България

МОН представя резултатите от PISA 2025: Как се справиха българските ученици преди 10 години

Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 8 септември 2026, 07:06
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М инистерството на образованието и науката (МОН) ще представи във вторник данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Това съобщи пресцентърът на ведомството.

PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области - природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност.

Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави.

В очакване на новите данни DarikNews.bg припомня какви бяха резултатите на българските ученици преди 10 години от PISA 2015, когато фокусът беше върху природните науки. В изследването, проведено през пролетта на 2015 г., са участвали 6300 български ученици на 15-годишна възраст.

PISA 2015 - къде се нареди България

Българските ученици се представиха под средното ниво за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Страната ни е на 45-о място от 72 държави, участвали в PISA 2015. Средният резултат на България е 446 точки или с 47 точки по-нисък от средния за всички държави.

Данните от изследването показват, че 37,9% от българските младежи не покриват нивото за функционална грамотност по природо-математически науки. Това не означава, че не могат да четат и пишат, а че не могат да приложат на практика учебния материал в реални житейски ситуции, както и че не могат да боравят с данни от таблици и графики. За сравнение, през 2006 г. този процент е бил 42,6%.

Резултатите за функционална неграмотност по четене и математика са съответно 41,5% и 42% от участвалите ученици.

Само 2,9% от българските младежи са се справили с най-трудните задачи от изследването през 2015 г. Средният процент за страните от ОИСР по този показател е 7,8%.

Един от най-важните изводи за всички държави, участвали в изследването, е, че семейната и социалната среда оказват огромно влияние на резултатите. 59% от нашите ученици от социално слаби семейства и такива, за които българският не е майчин език, имат по-слаби постижения.

Тогавашният министър на образованието и науката Меглена Кунева беше категорична, че МОН предприема конкретни мерки за преодоляването на дефицитите в областта на функционалната грамотност по отношение на подкрепата за изоставащите ученици, актуализирането на учебните програми и квалификацията на учителите. 

Тогава тя отбеляза положителната тенденция, но подчерта, че резултатите са тревожни и са дали ясен знак, че промените в сферата на образованието са наложителни.

PISA се организира от 2000 г. и е едно от най-важните изследвания за развитието на образованието в света. Изследването PISA е разработено от международен екип от образователни експерти. Тестът се организира през три или четири години, като обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени по-общо, като обикновено се съчетават и с други компетентности, необходими за съвременния свят.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg, МОН    
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