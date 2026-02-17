Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква Службата за сигурност на Украйна (ССУ) да приложи съществуващите мерки за противодействие на руските хакери, предаде снощи Укринформ, като цитира публикувано в "Телеграм" изявление на украинския държавен глава.
Зеленски написа това след брифинг на временно изпълняващия длъжността началник на Службата за сигурност на Украйна, генерал-майор Евгений Хмара. Докладът се фокусираше предимно върху противодействието на руските операции и бойната работа на ССУ.
A report from Major General Yevhenii Khmara – primarily on countering Russian operations and the combat work of the Security Service of Ukraine. We are also working to strengthen the protection of Ukrainian drone manufacturers – exposing spotters and acting preemptively. There… pic.twitter.com/28XRMUB72e— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026
"Работим и за засилване на защитата на украинските производители на дронове: разкриване на наблюдатели, активни действия. Имаше и доклад за нашите кибероперации. Службата разполага с разработки за противодействие на руските хакери. Очаквам тяхното прилагане и доклад за резултатите", подчерта Зеленски.
Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна и за защита на украинските граждани.
