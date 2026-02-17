Свят

Полицията разкри нови детайли за смъртта на продуцентката на „Техеран" в Атина

Новината за смъртта на Идън предизвика вълна от спекулации в израелските медии, които направиха връзка между трагичния инцидент и съдържанието на сериала

17 февруари 2026, 10:54
Полицията разкри нови детайли за смъртта на продуцентката на „Техеран" в Атина
Г ръцките власти изключиха възможността за убийство в смъртта на израелската продуцентка Дана Идън, която беше открита мъртва в хотелската си стая в Атина в неделя.

Тялото на 52-годишната Идън – носителка на награда „Еми“ и продуцентка на шпионския трилър "Техеран" – е било намерено, след като брат ѝ е направил няколко неуспешни опита да се свърже с нея, съобщават местни източници.

От гръцката полиция заявиха, че към момента случаят се разглежда като самоубийство въз основа на събраните доказателства и свидетелски показания. Разследването по случая продължава, допълниха от органите на реда.

Новината за смъртта на Идън предизвика вълна от спекулации в израелските медии, които направиха връзка между трагичния инцидент и съдържанието на сериала.

„Техеран“ проследява историята на агент на Мосад – Тамар Рабинян, родена в Иран хакерка, вербувана да проникне в страната и да саботира ядрената ѝ програма. Идън се е намирала в Атина по повод снимките на четвъртия сезон на сериала. 

Продуцентската компания Donna and Shula Productions разпространи официално изявление в понеделник, в което подчертава, че твърденията, свързващи смъртта на Идън с „криминален или национален произход, не са верни и необосновани“, и отправя призив към медиите да се въздържат от публикуване на непроверена информация.

„Призоваваме медиите и обществеността да се държат отговорно и разумно“, се казва в съобщение на компанията, публикувано във Facebook. „Това е момент на голяма болка за семейството, приятелите и колегите. Молим достойнството на Дана и личният живот на нейните близки да бъдат уважавани.“

Първият сезон на „Техеран“ направи премиерата си през 2020 г. и оттогава сериалът получава положителни отзиви от критиката и публиката. Холивудската звезда Глен Клоуз се появява във втория сезон, а Хю Лори се присъединява към актьорския състав в третия сезон.

