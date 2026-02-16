България

Манол Генов: Нямаме сигнали от НПО, свързана със случая "Петрохан", за нарушение на екологичното законодателство

Проверките по случая „Петрохан“ отдавна са приключили и сме изнесли данните – хода на проверките, времетраенето, хронологията, добави министърът

16 февруари 2026, 12:24
Мистерията „Петрохан“: Забраненият секс, милионите и една смърт в молитва

Мистерията „Петрохан“: Забраненият секс, милионите и една смърт в молитва
МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица

МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица
Проливни дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница, река наводни къщи

Проливни дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница, река наводни къщи
С 2,2 промила зад волана: Полицай помете 8-годишно дете и баща му, опита да потули инцидента

С 2,2 промила зад волана: Полицай помете 8-годишно дете и баща му, опита да потули инцидента
Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ

Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ
Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

Румен Радев обяви: Правя коалиция и излизам на изборите

Н е сме получавали сигнали от неправителствената организация (НПО), свързана със случая „Петрохан“,  за нарушение на екологичното законодателство, заяви пред журналисти министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

Генов посочи, че споразумението с неправителствената организация не е активно към момента.

Имахме разговори с Министерството на земеделието и храните, като там също не са постъпвали сигнали за незаконна сеч или дърводобив, добави той. Генов каза, че ако от неправителствената организация са помагали на някого, е добре да каже.

Сандов с позиция за случая "Петрохан": Не ми е оказван натиск

Нашата позиция какво, как и кога се е случило по отношение на случая „Петрохан“ е категорична, заяви Генов. Той отбеляза, че неправителствените организации не трябва изцяло да разчитат на държавата да поеме на 100% тяхната издръжка, даже и в Конституцията, да е записано, че трябва да се помага. Генов обясни, че неправителствените организации  са партньори с ведомството, като е традиция да се работи по различни проекти.

Проверките по случая „Петрохан“ отдавна са приключили и сме изнесли данните – хода на проверките, времетраенето, хронологията, добави министърът. Нищо не сме крили по случая, каза още той. Генов заяви също, че допълнителна информация по случая няма откъде да дойде.

Попитан  как членове на неправителствената организация са влезли въоръжени в екоминистерството Генов обясни, че  те са „минали през портала, влизат си с пистолета на кръста, връчват им се споразумения за прекратяване и те отказват, защото не са били в целия състав от ръководството, после изчезват и ги няма“. 

Манол Генов каза, че не е търсил бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая. Нищо ново не може да ми каже от това, което сме видели, посочи екоминистърът в оставка. Аз не бих подписал такова споразумение, което не е съгласувано с всички дирекции и звена, които биха имали отношение към него, отбеляза той. Ако Сандов има споразумението с печатите, е добре да го върне в министерството, добави той. Генов подчерта, че няма подписвани подобни споразумения с други организации.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

На служебния министър на околната среда и водите бих му препоръчал да запази изградения като взаимоотношения дух в министерството и към задачите, които имаме, отговори Генов за предстоящия избор на служебен кабинет и съответно на служебен екоминистър. Трябва да се проявява упоритост и последователност при решаването на проблемите, коментира той.

Ще му връча справката с 52-та язовира, защото успяхме през миналата година на суша да опазим голямо количество води, посочи също Генов. Сега природата е по-щедра към нас по отношение на снеговалежи и дъждове, добави вода. Генов каза, че ще заръча на своя наследник на поста да пази водата за следващия сезон, защото може отново да дойдат години на суша, обясни Генов.

Министърът на околната среда и водите в оставка присъства на церемония по връчване на ключовете за 20 високопроходими автомобила, закупени по Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г.

Вижте в нашата галерия: Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Източник: БТА, Йоана Христова    
Манол Генов Случаят Петрохан Неправителствени организации Екологично законодателство Министерство на околната среда и водите Незаконна сеч Споразумения Борислав Сандов Управление на водите Програма Околна среда
Последвайте ни

По темата

„Сбогом, приятелю“: Последните съобщения и минутите след разстрела в „Петрохан“

„Сбогом, приятелю“: Последните съобщения и минутите след разстрела в „Петрохан“

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

Претърсват дома на Ивайло Калушев в село Българи

Претърсват дома на Ивайло Калушев в село Българи

„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли

„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

pariteni.bg
Защо котките имат процепи в ушите си

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 18 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 14 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 18 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Звездна сватба: Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън се ожениха на Свети Валентин

