според общия ви риск, а не само по едно число.

Тази статия е само с информационна цел и няма за цел да предлага медицински съвети. Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния.