България

Днес пийте много студена вода - какво повелява традицията на 17 февруари

Православната църква почита Свети Теодор Тирон

17 февруари 2026, 06:39
Днес пийте много студена вода - какво повелява традицията на 17 февруари
Източник: iStock/GettyImages

Н а 17 февруари православната църква почита Свети Теодор Тирон живял в края на трети и началото на четвърти век. Той бил войник в частите на новопостъпилите в римската войска, откъдето е и прозвището му (от латински „тирон“ – новобранец). 

Служил е в град Амасия в Северна Мала Азия. По времето на императорите Максимиан и Галерий започнало гонение на християните. И когато военачалникът на Теодор научил, че той е християнин, го извикал и се опитал да го разубеди, и да се съгласи да принесе жертва на идолите. Доблестният воин без колебание заявил, че за нищо на света няма да се отрече от своята вяра. Последвали различни мъчения, но те не го сломили. Държали го дълго в затвора и въпреки многото изтезания, Теодор не се отрекъл от Христос. Накрая бил хвърлен в нажежена пещ и умрял сред пламъците. Това станало на 17 февруари 306 г.

Преподобният Роман Търновски живял през XIV в. Бил роден в знатно семейство в българската столица Търново. Станал монах в обител край града и търсел добър учител в духовния живот. Затова, когато преподобният Теодосий Търновски дошъл в столицата от манастира на свети Григорий Синаит, Роман го помолил да отиде с него в Парория (в граничните южни български земи). 

Свети Григорий го приел в своето братство и Роман останал няколко години, като изпълнявал послушания и се учел на висока духовност. А времената били смутни и след смъртта на свети Григорий двамата български подвижници Теодосий и Роман отишли на Атон, и сетне се установили в планината край село Кефаларево (сега Килифарево), където при тях дошли още монаси и създали манастир. 

Тук преподобният Теодосий развил своята просветна и духовна дейност, а свети Роман бил пръв негов ученик и сътрудник. След кончината на учителя си в 1363 г., Роман станал игумен на обителта и продължил духовното дело. Упокоил се на 17 февруари 1370 г.

  • Народни поверия и обичаи

На прага на пролетта българските народни вярвания и православната традиция се преплитат в един особен ден, изпълнен с поличби за бъдещата реколта и строги правила за духовно пречистване. 17 февруари не е просто дата в календара, а време за равносметка на думите и подготовка на тялото за новия живот.

Нашите предци са вярвали, че природата на този ден е отворена книга, която предсказва бъдещето на стопанина.

Пролетта идва рано: Ако погледнете към небето и то е безоблачно, а слънцето грее щедро, гответе се за затопляне – пролетта няма да закъснее.
Златна реколта: Студената и мразовита сутрин всъщност е добра новина. Тя е знак за обилни количества мед и тежки класове пшеница през лятото.
Бури на хоризонта: Силният вятър днес обаче е предупреждение – той вещае нестабилно време и нови бури в непосредствено бъдеще.

Народната етика налага специална предпазливост на 17 февруари. Вярва се, че всяка изречена грубост или лоша помисъл се връща при човека като сериозно изпитание. Затова денят изисква внимание към всяко действие и смирение.

Любопитна е и забраната за тъмни дрехи – според традицията те потискат жизнената енергия и привличат несполуки. Вместо тях е добре да изберете цветове, които носят светлина.

В храмовете вярващите отправят молитви към Свети Теодор Тирски, търсейки неговото застъпничество. Към него се обръщат онези, които копнеят за завръщането на изгубени близки или се нуждаят от подкрепа в моменти на житейски бури.

Особено място в днешната почит заема Теодор Мълчалив. Пред него християните се молят за защита от „празнословието“. Вярва се, че днес човек трябва да се пази от излишни приказки и да контролира езика си, за да съхрани духовната си сила.

Най-характерният обичай за деня е пиенето на леденостудена вода. Народната традиция е категорична: тя не трябва да бъде хладка или загрята.

Смята се, че студената вода притежава магическа пречистваща мощ, която измива натрупаната умора, укрепва здравето и закалява духа на човека за предизвикателствата, които му предстоят.

