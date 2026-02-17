Свят

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна

17 февруари 2026, 07:32
Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери
Източник: БГНЕС/EPA

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква Службата за сигурност на Украйна (ССУ) да приложи съществуващите мерки за противодействие на руските хакери, предаде снощи Укринформ, като цитира публикувано в "Телеграм" изявление на украинския държавен глава.

Зеленски: Украйна ще продължи ударите в Русия

Зеленски написа това след брифинг на временно изпълняващия длъжността началник на Службата за сигурност на Украйна, генерал-майор Евгений Хмара. Докладът се фокусираше предимно върху противодействието на руските операции и бойната работа на ССУ.

"Работим и за засилване на защитата на украинските производители на дронове: разкриване на наблюдатели, активни действия. Имаше и доклад за нашите кибероперации. Службата разполага с разработки за противодействие на руските хакери. Очаквам тяхното прилагане и доклад за резултатите", подчерта Зеленски.

Какво каза Зеленски, има ли връзка с атаката срещу Русия

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна и за защита на украинските граждани.

Източник: БТА, Асен Георгиев

Източник: БТА, Асен Георгиев    
