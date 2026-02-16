Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

П олиция беше отцепила улица в село Българи, община Царево.
Полицейското присъствие в района беше засилено, а улицата - блокирана от двете страни с полицейски коли и ленти.
На място имаше и бус на Криминалистична лаборатория.
На 9 февруари началникът на отдел „Криминална полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ Ангел Папалезов съобщи, че е установен имот в село Българи, Бургаско, на лидера на организацията от случая "Петрохан".