Източник: БТА/проф. Иван Желев    
Свети Теодор Тирон преподобен Роман Търновски 17 февруари православна църква народни обичаи мъченичество монашество български светци поличби за реколта пречистване със студена вода
Последвайте ни
Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

Илияна Йотова приема кандидата за служебен премиер, който се очаква да предложи състав на кабинет

Голямата несбъдната мечта на Робърт Дювал – деца

Голямата несбъдната мечта на Робърт Дювал – деца

Разследването

Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

Как Русия използва досиетата

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Hyundai приветства идеята за европейските е-коли, но призовава за повече яснота за правилата

Hyundai приветства идеята за европейските е-коли, но призовава за повече яснота за правилата

carmarket.bg
Петима са задържани за палежа в Бистрица
Ексклузивно

Петима са задържани за палежа в Бистрица

Преди 15 часа
Почина легендата на киното Робърт Дювал
Ексклузивно

Почина легендата на киното Робърт Дювал

Преди 14 часа
Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна
Ексклузивно

Това показва, че Русия вече губи войната в Украйна

Преди 16 часа
Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже
Ексклузивно

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Свят Преди 11 минути

Чрез "Старлинк" Илон Мъск искаше да осигури достъп до интернет и в най-отдалечените кътчета на Земята

<p>Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят</p>

Системата наказва, вместо да подкрепя: Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят

България Преди 21 минути

Националният превантивен механизъм отчита влошени условия в местата за лишаване от свобода, дефицити в психиатричната грижа и сериозни проблеми в системата за подкрепа на уязвими групи

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 1 час

AZIS е новият член на журито, заблестяха и новите девет звездни участници

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Свят Преди 1 час

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападението с дронове

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Любопитно Преди 2 часа

Според лунния календар, конят е един от 12-те знака на зодиака

<p>Асфалтът на Околовръстния път в София&nbsp;е като &quot;лунен пейзаж&quot;</p>

Капан за катастрофи и задръствания: Част от Околовръстния път в София е в окаяно състояние

България Преди 2 часа

Става въпрос за отсечката между кръговото кръстовище на Банкя и разклона за Суходол

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Свят Преди 2 часа

Властите продължават да се опитват да съберат информация за случилото се и да разговарят със свидетели

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Свят Преди 3 часа

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Свят Преди 3 часа

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица

<p>Ирландия разследва &quot;Грок&quot;</p>

Ирландия разследва "Грок" за опасни изображения

Свят Преди 3 часа

КЗД е водещият регулатор на ЕС по отношение на "Екс", тъй като дейността на американската компания в ЕС е базирана в Ирландия

<p>Тръмп с предупреждение към Украйна за бързо споразумение</p>

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с остропредупреждение - Украйна трябва да преговаря и да сключи споразумение "бързо"

Свят Преди 4 часа

Той заяви, че Украйна трябва да бърза с преговорите

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Любопитно Преди 4 часа

Ученият Вирабхадран Раманатан копнеел за американската мечта, докато израствал в Южна Индия през 60-те години на миналия век

<p>Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания</p>

ApoB: Новият ключ към превенция на сърдечни заболявания

Любопитно Преди 4 часа

ApoB се измерва с кръвен тест, но не е включен в стандартния липиден профил

<p>17 февруари: Залезът на българското величие</p>

17 февруари: Залезът на българското величие

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо

Любопитно Преди 4 часа

Това са 10-те най-често срещани симптома на железен дефицит

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Зловещата тайна на езерото Кайнди: Как една гора се озова на дъното, но отказа да изгние?

Любопитно Преди 4 часа

Езерото Кайнди се намира в казахстанската част на планините Тян Шан, където земната кора продължава да се издига, тъй като Индия и Евразия се сблъскват в геоложки мащаб

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Модната икона Парис Хилтън на 45: Историята зад светската легенда

Edna.bg

Евгени Будинов се ожени за любимата си Поля

Edna.bg

Етър и Фратрия искат да рестартират силно сезона си в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Сериозни имена спорят за треньорския пост в Ботев Пловдив

Gong.bg

В очакване на служебен кабинет: Илияна Йотова приема Андрей Гюров в Президенството

Nova.bg

„Обладана“ къща, ключови видеозаписи и неразкрити чатове: Журналисти за случая „Петрохан – Околчица“

Nova.bg