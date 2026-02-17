Голямата несбъдната мечта на Робърт Дювал – деца

Л егендарният актьор Робърт Дювал беше женен четири пъти, но никога не стана баща въпреки желанието си да бъде родител. Дювал почина на 95 години в неделя, като остави след себе си настоящата си съпруга Лусиана Педраса, която е с над четири десетилетия по-млада от него.

Новината за кончината му беше обявена в понеделник от вдовицата му чрез социалната мрежа Фейсбук, като тя сподели, че е починал „спокойно у дома“ на 15 февруари.

Дювал беше известен с участието си в редица високо оценени от критиката проекти през холивудската си кариера, включително „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“.

Robert Duvall was amazing in *The Godfather*, but this was his best movie scene ever from *Apocalypse Now*.



RIP 🙏 pic.twitter.com/5Ep4jMBUJg — Vince Langman (@LangmanVince) February 16, 2026

Преди близо две десетилетия Дювал откровено говори за това, че никога не е станал баща, като каза: „Предполагам, че стрелям с халосни патрони“. „Опитвал съм с много различни жени, в и извън брака. Мислех за осиновяване, но съпругата ми и аз все още не сме“, каза той пред списание Details в броя от април 2007 г., според Today.

В същия брой Дювал също говори за срещата си с бащата на съпругата си и нещата станали малко неловки заради четиридесетгодишната им разлика във възрастта. Той каза: „Когато срещнах бащата на съпругата ми, не знаех дали да ви наричам „татко“ или „сине“!“.

Източник каза пред Daily Mail: „Боби не говореше често за това, че няма деца, защото инвестираше времето си в занаята си, в браковете си и просто в това да живее живота. В миналото е говорил за това как не му е било писано, но никога не го е възприемал като съжаление. Може да е предизвиквало напрежение в някои от браковете му, но липсата на деца никога не е била решаващ фактор за него. Той изживя невероятен живот. 95 години бяха добре изживени. И също така, не беше поради липса на опити, защото беше човек на женските сърца. Просто животът имаше други планове“.

Педраса обяви новината в понеделник сутрин като написа: „Вчера се сбогувахме с моя любим съпруг, скъп приятел и един от най-великите актьори на нашето време. Боб почина спокойно у дома, заобиколен от любов и уют“.

Тя добави: „За света той беше носител на награда „Оскар“, режисьор, разказвач на истории. За мен той беше просто всичко. Неговата страст към занаята му се равняваше само на дълбоката му любов към персонажите, към добрата храна и към това да бъде в центъра на вниманието.

За всяка от многото си роли Боб даваше всичко от себе си на своите персонажи и на истината за човешкия дух, който те представляваха. По този начин той оставя нещо трайно и незабравимо за всички нас. Благодаря ви за годините подкрепа, които показахте към Боб, и за това, че ни давате това време и уединение, за да почетем спомените, които той оставя след себе си“.

Happy birthday to Robert Duvall, who turns 95 today.



Tom Hagen, calm as ever, talking to Frankie Pentangeli in The Godfather Part II.



pic.twitter.com/fDNH9cxBjN — best of mafia cinema (@TheMafiaPoint) January 5, 2026

Междувременно тя беше споделила и трогателен последен поздрав за рождения ден на актьора само седмици преди смъртта му. Миналия месец, на 5 януари, покойният актьор отпразнува своя 95-и рожден ден и беше получил любящо видео-послание от съпругата си, за да отбележи специалния юбилей.

Монтажът включваше снимки от ранното му детство, преди да премине към настоящето, което го показваше как похапва сладка бисквитка навън. Дювал сподели клипа на страницата си във Facebook на 4 януари с надпис: „Лусиана ме изненада с това прекрасно видео за рождения ден в подготовка за утрешния голям 95-и! Благодаря на всички за подкрепата през всичките тези години“.

Дювал се запозна със съпругата си Педраса в Аржентина и двамата са заедно от 1997 г. Той си спомни първата им среща в интервю за Esquire от декември 2010 г., като каза: „Срещнах съпругата си в Аржентина. Магазинът за цветя беше затворен, затова отидох в пекарната. Ако магазинът за цветя беше отворен, никога нямаше да я срещна“.

Двамата дори работиха заедно, като Дювал продуцира, режисира и участва заедно с нея във филма от 2002 г. Assassination Tango, който беше заснет предимно в Буенос Айрес. Актьорът беше известен като много умел аржентински танцьор и дори притежаваше студио за танго в Аржентина и Съединените щати. Вдовицата на Дювал Педраса е внучка на аржентинската авиационна пионерка Сусана Ферари Билингхърст.

Той все пак получи представа какво е да бъдеш родител, тъй като първата му съпруга Барбара Бенджамин имаше две дъщери от предишен брак. Дювал беше срещнал бившата говорителка и танцьорка в The Jackie Gleason Show по време на снимките на филма от 1962 г. „Да убиеш присмехулник“. Те бяха женени от 1964 до 1975 г.

Втората му съпруга беше Гейл Йънгс, което го направи зет на Джон Савидж, Робин Йънг и Джим Йънгс, като те бяха женени от 1982 до 1986 г. Третият брак на Дювал беше с танцьорката Шарън Брофи от 1991 до 1995 г.

Той беше най-известен с ролята си на Том Хейгън, консилиери и адвокат на семейство Корлеоне, редом до Ал Пачино и Марлон Брандо във филмите „Кръстникът“. Другите му високо оценени филми включват „Апокалипсис сега“ и „Великият Сантини“.

По-късно той спечели първия и единствен си „Оскар“ в категорията за Най-добра мъжка роля в главна роля за „Нежно милосърдие“ през 1984 г. Талантливият актьор беше номиниран общо шест пъти за награди „Оскар“, включително през 1981 г. за гореспоменатия „Великият Сантини“, през 1988 г. за „Апостолът“, през 1999 г. за „Гражданско дело“ и през 2015 г. за „Съдията“.

Роденият в Сан Диего Робърт Дювал работи като актьор повече от седем десетилетия.