Любопитно Преди 6 минути

Звездата от Stranger Things Мая Хоук каза „Да“ на музиканта Крисчън Лий Хътсън на приказна церемония в Ню Йорк. Ума Търман и Итън Хоук придружиха дъщеря си до олтара, а актьорският състав на хитовия сериал на Netflix бе сред специалните гости

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

България Преди 9 минути

Силвия Великова определи като скандално изпращането на материалите по делото "Петрохан" в НС

Мелник

Българското градче, в което любовта остава на заден план от виното

Любопитно Преди 24 минути

,

Заради Русия: "Полша да се присъедини към ядрения проект"

Свят Преди 41 минути

Заради заплахата, произхождаща от Русия, полският президент Карол Навроцки иска "Полша да се присъедини към ядрения проект"

„Съжалявам. Много ме е яд!“ – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата

„Съжалявам. Много ме е яд!“ – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата

България Преди 43 минути

Най-добрият български скиор Алберт Попов призна, че е бил готов да рискува и не е имал намерение просто да завърши по време на алпийския слалом на Игрите в Милано-Кортина

Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Свят Преди 1 час

Железопътният трафик е прекъснат между Гопенщайн и Бриг заради лавина

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Любопитно Преди 1 час

Докато в Европа и САЩ милиони обръщат гръб на църквата, в Субсахарска Африка се случва исторически бум

Алберт Попов

Коварна италианска писта поднесе неприятна изненада на Алберт Попов

България Преди 1 час

Най-добрият ни скиор Алберт Попов отпадна в първия манш на гигантския слалом в Бормио. На пистата „Стелвио“ българинът не се справи с първата смяна на ритъма при лошо време и напусна надпреварата още в началото на своето спускане.

<p>Васил Терзиев с реакция след палежа на имуществото на кмета на Бистрица</p>

Васил Терзиев за палежа на имуществото на кмета на Бистрица: Недопустимо

Свят Преди 1 час

Той изразява категоричното си възмущение от акта

Снимката е илюстративна: Beechcraft A36

Семейство пилоти загина при самолетна катастрофа заради мръсно предно стъкло, кучето им оцеля

Свят Преди 1 час

Докато опитните пилоти Рон и Барбара Тимерманс се опитвали да спасят малкия си самолет при аварийно кацане в Тексас, един фатален детайл се оказал съдбоносен. Как една техническа неизправност доведе до смъртта на авиационните експерти и как домашният им любимец се превърна в единствения оцелял от зловещия сблъсък?

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

България Преди 2 часа

Очакваното възстановяване на топлоподаването на засегнатите е 9:30 ч. на 18 февруари

„Огнено кълбо“ в небето: Рядко пръстеновидно слънчево затъмнение преобразява деня на 17 февруари

„Огнено кълбо“ в небето: Рядко пръстеновидно слънчево затъмнение преобразява деня на 17 февруари

Любопитно Преди 2 часа

Слънчевите затъмнения се случват, когато Слънцето, Луната и Земята се намират на една линия

<p>Като по времето&nbsp;на Студената война: Русия строи обекти до Финландия</p>

Русия укрепва ядрени и арктически позиции край границата с Финландия

Свят Преди 2 часа

Разговорите за европейско ядрено възпиране са добре дошли, но засега не могат да заместят НАТО, каза министърът на отбраната на Финландия

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

България Преди 2 часа

Мъжът е криминално проявен

<p>Европа и Америка &ndash; връзка на ръба без доверие</p>

Европа и Америка – връзка на ръба без доверие

Свят Преди 2 часа

Европейски и американски лидери прекараха три дни, заявявайки ангажимент за сътрудничество и предлагайки да нанесат нов слой боя върху фасадата на трансатлантическите отношения. Но пукнатините все още се виждат

Битов скандал в Елена завърши с опит за убийство с брадва

Битов скандал в Елена завърши с опит за убийство с брадва

България Преди 2 часа

Първоначално извършителят е задържан за срок до 24 часа

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg
1

Внимание! Предстои рязко зимно нахлуване

sinoptik.bg

Божана Кацарова по бански и с откровено послание след Свети Валентин

Edna.bg

Снежната принцеса от Троян: Лора Христова, която омагьоса Милано-Кортина 2026

Edna.bg

ЦСКА се върна с купа от Испания

Gong.bg

Безплатна вечеря за Снуп Дог на Игрите, но какво даде рапърът в замяна?

Gong.bg

Убийството на Евгения, открита мъртва в куфар: Намалиха присъдата на съпруга ѝ, баща му беше оневинен

Nova.bg

Случаят „Петрохан-Околчица“: Претърсват дома на Ивайло Калушев в бургаско село (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg