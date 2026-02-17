Свят

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица

17 февруари 2026, 07:23
Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни
Източник: БТА

Е дин човек беше убит, други двама са тежко ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни снощи, предаде ДПА, като цитира изявление на полицията.

Службите за спешна помощ са били извикани в предградие на запад от Сидни около 10 часа сутринта местно време, по сигнал, че един мъж е намушкал няколко души и е избягал, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в изявление.

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица.

Медиците са оказали помощ на трима души с тежки наранявания, включително мъж на възраст между 30 и 40 години, който е починал на място, съобщи началникът на полицията в Нови Южен Уелс Саймън Гласер. 

Другите двама пострадали, 22-годишен мъж и 47-годишна жена, са били откарани в болница в критично състояние, добави той. След полицейска операция в района малко по-късно е бил арестуван един мъж.

"Заподозреният е известен на полицията за дребни престъпления и редица инциденти, свързани с психичното му здраве", каза Гласер и добави, че заподозреният се очаква да се яви в съда по-късно във вторник.

"Разследването е в много ранен етап. Полицията все още не знае какъв е мотивът. Изглежда обаче, че става дума за случайно нападение", добави той, като подчерта, че то е било извършено "точно преди обяд, когато наоколо е имало много хора".

Източник: БТА, Асен Георгиев    
